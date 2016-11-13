На долгожданном UFC 205 в Нью-Йорке Конор Макгрегор вошел в историю промоушена, нокаутировав чемпиона в легком весе Эдди Альвареса и стал первым бойцом, владеющим поясами одновременно в двух весовых категориях.

Руководство UFC очень долго боролось за право провести соревнования по правилам смешанных единоборств в штате Нью-Йорк. И первое событие выдалось по-настоящему историческим! Главный кард UFC 205, проходивший в легендарном «Мэдисон-Сквер-Гарден» собрал небывалое количество топовых бойцов. Зрителей ждали сразу три титульных боя, в главном из которых чемпион полулегкого веса Конор Макгрегор встречался с обладателем пояса в легкой весовой категории Эдди Альваресом.

Всех волновал вопрос сможет ли ирландец, являющийся чемпионом в полулегком весе, завоевать титул в легкой весовой категории, и Макгрегор не заставил долго ждать с ответом.

Вся уверенность Альвареса, которую он демонстрировал перед боем, испарилась, когда до него стали долетать удары длинных рук ирландца в начале первого раунда. Макгрегор поразил своим спокойствием и рассудительность ю по ходу поединка, которые так отличаются от его поведения до боя, и дважды отправил Альвареса в нокдаун до конца первой пятиминутки. После перерыва ирландец продолжил избиение соперника и после серии точных ударов отправил его в нокаут. Все выглядело очень легко и естественно. Как будто только что завершился не поединок, который войдет в историю, а очередной спарринг.

После боя Макгрегору надели пояс чемпиона в легком весе, но он все равно был чем-то крайне недоволен и объяснил свое поведение, едва добравшись до микрофона: «Где мой второй пояс? Не успел я выиграть этот, как второй уже забрали?». Ирландец не успел завершить свою речь, а сотрудники UFC уже исполнили его волю. Пояс чемпиона в полулегком весе оказался на его правом плече, пояс в легком весе на левом – Макгрегор держит слово.

«Победа с горьким привкусом»

Во втором чемпионском бое вечера свой титул в полусреднем весе отстаивал Тайрон Вудли. Ему противостоял опытный Стивен Томпсон с серией из семи побед подряд. Соперники хорошо изучили друг друга и в дебютном раунде не нанесли ни одного удара за первые две минуты, выбирая позицию и ожидая активных действий оппонента. Первым не выдержал Томпсон и очень дорого заплатил за это. Вудли заблокировал его удар ногой и перевел в партер, где контролировал до конца первой пятиминутки. Во втором и третьем раундах Томпсону удалось вести бой в удобной для себя манере и наносить точные удары ногами и руками с дистанции. Вудли опасно отвечал взрывными сериями. Четвертый раунд заставил вскочить двадцатитысячную толпу, собравшуюся на «Мэдисон-Сквер-Гарден». Вудли дважды отправил соперника в нокдаун и казалось, что завершит бой досрочно, когда провел гильотину, но Томпсон проявил невероятное терпение и смог выбраться из захвата. Зрители ждали, что Вудли пойдет добивать оппонента в финальном раунде, но боец, видимо, посчитал, что уже одержал победу по раундам и решил не рисковать, отдав инициативу Томпсону, удары которого были точны, но не нанесли значимого урона. После окончания поединка судьи долго совещались, в то время как бойцы поздравляли друг друга с отличным выступлением. Ринг-анонсер Брюс Баффер уже начал оглашать результат, как вдруг прервался и выбежал из октагона, направившись к судейскому столику. Вернувшись, он объявил, что двое судей дали ничью 47-47, а третий отдал победу Вудли 48:46. Довольный чемпион, защитивший свой пояс, отвечал на вопрос Джо Рогана, когда ему сообщили, что третий судья изменил свое решение и также определил ничью. В данном случае ничья в пользу чемпиона. Вудли сохранил пояс, но настроение ему явно испортили.

«Останется только одна»

В бое за титул в женском наилегчайшем дивизионе сошлись две непобежденные спортсменки из Польши. Чемпионке Джоанне Еджейчик, уже трижды защитившей свой пояс, противостояла Каролина Ковалькевич, занимающая вторую строчку рейтинга.

Претендентка смогла выдержать все пять раундов, но Еджейчик была сильнее в каждом из них. Судьи единогласно отдали ей победу. Стоит отметить, что в третьем раунде после одного из ударов Ковалькевич, чемпионка оказалась в нокдауне, но сумела выстоять и защитить титул.

«Черная полоса»

Для экс-чемпиона в среднем весе Криса Уайдмана, два года назад прервавшего господство непобедимого Андерсона Сильвы, настали трудные времена. После тяжелого поражения от Люка Рокхолда и потере титула в марте этого года, Уайдман заявлял, что отдохнул и готов вернуть себе пояс. Для этого нужно было побить Йоэля Ромеро, после чего его ждал титульный поединок. Однако у Ромеро было свое мнение на этот счет. Уайдман был активнее в первом раунде, но кубинец эффективно отражал все попытки перевести его в партер. В середине второй пятиминутки Ромеро пробил навстречу коленом, во время очередного прохода в ноги со стороны американца и отправил его в нокаут. После победы кубинец обратился к действующему чемпиону Майклу Биспингу и вызвал на бой. Посмотрим, что об этом думает руководство промоушена.

Экс-чемпионка в женском легчайшем дивизионе Миша Тейт, потерпевшая поражение единогласным решением судей от Ракель Пеннингтон, которое стало для нее вторым подряд, неожиданно объявила о завершении карьеры в смешанных единоборствах: «Я отдала этому спорту более 10 лет. Я всегда буду любить его, но на этом для меня все кончено.», – сказала Тейт.

«Звезды UFC даже в предварительных поединках»

Обычно в предварительных поединках, выступают бойцы, находящиеся далеко за пределами топ-10, но только не на первом в истории событии в Нью-Йорке.

Внимание российских зрителей было приковано к бою Хабиба Нурмагомедова, который занимает второе место в рейтинге легковесов и не имеет поражений в своем послужном списке. Его соперник Майкл Джонсон удачно начал бой, хорошо двигаясь и нанося точные удары в стойке. Нурмагомедова такой ход поединка явно не устраивал, и он перевел соперника в партер, где доминировал до конца первого раунда. Оставшиеся два раунда развивались по схожему сценарию. В финальной пятиминутке россиянин забрал руку обессиленного Джонсона и провел кимуру, заставив соперника сдаться. Этой победой Нурмагомедов подтвердил свои чемпионские амбиции, о чем незамедлительно заявил после боя.

В другом предварительном поединке второй номер рейтинга полулегковесов Фрэнки Эдгар победил единогласным решением судей Джереми Стивенса.



