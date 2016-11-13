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Супердерби: восемь голов и 22 буллита!

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Буллит Дмитрия Круглышева приносит ЦСКА победу
Буллит Дмитрия Круглышева приносит ЦСКА победуИсточник: «Советский спорт»

Главное московское дерби превратилось в настоящий триллер –ЦСКА повел 3:0, потом вперед вышло «Динамо», но до победы не дотянуло… В серии из 22-х (!) буллитов героями стали вратари и армеец Дмитрий Кугрышев. 10 тысяч зрителей на трибунах остались довольны.

САМОЕ КУЛЬТОВОЕ ДЕРБИ

«Динамо» – ЦСКА. Самое культовое дерби. Соперники встречались в 251-й раз, чаще них в нашем чемпионате не играл никто…

В отличие от недавней встречи «Динамо» со СКА переполненные трибуны «ВТБ Ледового дворца» извергающийся вулкан не напоминали. Оскорбительных баннеров не вывешивали, проклятиями в адрес соперников не сыпали. По-другому и быть не могло – дерби-то дружеское.

Хозяева вышли в ретроформе, в которой выигрывали Кубок СССР в далеком 1954-м. На медиа-кубе демонстрировались всякие фишки-заготовки. Легенда клуба Валерий Васильев убеждал, что никогда не думал о сопернике, против которого выходил. Другая легенда «Динамо» – Александр Мальцев брал ответственность на себя за… разбитые игроками стекла.

Бело-голубым стоит посочувствовать – их лазарет опять переполнен. В матче со СКА травмы получили капитан команды Алексей Терещенко, новичок Лукаш Кашпар, мастер буллитов Артем Федоров. На больничном вратарь Александр Еременко, защитники Андрей Миронов и Илья Никулин. Просто эпидемия какая-то…

Армейцы подошли к культовому дерби с грузом поражений в Подольске и Ярославле. Антигероем этих матчей стал защитник Михаил Науменков. Он дал шанс «Витязю», схватив удаление за выброс шайбы, чем хозяева воспользовались и сравняли счет. А в во встрече с «Локомотивом» помимо набивших оскомину удалений ухитрился поразить… свои ворота, бросив «с лопаты» под самую перекладину.

Вчера ему дали передышку. Михаил все-таки появился на стадионе – но не льду, а в клубной ложе.

КАК ОТЫГРАТЬСЯ С 0:3

– Мы хватаем слишком много удалений, – посетовал главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальновпосле неудачи в Ярославле.

Излечить эту болезнь к дерби не удалось. За последние пять минут первого периода армейцы трижды посещали штрафной бокс. К тому моменту гости вели 3:0, нагнав грусть на поклонников «Динамо».

Вратарь бело-голубых Александр Лазушин, обычно ударно противостоящий ЦСКА, уступил место дебютанту и тезке Заливину, выступавшему в Высшей лиге.

И хозяева вернулись в игру! «Пожар» у ворот Илья Сорокина разжег Мартиньш Карсумс. Ему хватило 17-ти секунд, чтобы воплотить в гол стандарт «пять на три». 1:3. Не прошло и минуты, как его примеру последовал Егор Дугин, получивший шанс зацепиться за основной состав. Экс-челябинец ловко выудил шайбу из-под защитника ЦСКА Никиты Алексеева и вогнал ее в сетку. 2:3. Все только начинается!

Во втором периоде армейцы продолжили обживать «лобное место», бригады меньшинства ЦСКА тратили силы. Ситуацию накалила драка по обоюдному согласию сторон Грега Скотта и Якова Рылова.

Едва Григорий Панин покинул лавку для штрафников, как Даниил Тарасов со своей пристреленной точки заставил капитулировать Илью Сорокина. 3:3!

Тут-то трибуны взорвались и не утихали уже до финальной сирены.

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА ЦСКА

В третьем периоде Панин второй раз за игру схватил две минуты штрафа. И новичок бело-голубыхАндрей Кутейкин наглядно продемонстрировал, как он забивал ЦСКА еще в форме СКА временВячеслава Быкова. Щелчок у Кутейкина безупречен! 4:3.

Распрекрасный шанс сравнять счет упустил Иван Телегин, в падении послав шайбу выше пустых ворот. Кстати, в январе здесь же – в Парке легенд – именно Телегин на последних секундах перевел дерби в овертайм, а в буллитной лотерее удачливые оказались армейцы.

Вчера же палочкой-выручалочкой ЦСКА выступил победитель Кубка «Карьяла» Игорь Ожиганов. К рабочей шайбе в Ярославле он приплюсовал чудо-гол в Москве. Его слаломный проход через всю площадку и расчетливый бросок восхитил даже хоккейных гурманов!

В овертайме армейцы осаждали ворота Заливина. И наверняка забили бы, не сломайся у Телегина в момент броска клюшка…

В серии буллитов, грозившей затянуться до ночи, снял напряжение и отпустил зрителей домой Кугрышев.

СТАТИСТИКА

Матч

Динамо - ЦСКА - 4:5 Б. (2:3, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Андронов (Петров), 5:13 (0:1). Кугрышев (Денисов), 11:00 (0:2 - бол.). Петров (Попов), 11:33 (0:3). Карсумс (Галимов, Цветков), 14:29 (1:3 - бол.). Дугин (Хиетанен), 15:45 (2:3 - бол.). Тарасов (Дугин, Карпов), 37:50 (3:3). Кутейкин (Цветков, Карсумс), 46:08 (4:3 - бол.). Ожиганов (Денисов, Сорокин), 54:48 (4:4 - бол.).

Победный буллит:

Кугрышев - 4:5.

Место и дата

13 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Вратари: Лазушин (Заливин, 11.33) – Сорокин.

Штраф: 17-19.

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