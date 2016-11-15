Нападающий «Динамо СПб» Артем Кулишев: Не встречал никого веселее Дзюбы
Нападающий петербургского
«Динамо» Артем Кулишев рассказал об успехах команды, веселом Артеме Дзюбе и
самом молодом депутате Петербурга Викторе Сысоеве.
«С договорными матчами не сталкивался»
- Прошлый сезон
«Динамо» завершило на 7-м месте, а сейчас уверенно лидирует в зоне «Запад». С
чем связан такой успех?
- Инфраструктура клуба на высоком уровне, коллектив собрался очень хороший. Тренерский штаб, руководство знают, что друг от друга хотят. Поэтому мы все вместе, коллективно свои задачи собираемся выполнять. Все просто.
- Вы в Петербурге уже
больше года. Как вам город?
- Очень красивый и хороший. Очень много мест, куда можно сходить, посмотреть что-то. Можно духовно развиваться.
- Чем Петербург
отличается от вашего родного города Ростова и Подольска, где вы играли?
- С Ростовом вообще ничего сравнивать не хочется, потому что это родной дом. Он всегда будет лучше всех. А если сравнивать Петербург с Подольском, то это две большие разницы. Подольск – маленькая деревня, а Питер – культурная столица.
- В ПФЛ стадионы
почти пустые, зато слышны отдельные реплики. Прислушиваетесь к подсказкам
болельщиков?
- Я абстрагируюсь от всего этого, концентрируюсь полностью на игре и не прислушиваюсь. А то, что мало ходят… Может это связано с погодой. Когда наступают холода, не очень хочется идти на стадион.
- Когда говорят про
ПФЛ, часто намекают на присутствие в этом чемпионате договорных матчей. Вы с
этим сталкивались?
- Нет, никогда в жизни
- Как вы относитесь к
лимиту на легионеров?
- Мне кажется, это полезно для молодых игроков. Он нужен, чтобы дать шанс нашей русской молодежи.
«Если бы поступило предложение из Англии, принял бы!»
- Вы воспитанник ростовского
футбола. Хотелось бы вернуться в родной клуб?
- Посмотрим, как все сложится. Сейчас в «Динамо» меня все устраивает. Я хочу добиваться успехов и самых больших высот в этом клубе.
- В «Ростове» при
Миодраге Божовиче вы тренировались и играли на позиции защитника, а сейчас действуете
в нападении. С чем связана кардинальная смена позиции?
- Изначально я был атакующим игроком, но и крайнего защитника мне играть тоже нравится – люблю выполнять большой объем работы. С физическими нагрузками я справлялся: играя правого защитника, я почти в каждой атаке принимал участие. И сейчас тренеры увидели во мне игрока атаки, поэтому и позиция поменялась.
- Ваша игра говорит
сама за себя – 6 голов, 5 передач. Если бы пришло предложение из клуба высшего
ранга, приняли бы его?
- Смотря какого клуба и смотря какого ранга. Если бы из чемпионата Англии, конечно бы принял.
- РФПЛ?
- Конечно, но все решения нужно обдумывать не только мне, но и моему агенту, клубу, которому я принадлежу.
«С Дзюбой поддерживаем связь»
- В «Ростове» вашим
партнером был Артем Дзюба, который играет в «Зените». Общаетесь?
- Да, мы поддерживаем связь с ним.
- Дзюба правда такой
смешной, как говорят?
- Да, конечно! Веселее и смешнее человека, я, по-моему, не встречал в своей жизни.
- В прошлом сезоне вы
играли с Виктором Сысоевым, а теперь он депутат в Законодательном собрании
Петербурга.
- Я слышал, что он баллотировался, а что прошел, не знал.
- Расскажите, какой
он человек.
- Хороший человек, спокойный, приятный в общении. Ничего плохого сказать не могу.
- В футбол играть
умеет?
- Раз был в команде, и в первой лиге поиграл, значит умеет (улыбается).
- Раньше вы вели
собственный блог на официальном сайте Ростова. Чувствуете в себе тягу к
журналистике?
- Я начал свой блог, когда мы поехали в Англию на игру с «Портсмутом». Пресс-атташе предложил, и нам это было интересно. Мне нравится аналитика, журналистика, но я скорее бы пошел в футбольную деятельность: стал бы или тренером, или футбольным агентом.