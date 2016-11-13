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«Федоров – как губка. Он вам ответит». Квартальнов спорит с прессой (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий КвартальновИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» после матча «Динамо» М – ЦСКА побывал на пресс-конференции Сергея Орешкина и Дмитрия Квартальнова.

Вообще главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов не склонен к шуткам. Но на этот раз он начал выступление с перла.

- Вчера я встретился с Андреем Николаевичем Сафроновым, - Квартальнов вспомнил о гендиректоре «Динамо». – Он мне говорит: «Вы проиграли в Ярославле. Вам надо что-то поменять». Я поменял часы. И вот мы выиграли.

…Вся пресса задумалась.

- А если серьезно, то мы очень довольны победой! – Дмитрий Вячеславович воспользовался паузой и начал развивать успех. – Буллиты были интересными. Хорошая быстрая контактная игра, нам удалось начало. Потом все развернулось в другую сторону. Но думаю, зрителям все понравилось.

- Спасибо ребятам. Вытащить такой матч с 0:3 дорогого стоит, - заметил главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин. – Но мы до сих пор не можем собраться в полном составе, постоянно преследуют травмы. Наши парни это понимают и стараются идти до конца.

- А вы почему решили выставить на драфт отказов Йонаса Энлунда? – задал вопрос Квартальнову один журналист с популярным инстаграмом. Наставник ЦСКА так долго на него смотрел, что показалось, он впал в оцепенение.
- Но ведь здесь пресс-конференция по игре ЦСКА – «Динамо», - напомнил Квартальнов.

- Это ведь касается матча. Энлунд мог сыграть, - ответили ему.
- Как он мог играть, если выставлен на драфт? – изумился Дмитрий Вячеславович.

Вообще разговор получался занятным.

- А почему же выставили? – был сделан заход на второй круг.
- Мы приняли такое решение, - Квартальнов дал универсальный ответ. – Ну что я не так сказал?

- Необъяснимое решение? А когда еще у вас его узнать, если вы разговариваете только после матчей?
- Я принял решение такое, - эту фразу тренер ЦСКА повторил раза три. – Послушайте, ведь Сергей Федоров – менеджер. Вот он держит все эти вопросы. Он как губка – идет и впитывает. А мы стоим здесь и держимся. Он и должен вам все ответить. Правильно?

- Как вы оценили дебют Александра Заливина в КХЛ? И по капитанству Дениса Кокарева. Он сам говорит, что недостоин.
- Это наши внутренние дела, - ответил Орешкин. – А Заливину большое спасибо. Парень – молодец. Бился за команду.

- В матче с Питером вы играли на равных, но победа не пришла. Теперь вот тоже было равенство, но победы нет. Часы менять будете?
- Счастье было рядом, но стукнуло снарядом, - тоже пошутил Орешкин. – Будем работать над этим.

- Четыре буллита сейчас бил Дмитрий Кугрышев. Это случайно? – спросили у Квартальнова.
- Он у нас буллитодор. Какая же тут случайность? У нас к нему полное доверие.

- Вы много удалялись в матче в Ярославле, вот и теперь Панин схватил штраф.
- Я вижу, вы Панина вообще не любите! – ответил тренер ЦСКА седовласому репортеру, подметив в нем такую черточку.

- Я люблю Панина! – вскричал ветеран. – Защитник он очень жесткий, соперники его боятся.
- Удаление у Гришки по делу было. Понимаете, у нас в каждом матче происходит выброс шайбы. Такого рода штрафы. Мы хотим их убрать. И я с вами полностью согласен – мы даем слишком большую фору из-за удалений. Это просто катастрофа! Но многие моменты бывают по делу. Ну засунул он клюшку – упал игрок. Все может быть.

Но по поводу судей я ничего говорить не буду, - осекся Квартальнов. – Спасибо, я уже заплатил штраф. Хотя там, в Ярославле, нам не дали шанс повоевать за ничью.

- Три шайбы из четырех «Динамо» забросило в большинстве. Много ли вы работаете над этим компонентом?
- Каждый день! – воскликнул Орешкин. – Часа по три.

…А когда Квартальнов выходил из зала, его снова начали пытать вопросом про Энлунда. Как же так? Ведь финн набрал 12 (4+8) очков при полезности «+10».

- Я согласен! – улыбался Дмитрий Вячеславович и разводил руками.

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