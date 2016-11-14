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Дождь и Безумный Макс. Как Ферстаппен украсил Гран-при Бразилии

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дождь и Безумный Макс. Как Ферстаппен украсил Гран-при Бразилии
Источник: Reuters

Чехарда с рестартами, победа Хэмилтона и прорыв Макс Ферстаппена на подиум. Чем запомнился предпоследний этап чемпионата?

ВОДА НА ТРАССЕ

Как заставить зрителей взбеситься?

На самом деле – просто. Сначала потомите их в ожидании дождевых условий гонки. Чтобы народ соскучился по настоящей, непредсказуемой борьбе. А вот затем, когда осадки все же выпадут незадолго перед стартом… Просто отмените этот старт. Точнее – отложите его на 10 минут. И чтобы сам заезд начался не без участия машины безопасности. И чтобы этот самый сейфти-кар следом появлялся при любом внезапном развороте. А еще лучше – выбросьте красный флаг. Даже два раза. Первый – после аварии одного из гонщиков. Второй и вовсе смешным образом – возобновив заезд все с тем же автомобилем безопасности, но лишь на несколько кругов.

Дождь, мол, ребята, усилился. Гоняться страшно. Все едем на пит-лейн.

Негодование и свист трибун на легендарном «Интерлагосе» были понятны! Мы смотрим «Формулу-1» или покатушки обеспеченных пенсионеров?

- Я могу водить машину в дождь. Вы можете водить машину в дождь. А парни из королевских гонок, видимо, не могут! – язвил экс-ведущий легендарного шоу «Top Gear» Джеймс Кларксон. И, в общем-то, признаем – он был прав.

Тот редкий шанс, когда капризы небесной канцелярии вдруг подарили болельщикам возможность увидеть по-настоящему интересную борьбу – чтобы и разница в возможностях болидов не так бросалась в глаза, и ошибки пилоты допускали чаще, и обгонов было бы больше, и картинка ярче – вот этот самый шанс дирекция «Формулы-1» благополучно загубила. Перестраховками. Нерешимостью. Суетой в принятии решений. Оно понятно – Жюль Бьянки при дождевых условиях разбился всего-то два года назад. Мы до сих пор не пережили смерть молодого гонщика из Франции. И безопасность – она первей всего.

Но, может, стоит вовсе отказаться от заездов в ненастную погоду? Ведь не так важно, что в них участвуют лучшие из лучших. И каждый получает за это миллионы…

Похоже, «Формула-1» уже не будет прежней.

Но все же организаторы не достарались. После полутора часов мучений с остановками, рестартами и сейфти-карами, гонка в Бразилии набрала обороты. И все же стала одной из самых ярких в нынешнем году!

ПРОРЫВ «МОЛОДОГО «БЫКА»

Как заставить болельщиков замереть от восторга?

Нет, вот это как раз не так просто. Для начала – дождитесь тяжелых погодных условий. Вот что бы дождь, остановки, рестарты, появления машины безопасности… Попросите собственную команду сделать все, чтобы испортить вам заезд. Пусть на капитанском мостике постоянно ошибаются с выбором резины. Пусть лидеры заедут на пит-лейн два раза, а вы – сразу пять. Пусть инженеры запутаются, какой комплект шин ставить лучше – дождевой или промежуточной? Улететь в конец пелотона с такой чехардой – легко. Вернуться в тройку призеров – красиво, эффектно, с вереницей красочных обгонов… Бесценно!

А если вам при этом всего 19 лет… И ваше имя – предмет злости, насмешек, скабрезностей, резонансных новостей, полной палитры противоречивых мнений со стороны фанатов и соперников, – считайте, дело в шляпе. Главное – не спровоцировать аварию, не угодить в очередной «замес».

Для Макса Ферстаппена паззл сошелся. При этом важно, что сам Макс ничего не загубил.

Борьба Хэмилтона с Росбергом за победу в гонке? Да бросьте! Какая там борьба? Даже с приправой в виде схватки за титул… Льюис рвет жилы, выигрывает поулы, побеждает в гонках. Нико старательно делает вид, что пытается его прессинговать. На деле – спокойно доезжает на втором месте, рассчитывая на преимущество в очках, добытое минувшим летом.

Это вам не противостояние Сенны с Простом!

И даже режиссер трансляции забыл о «Мерседесах», когда на последних кругах гонки Ферстаппен начал очередной прорыв.

Признаем – Макс был безупречен. Уже в начале гонки. То, как голландец прошел Кими Райкконена вскоре после первого рестарта – это же классика! А ведь Ферстаппен – вчерашний школьник. А Райкконен – ведь это «Айсмен», человек без нервов, плюс – гуру мокрых трасс!

В «Ред Булл» столько наошибались с тактикой, будто знали заранее – их парень все равно придет к успеху. И нет – дело не только в возможностях болида, хотя на влажном «Интерлагосе» «Быки» летели быстрее всех.

Ведь почему-то Дэн Риккиардо не учинил столь красочный прорыв! Да, обогнал пару пилотов – включая Квята и Эстебана Окона (обалдеть – он прошел «Мэйнор!»). Но сам при этом пропустил вперед Ферстаппена.

А Макс разделал «под орех» полпелотона, включая своего напарника. Квят? Наср? Хюлькенберг? Феттель (ха-ха, опять!)? Сайнс (вот «Торо Россо в плане тактики в случае с испанцем сработали отлично, не так как с Даниилом – в итоге Карлос попал в хорошие очки)? Перес?

Смешно, ребята!

Раз-раз. Вжик-вжик. Во внешнему радиусу. По внутреннему… Пока Риккардо застрял в конце десятки, Ферстаппен прорывался в тройку лучших. В итоге – подиум.

Такие выступления запоминаются. Не хуже победы Баттона в Канаде в 2010-м. С поправкой лишь на то, что Дженсон в тот момент был действующим чемпионом мира. А Максу - 19 лет. И две недели назад его выгнали из комнаты призеров в Мексике, наказав за неправильный обгон Феттеля.

Мы, конечно, по-разному относится к голландцу. Но его выступление в Бразилии ответило на многие вопросы.

Жаль, Квят на фоне всего этого остался вовсе без очков…

Формула-1
Гран-при Бразилии
Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 71 круг
2. Нико Росберг («Мерседес») +11,455
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,481
4. Серхио Перес («Форс Индия») +25,346
5. Себастьян Феттель («Феррари») +26,334
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +29,160
7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +29,827
8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +30,486
9. Фелипе Наср («Заубер») +42,620
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +44,432
11. Валттери Боттас («Уильямс») +45,292
12. Эстебан Окон («Манор») +45,809
13. Даниил Квят («Торо Россо») +51,192
14. Кевин Магнуссен («Рено») +51,555
15. Паскаль Верляйн («Манор») +1.00,498
16. Дженсон Баттон («Макларен») +1.21,994
Сошли
Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
Фелипе Масса («Уильямс»)
Джолион Палмер («Рено»)
Кими Райкконен («Феррари»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Ромен Грожан («Хаас») 

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