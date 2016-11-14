«Поднимут ли свитер Андрея Маркова в Монреале?» Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





«Чикаго» против «Монреаля» - битва команд из Большой шестерки. «Канадцы» лидируют во всей лиге, но «ястребы» в последние годы удачно против них играют.

Счет прекрасным броском открыл Густав Форслинг – шведский защитник, которого начали поднимать к основе «Чикаго». Это его первый гол за карьеру в НХЛ.

«Канадцы» провели несколько опасных атак, но на высоте был голкипер Кори Кроуфорд. Однако он пропустил, когда защитник Ши Уэбер пошел в атаку и бросил с правого фланга, а шайба влетела в верхний угол с рикошетом от клюшки игрока «Чикаго» - 1:1.

Потом выстрелил другой защитник «Монреаля» - Андрей Марков. Его бросок под перекладину получился неотразимым. В этой комбинации также принял участие Александр Радулов.

Но «Чикаго» переломил ситуацию, когда во втором периоде отличился ветеран Мариан Госса. Конечно, словак – большой мастер. Но мы не думали, что он будет так здорово играть в таком возрасте.

А победный гол забил Патрик Кейн, который просочился между двух соперников. Его ужа валил с ног Макс Пачиоретти, но лучший бомбардир НХЛ прошлого сезона исхитрился нанести бросок в падении. И попал.

По поводу наших звезд «Чикаго» - Артемий Панарин и Артем Анисимов не набрали очки. Но уже хорошо, что Анисимов вернулся в состав, и его травма оказалась несерьезной.

ГЕРОЙ ДНЯ





Побольше бы таких матчей, и никто бы не сомневался, что Семен Варламов – первый номер «Колорадо». На этот раз россиянин был в ударе и сделал 44 сэйва.

Правда, «Бостон» все равно победил (2:0), когда в первом периоде забил Давид Крейчи. А вторую шайбу Доминик Мур отправил уже в пустые ворота.

Голкипер «Брюинз» Туука Раск выглядел очень хорошо, сделав 20 сэйвов и одержав 10-ю победу в сезоне. Он вполне может бросить вызов Кэри Прайсу из «Монреаля». Варламов же набирается уверенности. Такие матчи ему нужны как воздух.

ПРОПАЖА ДНЯ





В составе «Виннипега» мы не обнаружили Александра Бурмистрова, а за «Рейнджерс» не играл Павел Бучневич. Куда же исчезли россияне на букву «Б»? Нет ли тут заговора?

Как оказалось, Бурмистров получил травму верхней части тела и вернется в строй со дня на день. Вообще Саша набрал 2 (0+2) очка в 15 матчах за «Джетс» при полезности «-4». В первое звено его не поднимут никогда: там играют Марк Шайфли – лучший бомбардир НХЛ, а также Патрик Лайне – лучший снайпер НХЛ. Нет, в топ-6 очень трудно попасть, а в третьем-четвертом звене можно играть до бесконечности. Но статистика хорошей не будет. А ведь Бурмистров уезжал из «Ак Барса», надеясь вырваться из защитных схем Зинэтулы Билялетдинова.

Павла Бучневича опять начали беспокоить спазмы мышц спины, из-за которых он пропустил несколько матчей на старте сезона. Вообще Паша выдал голевую серию из четырех игр, стал новым кумиром Нью-Йорка (со времен тезки Буре). Его не могли вывести из состава. Так что просто пожелаем Бучневичу здоровья.

ЦИФРА ДНЯ





Не пропустим тот факт, что Андрей Марков набирает очки уже в пяти матчах подряд (2 гола, 5 передач). Наш ветеран набрал 547-е очко вообще за карьеру, причем все годы он играл только в «Монреале». И вышел на 19-е место в истории «Канадиенс» среди бомбардиров, догнав форварда Ги Карбонно, который когда-то тренировал… Маркова в «Монреале».

Вот как все закольцевалось. И кстати, Марков (944) провел почти одинаковое количество матчей с Карбонно (912). Или вот, например, Андрей обгоняет форварда Боба Гейни (501 очко в 1160 матчах), который несколько лет назад работал генменеджером «Монреаля».

Все это подчеркивает, что Марков – уникальный защитник, чей свитер стоит поднять под своды «Белл Центр». Кого он еще может обогнать? Томаша Плеканеца (558), Питера Маховлича (569), Ги Лапойнта (572). А вот достать Мориса Ришара (965), Анри Ришара (1046), Жана Беливо (1219), Ги Лефлера (1246) будет сложновато.

ЦЕРЕМОНИЯ ДНЯ





В Торонто продолжаются мероприятия, связанные с приемом в Зал славы новых лауреатов. Среди них – легендарный форвард Сергей Макаров, который станет восьмым нашим представителем в знаменитом хоккейном музее.

На этот раз новым членам Зала славы вручили клубные пиджаки, был сыгран матч ветеранов. Причем народу собралось очень прилично – тысяч восемь. К сожалению, на игру не прилетели Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, которых анонсировали организаторы. Но команда Линдроса победила команду Сальминга со счетом 8:7. За победителей выступал Игорь Ларионов, который выходил в защите.

«Я сам туда попросился, - объяснил Профессор. – Играть было несложно, ведь моим партнером был Пол Коффи».

Что тут еще скажешь? Больше матчей ветеранов – хороших и разных. Скоро сборная России стартует в новом сезоне Лиги легенд, и мы снова увидим в деле великих мастеров.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)

Сделал 44 сэйва в матче с «Бостоном» (0:2)

2** - Андрей МАРКОВ (Монреаль)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (2:3)

3*** - Александр РАДУЛОВ (Монреаль)

Отметился голевой передачей в матче с «Чикаго» (2:3)

ЦИТАТА ДНЯ

«Семен Варламов провел выдающийся матч, был нашим лучшим игроком. Но мы своего вратаря не поддержали, не придумав, как забить голы. Нам нужно больше идти на чужие ворота. Тут мы пока недорабатываем».

Джаред БЕДНАР, главный тренер «Колорадо»

ТАБЛО ДНЯ

Чикаго – Монреаль – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Форслинг, Госса, П.Кейн – Уэбер (МАРКОВ), МАРКОВ (РАДУЛОВ)

Ч: Панарин (0+0; 0, 0, 1, 17.08)

Анисимов (0+0; 0, 0, 2, 16.24)

М: Радулов (0+1; 0, 0, 1, 16.30)

Марков (1+1; 0, 0, 1, 25.19)

Емелин (0+0; -1, 4, 0, 20.22)

Колорадо – Бостон – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Крейчи, Мур

К: Тютин (0+0; 0, 0, 0, 19.16)

Задоров (0+0; 0, 0, 0, 18.18)

Григоренко (0+0; 0, 0, 0, 10.24)

в Варламов (45-44; 97,8%, 59.21)

Ванкувер – Даллас – 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Хорват, Эрикссон, Саттер, Стечер, Маркус Гранлунд – Ивз (2), Корпикоски, Руссель

В: Трямкин (0+0; 0, 0, 0, 16.07)

Эдмонтон – Рейнджерс – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Секера – Грабнер (2), Жирарди

Виннипег – Лос-Анджелес – 3:2 бул. (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Лоури, Дано, Шайфли (п.бул.) – Пирсон, Гилберт

Оттава – Миннесота – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Туррис – Сатер, Думба

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.