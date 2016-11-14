Падение Корешкова, взлет Анкалаева, стабильность Федора. Рейтинг бойцов ММА

«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В ноябрьском рейтинге по версии Fightmatrix произошло немало изменений.

Российский спортсмен Андрей Корешков (экс-чемпион Bellator) вылетел из топ-10 полусредней весовой категории. Он занимает 16-е место. Легковес Хабиб Нурмагомедов (боец UFC) поднялся с 10-й на седьмую строчку в рейтинге легковесов. Результат Хабиба — на данный момент лучший среди все российских бойцов смешанного стиля.

Самый большой скачок из россиян совершил Магомед Анакалаев - он поднялся на 58 позиций после победы над Максимом Гришиным в рамках турнира «Ахмат».

Справка Рейтинг бойцов Fightmatrix считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга. Отметим, что данный рейтинг считает очки у всех бойцов мира, а не только у миксфайтеров UFC. Если боец в последнем бою поменял весовую категорию, то и оценивать в рейтинге его будут именно в этом дивизионе. Например, Конор Макгрегор, который ранее выступал в полулегком весе, в рамках легкого веса победил Эдди Альвареса. Именно поэтому, он отсутствует в рейтинге полулегковесов, зато находится на первой строчке легковесов.

Тяжелый вес

1. Стипе Миочич (США, 16 побед, 2 поражения)

2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)

3. Кейн Веласкес (США, 14-2)

4. Алистар Оверим (Голландия, 41-15)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-4)

6. Брок Леснар (США, 6-3)

7. Джош Барнетт (США, 35-8)

8. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-11-1)

9. Трэвис Браун (США, 18-5-1)

10. Бен Ротвелл (США, 36-10)

…18 (-1). Виталий Минаков (Россия, 18-0)



19. (0). Александр Волков (Россия, 26-6)

21. (0). Евгений Ерохин (Россия, 16-4)

23. (0). Денис Гольцов (Россия, 18-4)

29. (0). Руслан Магомедов (Россия, 14-1)

32. (0). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)

38. (-2). Алексей Олейник (Россия, 55-10-1)

40. (-2). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-4)

44. (-14). Сергей Харитонов (Россия, 24-7)

48. (-1). Сергей Павлович (Россия, 9-0)

50. (0). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-1-2)

51. (-2). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-1)

62. (NEW). Зелимхан Умиев (Россия, 9-1)

66. (-1). Константин Ерохин (Россия, 9-3)

68. (-1). Кирилл Сидельников (Россия, 10-4)

69. (-1). Салимгерей Расулов (Россия, 15-6)

90. (0). Валентин Молдавский (Россия, 4-0)

Полутяжелый вес

1. Джонс Джонс (США, 22-1)

2. Даниэль Кормье (США, 18-1)

3. Энтони Джонсон (США, 22-5)

4. Фил Дэвис (США, 16-3)

5. Райан Бадер (США, 21-5)

6. Александр Густафссон (Швеция, 17-4)

7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 25-5)

8. Дэвид Бранч (США, 19-3)

9. Маурисио Руа (Бразилия, 24-10)

10. Джими Манува (Великобритания, 16-2)

...21. (+4). Виктор Немков (Россия, 24-6)



24 (-1). Рашид Юсупов (Россия, 6-2)

30. (+58). Магомед Анкалаев (Россия, 7-0)

31. (-1). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)

38. (-1). Гаджимурад Антигулов (Россия, 18-4)

41. (-1). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)

43. (-15). Максим Гришин (Россия, 23-7)

56. (NEW). Азамат Мурзаканов (Россия, 5-0)

76. (+1). Алексей Буторин (Россия, 10-1)

78. (+3). Муслим Махмудов (Россия, 9-3)

82. (-12). Максим Футин (Россия, 6-4)

89. (+3). Илья Щеглов (Россия, 5-1)

Средний вес

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)

2. Люк Рокхолд (США, 15-3)

3. Йоэль Ромеро (Куба, 12-1)

4. Крис Уайдман (США, 13-2)

5. Роналдо Соуза (Бразилия, 23-4)

6. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 40-6-2)

7. Дерек Брунсон (США, 16-3)

8. Роберт Уиттакер (Австралия, 16-4)

9. Витор Белфорт (Бразилия, 25-13)

10. Мамед Халидов (Польша, 32-4-2)

...14. (+3). Александр Шлеменко (Россия, 54-9)



18. (+1). Рамазан Эмеев (Россия, 14-3)

35. (+2). Анатолий Токов (Россия, 24-1)

46. (+2). Вячеслав Василевский (Россия, 29-5)

53. (NEW). Владимир Минеев (Россия, 8-0)

57. (+35). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)

61. (-6). Виталий Бигдаш (Россия, 8-0)

74 (NEW). Михаил Царев (Россия, 31-6)

82. (0). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)

87. (+2). Вагаб Вагабов (Россия, 20-0)

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 16-3)

2. Стивен Томпсон (США, 13-1-1)

3. Робби Лаулер (США, 27-11)

4. Демиан Майа (Бразилия, 24-6)

5. Дональд Серроне (США, 31-7)

6. Кевин Гастелум (США, 12-2)

7. Нейт Диас (США, 19-11)

8. Карлос Кондит (США, 30-10)

9. Лоренц Ларкин (США, 18-5)

10. Рори Макдональд (Канада, 18-4)

…16 (-7) Андрей Корешков (Россия, 19-2)



45 (-11). Альберт Туменов (Россия, 17-4)

51. (-1). Александр Яковлев (Россия, 23-7-1)

59. (NEW). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 13-1)

66. (-1). Альберт Дураев (Россия, 9-3)

76. (-7). Алексей Кунченко (Россия, 14-0)

82. (NEW). Мухамед Берхамов (Россия, 10-0)

86. (-4). Беслан Исаев (Россия, 34-8)

90. (-3). Абубакар Вагаев (Россия, 12-1)

Легкий вес

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)

2. Эдди Альварес (США, 28-5)

3. Тони Фергюсон (США, 22-3)

4. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-9)

5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 18-4)

6. Бенсон Хендерсон (США, 24-6)

7. (+3). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)



8. Бенеил Дариуш (США, 14-2)

9. Майкл Чиса (США, 14-2)

10. Уилл Брукс (США, 18-2)

…17. (+1). Рустам Хабилов (Россия, 20-3)

26 (-10). Рашид Магомедов (Россия, 19-2)

34. (-3). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)

39. (-1). Мурад Мачаев (Россия, 20-1)

42. (-2). Магомед Мустафаев (Россия, 13-1)

43. (+25). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)

50. (+34). Хусейн Халиев (Россия, 16-1)

56. (-1). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 8-3)

61. (-4). Ахмед Алиев (Россия, 14-4)

67. (-4). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)

66. (0). Олег Багов (Россия, 22-9)

78. (-3). Ислам Махачев (Россия, 13-1)

79. (-3). Муса Хаманаев (Россия, 17-4)

80. (+1). Александр Сарнавский (Россия, 34-5)

96. (-2). Эдуард Вартанян (Россия, 14-3)

Полулегкий вес

1. Жозе Алдо (Бразилия, 26-2)

2. Фрэнки Эдгар (США, 21-5-1)

3. Энтони Петтис (США, 19-5)

4. Макс Холловэй (США, 16-3)

5. Рикардо Ламас (США, 17-5)

6. Даниэль Страус (США, 24-6)

7. Патрисо Фрейре (Бразилия, 25-4)

8. Джереми Стефенс (США, 25-13)

9. Куб Свансон (США, 23-7)

10. Брайан Ортега (США, 11-0)

…13. (+4). Марат Гафуров (Россия, 15-0)



29. (+35). Салман Жамалдаев (Россия, 13-1)

36. (-6). Расул Мирзаев (Россия, 17-0)

42. (0). Забит Магомедшарипов (Россия, 12-1)

56. (-23). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 24-7)

65. (-2). Зубайра Тухугов (Россия, 18-4)

75. (-5). Магомед Идрисов (Россия, 6-0)

Легчайший вес

1. Доминик Круз (США, 22-1)

2. Ти Джей Диллашоу (США, 13-3)

3. Джимми Ривера (США, 20-1)

4. Джон Линекер (Бразилия, 29-7)

5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 18-4)

6. Бибиано Фернандес (Бразилия, 19-3)

7. Марлон Мораес (Бразилия, 17-4-1)

8. Урайя Фабер (США, 33-10)

9. Коди Гарбрандт (США, 10-0)

10. Джон Додсон (США, 18-8)

...34 (NEW). Бекбулат Магомедов (Россия, 17-1)



38. (-1). Олег Борисов (Россия, 18-1-1)

43. (+35). Тимур Валиев (Россия, 11-2)

53. (NEW). Саид Нурмагомедов (Россия, 9-1)

58. (-5). Магомед Магомедов (Россия, 12-1)

66. (-1). Петр Ян (Россия, 6-1)

76. (NEW). Павел Витрук (Россия, 14-2)

92. (-42). Рахман Дудаев (Россия, 18-4)

99. (-5). Махарбек Каргинов (Россия, 7-0)

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 24-2-1)

2. Джозеф Бенавидес (США, 24-4)

3. Генри Седжудо (США, 10-1)

4. Джусьер да Силва (Бразилия, 19-4)

5. Куеджи Хоригучи (Япония, 17-2)

6. Вилсон Рейс (Бразилия, 21-6)

7. Брэндон Морено (Мексика, 12-3)

8 (+3). Магомед Бибулатов (Россия, 13-0)



9. Луис Смолка (США, 11-2)

10. Джастин Скоггинс (США, 11-2)

...14. (-1). Али Багаутинов (Россия, 14-4)

25. (+38). Аскар Аскаров (Россия, 8-0)

33. (0). Велимурад Алхасов (Россия, 5-0)

66. (-15). Юнус Евлоев (Россия, 20-8)

69. (0). Расул Альбасханов (Россия, 5-2)

80. (NEW). Вартан Асатрян (Россия, 11-5)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Джон Джонс (США)

2. Деметриус Джонсон (США)

3. Стипе Миочич (США)

4. Доминик Круз (США)

5. Жозе Алдо (Бразилия)

6. Даниэль Кормье (США)

7. Конор Макгрегор (Ирландия)

8. Майкл Биспинг (Великобритания)

9. Ти Джей Диллашоу (США)

10. Энтони Джонсон (США)

11. Тайрон Вудли (США)

12. Стивен Томпсон (США)

13. Фабрисио Вердум (Бразилия)

14. Кейн Веласкес (США)

15. Джозеф Бенавидес (США)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Джоанна Еджейчик (Польша)

2. Кристина Джустино (Бразилия)

3. Аманда Нуньес (Бразилия)

4. Аяка Хамасаки (Япония)

5. Ронда Роузи (США)

6. Ракель Пеннингтон (США)

7. Дженнифер Майа (Бразилия)

8. Ливия Рената Соуза (Бразилия)

9. Валентина Шевченко (Перу)

10. Джессика Андраде (Бразилия)