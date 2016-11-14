Голы, курьезы и драки. Лучшие моменты КХЛ за неделю

Видеоподборка самых зрелищных моментов прошедшей недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной Лиге.

Гол

Игорь Ожиганов (ЦСКА)

Защитник московских армейцев оставил не у дел четверых игроков и вратаря московского «Динамо», сравняв счет в матче.





Кирилл Рассказов («Торпедо»)

Нападающий «Торпедо» Кирилл Рассказов в борьбе с чешским защитником «Сибири» Адамом Полашеком сравнивает счет в матче броском с неудобной руки.





Курьезы

Михаил Науменков (ЦСКА)

При счете 1:0 в пользу ЦСКА защитник московских армейцев Михаил Науменков совершил грубую ошибку при игре своей команды в меньшинстве. Перехватив шайбу у соперника, Науменков бросил в сторону собственных ворот… и, к удивлению голкипера красно-синих Ильи Сорокина, попал точно в «девятку».





Богдан Якимов («Нефтехимик»)

Нападающий «Нефтехимика» Богдан Якимов прервал передачу капитана «Магнитки» Сергея Мозякина... и влетел с шайбой в собственные ворота. Голкипер Иван Лисутин лишь развел руками.





Грубость

Евгений Артюхин («Сибирь»)

Капитан «Сибири» Евгений Артюхин жестко встречает локтем нападающего «Торпедо» Евгения Мозера. Результат: форвард нижегородцев внесен в список травмированных, а Артюхин дисквалифицирован КХЛ на три матча.





Ошибка

Александр Барабанов (СКА)

Нападающий питерского СКА Александр Барабанов ошибается в зоне при передаче, выкладывая шайбу на клюшку Анселя Галимова. Форвард «Динамо» воспользовался «подарком» и, убежав «1 в 0», красиво переиграл вратаря армейцев Игоря Шестеркина.





Бой

Михаил Григорьев («Адмирал») vs Роб Клинкхаммер («Динамо» Мн)

Защитник Михаил Григорьев подрался в первом же матче за «Адмирал». Его соперником стал канадский нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер.





Тим Сестито («Динамо» Р) vs Максим Кондратьев («Амур»)

В Риге состоялся не менее зрелищный кулачный поединок. Американский нападающий рижского «Динамо» не оставил надежд на победу защитнику хабаровского «Амура» Максиму Кондратьеву.





Яков Рылов («Динамо»Мск) vs Грег Скотт (ЦСКА)

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА произошла драка между канадским форвардом армейцев Грегом Скоттом и защитником динамовцев Яковом Рыловым.





Передача

Мика Ниеми («Йокерит»)

Скрытый пас нападающего «джокеров» Мики Ниеми оставил форварда финской команды Сакари Салминена «один на один» с голкипером «Куньлуня» Андреем Макаровым.





Сэйв

Игорь Шестеркин (СКА)

Вратарь питерских армейцев Игорь Шестеркин спасает команду после броска чешского нападающего «Витязя» Романа Хорака с близкого расстояния. К слову, голкипер СКА по ходу матча справился с 20 бросками по воротам, оформив седьмой «сухой» матч в сезоне.

Напомним, рекорд принадлежит канадцу Майку Фаунтину, на счету которого 14 матчей без пропущенных шайб в составе тольяттинской «Лады» в сезоне-2001/02.



