Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Балтика0 : 3Динамо
Хоккей  Локомотив1 : 7СКА
Футбол  Болгария1 : 0Белоруссия
Хоккей  Динамо Москва4 : 5 БЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Люксембург1 : 3Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кирилл Дементьев: В Грозном рассчитываем на диктора!

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кирилл Дементьев
Кирилл ДементьевИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» уже сообщал, что комментаторами Первого канала, который будет освещать вторничный матч Россия – Румыния, станут Кирилл Дементьев и Константин Выборнов. С одним из комментаторов пообщался обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко:

- Матч будет проходить в Грозном, на стадионе, который многие считают одним из самых удобных и комфортных. Вам прежде доводилось отсюда комментировать матчи?
- Один единственный раз здесь комментировал. В сентябре работал на матче «Терек» - «Амкар». Стадион действительно отличный, комментаторская позиция удобная. Не очень только понятно, зачем на «Ахмат-арене» беговые дорожки, но, видимо, так надо.

- А впечатления от города?
- Я не почётный гость, поэтому меня нигде с почестями не возят, чтобы показывать город, кормить и поить. Культурной программы у меня нет, но город немного видел, пусть и мельком. В центре, по крайней мере, всё отстроено, всё чисто.

- Получили ли от руководства канала какие-то указания, о чём стоит говорить, а о чём нет, комментируя матч из Грозного?
- Нет, ни слова. Придётся руководствоваться своим умом.

- Выбор места проведения матча считаете удачным?
- В нынешней ситуации – да. Погода нормальная, газон к игре будет хороший. Интерес к матчу будет огромным. Ну, и диктору здешнему будет по силам растормошить наших «суперзвёзд»! Так что на диктора очень рассчитываем!

- Иронию про «суперзвезд» услышали. Россия и Румыния многими воспринимаются как два главным футбольных «лузера» текущего сезона. Согласны с этим утверждением?
- Матчи у нас контрольные, поэтому такое выражение по отношению к нашей сборной употреблять, наверное, не стал бы. А вот Румыния и вправду плохо в новом цикле стартовала.

- Но у неё сейчас новый тренер. При этом – из столь любимого Вами немецкого футбола…
- Кристоф Даум – это, скорее, такой призрак из прошлого немецкого футбола. Возможно, это будет отдалённо напоминать немецкий футбол из 90-х.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Объяснили на пальцах. Игроки сборной России хотят позитивно завершить годОбъяснили на пальцах. Игроки сборной России хотят позитивно завершить годДенис Глушаков, Роман Шишкин, Дмитрий Комбаров (да и все игроки сборной) дали ясно понять, что намерены завершить год в сборной победой.Станислав Черчесов: Поддержка в Грозном нам поможетГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов после прилета команды в Грозный дал короткий комментарий «Советскому спорту».Беленов присоединился к сборной РоссииГолкипер «Анжи» Александр Беленов приехал в отель в Грозном, в котором располагается сборная России.Автобус «Терека» перекрасили в цвета сборной РоссииАвтобус «Терека» оформили в цветах сборной России, которая 15 ноября проведет в Грозном товарищеский матч с Румынией.Кейн покинул расположение сборной Англии и не сыграет в товарищеском матче с испанцамиИ.о. главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт отпустил нападающего Харри Кейна из расположения команды. Теперь форвард вернется в «Тоттенхэм».Матч Россия - Румыния на Первом канале будут комментировать Выборнов и ДементьевСтало известно, кто будет комментировать ближайший матч сборной России.Игроки сборной Германии посетили Колизей перед матчем с ИталиейФутболисты сборной Германии в преддверии товарищеского матча с командой Италии осмотрели достопримечательности Рима.Пранкер Владимир Краснов (Вован222): Кокорину приходится отдуваться за все проблемы сборнойПранкер Владимир Краснов, известный как Вован222 рассказал о выложенной в сеть аудиозаписи звонка нападающему сборной России Александру Кокорину.В Грозном не осталось билетов на матч Россия – РумынияВ Грозном не осталось билетов на матч Россия – РумынияЮрий Жирков: Могли выиграть у Катара, если бы реализовали свои моментыПолузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о прошедшем товарищеском матче с командой Катара (1:2).Сборная России в руках Венгера, Конте, Моуриньо и ГвардиолыСборная России в руках Венгера, Конте, Моуриньо и Гвардиолы«Советский спорт» попытался представить, как бы выглядела сборная, если бы ею руководили тренеры с мировым именем.Тарасов приступит к тренировкам в общей группе в январеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Дмитрий Тарасов в январе приступит к тренировкам в общей группе.Анатолий Бышовец: Черчесов работает на будущееАнатолий Бышовец: Черчесов работает на будущееИзвестный российский тренер призывает не драматизировать ситуацию вокруг сборной России.Звонок другу, глубокое похмелье или светлое будущее?Звонок другу, глубокое похмелье или светлое будущее?Юрий Цыбанев - о трех путях вывода сборной России по футболу из комы.Георгий Джикия: Думаю, я заслужил вызов в сборнуюЗащитник пермского «Амкара» Георгий Джикия прокомментировал вызов в сборную России.Сборная России проводит последнюю тренировку в ДохеСборная России проводит тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча с Румынией, сообщает официальный твиттер команды.День в истории. 71 год назад московское «Динамо» сыграло знаменитый матч с «Челси»День в истории. 71 год назад московское «Динамо» сыграло знаменитый матч с «Челси»71 год назад началось знаменитое послевоенное турне московского «Динамо» по Великобритании.Георге Грозав: В сборной России выделил бы Кокорина, Шатова и СеменоваЗащитник «Терека» и сборной Румынии Георге Грозав в преддверии товарищеского матча с Россией поделился своими ожиданиями.Усиления мер безопасности на матче Россия - Румыния не планируетсяМенеджер «Терека» Александр Федосеев рассказал про меры безопасности на товарищеском матче Россия - Румыния.Виктор Онопко: Игнашевич и Березуцкий – лучшие. В сборной пока нет футболистов, способных с ними конкурироватьБывший защитник сборной России Виктор Онопко считает, что в национальную команду по-прежнему должны вызываться Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Румыния
Румыниякалендарьстатистика
Кирилл Дементьев
Кирилл Дементьеввсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение