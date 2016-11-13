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«Тем, кто плохо бьет буллиты, мы дарим полено». Что говорили динамовцы (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Матч "Динамо" - ЦСКА
Матч "Динамо" - ЦСКАИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» после матча «Динамо» М – ЦСКА заглянул в раздевалку хозяев.

ЗАЛИВИН: УСТАЛ ЖДАТЬ СВОЙ ШАНС

Вратарь московского «Динамо» Александр Заливин имеет сплошные нули на своей страничке на официальном сайте КХЛ. Но не потому, что он исключительно играет на ноль. Просто Заливин провел четыре сезона в лиге (первый – в сезоне-2008/09), был не только динамовцем, но и игроком «Югры». Однако не провел ни одной минуты на льду.

А вот теперь его статистика перестала быть белым листом. Парень вышел при счете 0:3 и помог довести дело до буллитов, где проявил себя молодцом.

- Вроде мне радостно. А вроде поздноватый дебют – в 26 лет, - рассуждал Заливин в раздевалке.

- Почему же раньше не давали шанс? Вы то в запасе вторым сидели, то явно замена напрашивалась.
- Я не знаю. Сам этим вопросом все время задавался.

- А сейчас при счете 0:3 верили?
- Уже об этом не думал. Скажут играть – пойду.

- Каким вы представляли свой дебют?
- Я об этом тоже много думал. Даже устал. И теперь не так сильно волновался, потому что все эмоции ушли в предыдущие годы. Но дебют есть дебют. Всегда хорошо, когда команда выигрывает. Но получилось вот так. Что ж, сделаем работу над ошибками.

- Вы довольны своей игрой в двух с половиной периодах?
- Да, все хорошо. Хотя когда мне забивали гол, можно было иначе сыграть. Не ожидал, что Ожиганов пролезет. Я глубоко вкатился в ворота. А так большое спасибо ребятам. Они очень помогали.

- Что скажете о серии буллитов?
- Да все как обычно.

- Не слишком ли прямолинейно действовали игроки?
- Я просто не знаю, как они могут иначе, - улыбнулся Заливин. Игрового опыта ведь нет.

- Почему все вратари «Динамо» по имени Александр? Еременко, Лазушин, Шарыченков, вы.
- Да уж. На эту тему были шутки в команде.

- Что у вас нарисовано на шлеме? Пытались разглядеть издалека.
- Это из знаменитого сериала «Во все тяжкие».

РЫЛОВ: ОПЫТА В ДРАКАХ У МЕНЯ НЕТ

А как не поговорить с защитником «Динамо» Яковом Рыловым, который принял участие в драке с Грегом Скоттом?

- В таком матче захлестнули эмоции, - признал Рылов. – Но что удивительного в драке? Обычный элемент хоккея. Видом показали друг другу, что готовы – и понеслась.

- Вы упали, потому что на что-то наступили?
- Я начал уворачиваться, и нога проскользнула. А потом, когда я уже падал, Скотт попал мне в шлем.

- Вы и второй раз чуть не подрались – с Никитой Квартальновым.
- Да какая там драка? Ничего не было.

- Вы ведь уже дрались в этом сезоне. Есть опыт?
- Нет никакого опыта. Чисто на эмоциях. Это нужно было сделать, чтобы завести команду.

- Эта серия буллитов могла стать рекордной. Когда-то рижское «Динамо» с «Локомотивом» исполнили 36 попыток.
- А у нас сколько?

- 22.
- Это еще ладно. Просто нам надо учиться, как эти буллиты забивать. Ну и у ЦСКА здорово сыграл вратарь. Будем теперь работать над этим элементом.

- Это ведь у вас в «Динамо» после тренировок вручают деревянного коня тому, кто хуже всех исполняет буллиты?
- Так было раньше. А сейчас у нас полено.

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