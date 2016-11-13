Кирилл Дементьев: В Грозном рассчитываем на диктора!

«Советский спорт» уже сообщал, что комментаторами Первого канала, который будет освещать вторничный матч Россия – Румыния, станут Кирилл Дементьев и Константин Выборнов. С одним из комментаторов пообщался обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко:

- Матч будет проходить в Грозном, на стадионе, который многие считают одним из самых удобных и комфортных. Вам прежде доводилось отсюда комментировать матчи?

- Один единственный раз здесь комментировал. В сентябре работал на матче «Терек» - «Амкар». Стадион действительно отличный, комментаторская позиция удобная. Не очень только понятно, зачем на «Ахмат-арене» беговые дорожки, но, видимо, так надо.

- А впечатления от города?

- Я не почётный гость, поэтому меня нигде с почестями не возят, чтобы показывать город, кормить и поить. Культурной программы у меня нет, но город немного видел, пусть и мельком. В центре, по крайней мере, всё отстроено, всё чисто.

- Получили ли от руководства канала какие-то указания, о чём стоит говорить, а о чём нет, комментируя матч из Грозного?

- Нет, ни слова. Придётся руководствоватьс я своим умом.

- Выбор места проведения матча считаете удачным?

- В нынешней ситуации – да. Погода нормальная, газон к игре будет хороший. Интерес к матчу будет огромным. Ну, и диктору здешнему будет по силам растормошить наших «суперзвёзд»! Так что на диктора очень рассчитываем!

- Иронию про «суперзвезд» услышали. Россия и Румыния многими воспринимаются как два главным футбольных «лузера» текущего сезона. Согласны с этим утверждением?

- Матчи у нас контрольные, поэтому такое выражение по отношению к нашей сборной употреблять, наверное, не стал бы. А вот Румыния и вправду плохо в новом цикле стартовала.

- Но у неё сейчас новый тренер. При этом – из столь любимого Вами немецкого футбола…

- Кристоф Даум – это, скорее, такой призрак из прошлого немецкого футбола. Возможно, это будет отдалённо напоминать немецкий футбол из 90-х.





