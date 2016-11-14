Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка- : -Нисикори
Хоккей  Торпедо- : -Салават Юлаев
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Теннис  Маррэй- : -Чилич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майкон: Сборная России? Моя мечта – играть за Бразилию

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Globo.comКомментарии
Майкон
МайконИсточник: «Советский спорт»

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал GloboEsporte останется ли в команде и хочет ли играть за сборную России.

«В 2012 или 2013 году хотел вернуться в Бразилию»

- Ваш контракт с «Локомотивом» завершается в июне 2017 года. Поэтому с января вы можете вести переговоры с другими командами. Не настало ли время покинуть клуб?
- На данный момент думаю только о «Локомотиве», так и будет до окончания контракта. И зимой не собираюсь договариваться с другими командами, это неуважение к «Локо». Жду, какое решение примет клуб, что думает руководство, хочет ли, чтобы я остался, или нет.

- За эти шесть лет вы когда-нибудь были близки к уходу?
- Да, в 2012 или 2013 году, точно не помню. Тогда чувствовал себя подавленно, не играл, тренер в меня не верил. Тогда и подумал, настало время возвращаться в Бразилию. И я был довольно близок к этому. Был интерес от «Флуминенсе». Но всегда что-то мешает. В тот раз оставалось всего два дня до закрытия трансферного окна. Однако вскоре тот тренер ушел из «Локо», а я снова стал выходить на поле.

- Какие у вас сейчас желания? Играть в более сильном чемпионате, вернуться в Бразилию?
- Всегда хотел поиграть в странах вроде Испании, Англии, Германии, Италии. Такая цель есть. Но не могу жаловаться, потому что и сейчас играю в большом клубе, который, к тому же, много для меня сделал. Тем не менее, не могу и вычеркнуть вариант с возвращением в Бразилию. Было бы здорово. Вижу, как многие бразильцы возвращаются на родину после выступления в Европе, а потом получают вызов из сборной. Например, Ренато Аугусто. И такие примеры придают мне сил.

«Думал, буду чувствовать себя слабаком»

- Сейчас Россия все так же привлекательна в финансовом плане для футболистов, как и когда вы туда переезжали?
- Теперь чуть меньше, так как в стране кризис. Клубы меньше инвестируют в игроков, но все равно тут по-прежнему лучше с деньгами, чем в Бразилии.

- После стольких лет в России считаете ли себя местным?
- В марте будет семь лет, как я в России. Я полностью освоил язык, культуру, не боюсь холода. Все сложности давно преодолены. В этой стране я вырос, как личность, многому здесь научился.

- Вы свободно говорите по-русски?
- Любой футболист, приезжающий в новую страну, должен учить язык. Поначалу я не очень учил русский, сильно уставал и после тренировок сразу шел спать. Но в процессе общения схватывал какие-то слова, выражения. У нас был и переводчик. Не могу сказать, что я говорю свободно, но все понимаю, общаюсь, даю интервью.

- Поначалу было тяжело жить в стране, которая так отличается от Бразилии?
- В первые пять месяцев хотел вернуться. Помню, когда самолет приземлился, было очень много снега, чуть ли не по окна. И холод стоял страшный. Да, было трудно, но помогли другие бразильцы «Локо»: Родолфо, Гилерме, Шарлес и Вагнер.

- Почему большая часть бразильцев не остается надолго в странах Восточной Европы?
- Бразильские футболисты, которые уезжают на пике карьеры, не понимают, что за место в составе нужно бороться. Тут все по-другому. Первые пять месяцев были тяжелыми, но я не мог вернуться так скоро, думал, в таком случае буду чувствовать себя слабаком.

- Вас пытались натурализовать, как это произошло с Гилерме?
- Не могу выступать за сборную России, так как представлял Бразилию на чемпионате мира для игроков до 20 лет. Да и моя мечта – играть за Бразилию. Жулиано ведь из «Зенита» вызвали. Поэтому я тоже надеюсь.

- Старт сезона «Локомотиву» не слишком удался. Что случилось? И каков ваш вклад в выступления команды?
- Мы плохо начали сезон, было много ничьих и поражений. А еще сменилось руководство. И пришел тренер, который приобрел меня в команду в 2010 году. Я как раз вернулся после серьезной травмы, не играл полгода. Тренер лично побеседовал со мной. И я стал снова выходить на поле. В последних четырех матчах забил четыре гола.

- Прижилось ли прозвище Болт в России?
- Нет, здесь я просто Майкон.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Томь» планирует погасить долги перед игроками в ноябреГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что клуб рассчитывает изыскать средства для погашения долгов перед футболистами в этом месяце.Дмитрий Селюк: В России Месси забудет, как голы забиватьФутбольный агент Дмитрий Селюк предположил, что, если бы нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжил карьеру в чемпионате России, его показатели результативности не поразили бы воображение.Аксель Витсель: Пока не могу сказать, когда болельщики увидят меня в футболке «Ювентуса»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не готов гарантировать свой трансфер в «Ювентус», который, как ожидается, состоится в январе 2017 года.Поиграли и пропали. 9 футболистов из РФПЛ, о которых мы стали забыватьПоиграли и пропали. 9 футболистов из РФПЛ, о которых мы стали забывать«Советский спорт» рассказывает об игроках, которые не так давно играли в основных составах, а теперь обосновались на скамейках запасных.Жозе Маурисио: Такие матчи, как с «Тереком», забыть сложноПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2) и участия в школьном классном часе, посвященном безопасности дорожного движения.«Уфа»: Согласимся на перенос домашних матчей, только если температура будет -20Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не будет переносить домашние матчи в другие города из-за холодной погоды.Маурисио провел классный час в петербургской школеПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио провел урок по безопасности дорожного движения в школе №578 Приморского района в рамках акции «Видимость на 5!».Миланов пройдет дополнительное медобследование в ЦСКАВрач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что полузащитник армейцев проведет дополнительное медицинское обследование, когда тот вернется в расположение команды.Отстранение Еременко продлено до 19 ноябряУЕФА продлил отстранение полузащитника ЦСКА Романа Еременко до 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.«Спартак» и «Терек» интересуются футболистом «Османлыспора» НдиайеПолузащитник турецкого клуба «Османлыспор» Папа Ндиайе попал в сферу интересов московского «Спартака» и грозненского «Терека».УЕФА: Окончательного решения по Еременко сегодня не будетРешение по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко сегодня объявлено не будет.Валерий Газзаев: «Спартак» заслуженно идет на первом местеБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что «Спартак» заслуженно лидирует в чемпионате России.Юрий Жирков: Теперь тренируюсь наравне со всемиПолузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о своем самочувствии.Гаджи Гаджиев: Погода мешает «Амкару» готовиться к игре со «Спартаком»Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, как пермский клуб готовится к матчу 14-го тура РФПЛ со «Спартаком».«Локомотив» намерен возродить общеобразовательную школу при клубеМосковский «Локомотив» со следующего учебного года намерен возобновить деятельность средней общеобразовательной школы при своем интернате в Черкизово.ЦСКА хочет заключить новый контракт с Тошичем, сократив ему зарплату в 1,5 разаМосковский ЦСКА планирует заключить новое соглашение со 29-летним полузащитником Зораном Тошичем.«Марсель» интересуется АзмуномНападающий «Ростова» Сердар Азмун попал в сферу интересов французского «Марселя», сообщает Tuttomercatoweb.Папа Гуйе: Для меня честь играть за «Ростов»Защитник «Ростова» Папа Гуйе рассказал о том, как перешел в ростовский клуб.Дмитрий Живоглядов: Настрой на «Анжи» только один – нужно добиваться победыЗащитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча с «Анжи», который состоится в рамках 14-го тура чемпионата России.Андрей Канчельскис: Наш футбол убивают. Скоро будем играть на конькахБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что в российском футболе есть серьезные проблемы. В частности, он подверг критике календарь сезона в России.

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Майкон
Майконвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение