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Нападающий «Динамо СПб» Артем Кулишев: Не встречал никого веселее Дзюбы

Вадим Томин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Нападающий «Динамо СПб» Артем Кулишев: Не встречал никого веселее Дзюбы
Источник: ФК «Динамо СПб»

Нападающий петербургского «Динамо» Артем Кулишев рассказал об успехах команды, веселом Артеме Дзюбе и самом молодом депутате Петербурга Викторе Сысоеве.

«С договорными матчами не сталкивался»

- Прошлый сезон «Динамо» завершило на 7-м месте, а сейчас уверенно лидирует в зоне «Запад». С чем связан такой успех?
- Инфраструктура клуба на высоком уровне, коллектив собрался очень хороший. Тренерский штаб, руководство знают, что друг от друга хотят. Поэтому мы все вместе, коллективно свои задачи собираемся выполнять. Все просто.

- Вы в Петербурге уже больше года. Как вам город?
- Очень красивый и хороший. Очень много мест, куда можно сходить, посмотреть что-то. Можно духовно развиваться.

- Чем Петербург отличается от вашего родного города Ростова и Подольска, где вы играли?
- С Ростовом вообще ничего сравнивать не хочется, потому что это родной дом. Он всегда будет лучше всех. А если сравнивать Петербург с Подольском, то это две большие разницы. Подольск – маленькая деревня, а Питер – культурная столица.

- В ПФЛ стадионы почти пустые, зато слышны отдельные реплики. Прислушиваетесь к подсказкам болельщиков?
- Я абстрагируюсь от всего этого, концентрируюсь полностью на игре и не прислушиваюсь. А то, что мало ходят… Может это связано с погодой. Когда наступают холода, не очень хочется идти на стадион.

- Когда говорят про ПФЛ, часто намекают на присутствие в этом чемпионате договорных матчей. Вы с этим сталкивались?
- Нет, никогда в жизни

- Как вы относитесь к лимиту на легионеров?
- Мне кажется, это полезно для молодых игроков. Он нужен, чтобы дать шанс нашей русской молодежи.

«Если бы поступило предложение из Англии, принял бы!»

- Вы воспитанник ростовского футбола. Хотелось бы вернуться в родной клуб?
-  Посмотрим, как все сложится. Сейчас в «Динамо» меня все устраивает. Я хочу добиваться успехов и самых больших высот в этом клубе.

- В «Ростове» при Миодраге Божовиче вы тренировались и играли на позиции защитника, а сейчас действуете в нападении. С чем связана кардинальная смена позиции?
- Изначально я был атакующим игроком, но и крайнего защитника мне играть тоже нравится – люблю выполнять большой объем работы. С физическими нагрузками я справлялся: играя правого защитника, я почти в каждой атаке принимал участие. И сейчас тренеры увидели во мне игрока атаки, поэтому и позиция поменялась.

- Ваша игра говорит сама за себя – 6 голов, 5 передач. Если бы пришло предложение из клуба высшего ранга, приняли бы его?
- Смотря какого клуба и смотря какого ранга. Если бы из чемпионата Англии, конечно бы принял.

- РФПЛ?
- Конечно, но все решения нужно обдумывать не только мне, но и моему агенту, клубу, которому я принадлежу.

«С Дзюбой поддерживаем связь»

- В «Ростове» вашим партнером был Артем Дзюба, который играет в «Зените». Общаетесь?
- Да, мы поддерживаем связь с ним.

- Дзюба правда такой смешной, как говорят?
- Да, конечно! Веселее и смешнее человека, я, по-моему, не встречал в своей жизни.

- В прошлом сезоне вы играли с Виктором Сысоевым, а теперь он депутат в Законодательном собрании Петербурга.
- Я слышал, что он баллотировался, а что прошел, не знал.

- Расскажите, какой он человек.
- Хороший человек, спокойный, приятный в общении. Ничего плохого сказать не могу.

- В футбол играть умеет?
- Раз был в команде, и в первой лиге поиграл, значит умеет (улыбается).

- Раньше вы вели собственный блог на официальном сайте Ростова. Чувствуете в себе тягу к журналистике?
- Я начал свой блог, когда мы поехали в Англию на игру с «Портсмутом». Пресс-атташе предложил, и нам это было интересно. Мне нравится аналитика, журналистика, но я скорее бы пошел в футбольную деятельность: стал бы или тренером, или футбольным агентом.

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