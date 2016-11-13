Объяснили на пальцах. Игроки сборной России хотят позитивно завершить год

Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Роман Шишкин

Денис Глушаков, Роман Шишкин, Дмитрий Комбаров (да и все игроки сборной) дали ясно понять, что намерены завершить год в сборной победой. В воскресенье вечером команда прибыла в Грозный, где во вторник встретится с Румынией.

КРАСНЫЙ АВТОБУС. ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ

На юге России не так тепло, как на Аравийском полуострове. Хотя еще накануне, как выражаются местные, тут «была жара». А теперь Кавказ напомнил, что он все-таки Северный. Грозный выплывает из дымки эмоциональными лицами сборников «Терека» – то покажется Андрей Семенов из сборной России, то румын Георге Грозав. Агитируют идти на футбол. И небезрезультатно .

- Билетов на матч в кассах больше нет. Последние распроданы в пятницу, - говорит пресс-атташе «Ахмат Арены» Ризван Эдисултанов.

Тут обещают и фан-сектор «Кавказ» на трибуне, в котором соберутся болельщики из регионов Северного Кавказа. Говорят, будет около 3500 человек.

По случаю приезда сборной «Терек» передал команде свой автобус. Причем транспорт переформатировал и – теперь он не в зелено-белых, клубных, цветах, а в бордовых, с надписью «Россия» на бортах и гербами РФС. «Терек» же пока пересел на автобус молодежной команды. Вечером в воскресенье он был припаркован тут же, у гостиницы «Грозный сити», где будет жить сборная.

Официальный транспорт сборной России в Грозном. Машины сопровождения прилагаются pic.twitter.com/qcwkDZN4tG — Артем Локалов (@lokalov) 13 ноября 2016 г.

В холле отеля сборную встретили игроки «Терека». Иванов, например. А Мбенг не дождался – вышел на улицу в одних шортах и шлепанцах и растворился в темноте ночи, где ярко переливались только огни высоток. Там кваритируют многие игроки клуба, Мбенг, в том числе.

На высотки эти игроки сборной России будут смотреть с 32 этажа – там находится главный ресторан. Говорят, в нем и накроют столы для команды. Другая сборная – Румынии – тоже разместится в этой гостинице. Для нее ресторан забронирован чуть ниже – на 3-м этаже.

И – самое главное – безопасность. В холле отеля – люди в черном. У одного из них, в беретке с надписью «полк имени Ахмат-Хаджи Кадырова», корреспондент «Советского спорта» спросил, к этому ли входу приедет сборная.

- Не знаю, - ответил человек в черном.

И стало понятно, что сборная приедет сюда.

ПРАНК ВОВАНА. ОБЪЯСНЕНИЯ ГЛУШАКОВА

Александр Беленов, заменивший в сборной Сослана Джанаева, приехал в гостиницу еще днем. Остальные игроки сборной у стойки регистрации не задержались – сразу поднялись в номера, а оттуда, должно быть, в тот самый ресторан на 32-м этаже.

Впереди всех шел, как и полагается, Станислав Черчесов, за ним – Иван Новосельцев с Александром Кокориным. Он и после игры, в которой не забил пенальти, оставался в центре внимания. Известный пранкер Владимир Краснов, больше известный как Вован222 после матча с Катаром, который так неудачно сложился для сборной, и нападающего «Зенита», в частности, опубликовал на своем канале в YouTube аудиозапись разговора с Кокориным. На ней якобы депутат в грубой форме обращается к футболисту с просьбой перестать вести «распутный образ жизни». В ответ игрок сначала отшучивается, затем жестко отвечает.

- Этот пранк делал не я, звонил один знакомый – вы же слышите на записи, что голос – не мой, – объяснил корреспонденту «Советского спорта» Владимир Краснов. – Не помню, когда была сделана запись – просто после матча с Катаром появился повод ее выложить у себя на канале... Интересно, что спортивные СМИ про звонок Кокорину раструбили, а звонок главе Международного паралимпийского комитета, который ранее сказал, что русские должны доказать, что они чистая нация, ушел на третий план.

Пранк с Кокориным и правда выглядит как-то куцо – бывало у пранкера и кое-что поинтереснее. Краснов и сам говорит – просто повод подвернулся запись эту выложить.

- Сомневаюсь, что Кокорин изменился после истории с походом в ночной клуб в Монако, – говорит пранкер. – Дело не в Кокорине, а в общей системе. Да, Александр известен, поэтому к нему пристальнее внимание, чем к кому-то другому. Все началось после того, как он стал публиковать смешные фото с Мамаевым. Потом была эта история с шампанским в Монако. Вот Кокорину и приходится отдуваться за все проблемы сборной России. Но самое главное – футболисты не понимают, что плохого они делают. Живут как живут. С Кокориным, кстати, я немного общался пару лет назад на премьере какого-то фильма. Обычный парень. Играет, как может. Но нет у него мотивации...

Что с мотивацией у Александра Кокоррина и вообще у сборной на матч с Румынией – станет понятно в среду. Потому что с Катаром было понятно: все плохо.

- Все пишут, что плохо сыграли, - еще в субботу сказал Денис Глушаков, слова которого приводит сайт РФС. - Да, результат плохой, но реализуй мы свои моменты, никто бы не вспомнил результат и не говорил бы ничего такого. Бывают такие игры. Мы разобрали матч. Получили от тренера – и заслуженно, потому что то, что он требовал, не всегда выполнялось.

Выполнить установку тренера и забить Румынии – что может быть понятнее? Глушаков, Дмитрий Комбаров и Роман Шишкин (да и все игроки сборной) надеются завершить год победой. Разочарований, пожалуй, хватит.