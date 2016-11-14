Майкон: Сборная России? Моя мечта – играть за Бразилию

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал GloboEsporte останется ли в команде и хочет ли играть за сборную России.

«В 2012 или 2013 году хотел вернуться в Бразилию»

- Ваш контракт с «Локомотивом» завершается в июне 2017 года. Поэтому с января вы можете вести переговоры с другими командами. Не настало ли время покинуть клуб?

- На данный момент думаю только о «Локомотиве», так и будет до окончания контракта. И зимой не собираюсь договариваться с другими командами, это неуважение к «Локо». Жду, какое решение примет клуб, что думает руководство, хочет ли, чтобы я остался, или нет.

- За эти шесть лет вы когда-нибудь были близки к уходу?

- Да, в 2012 или 2013 году, точно не помню. Тогда чувствовал себя подавленно, не играл, тренер в меня не верил. Тогда и подумал, настало время возвращаться в Бразилию. И я был довольно близок к этому. Был интерес от «Флуминенсе». Но всегда что-то мешает. В тот раз оставалось всего два дня до закрытия трансферного окна. Однако вскоре тот тренер ушел из «Локо», а я снова стал выходить на поле.

- Какие у вас сейчас желания? Играть в более сильном чемпионате, вернуться в Бразилию?

- Всегда хотел поиграть в странах вроде Испании, Англии, Германии, Италии. Такая цель есть. Но не могу жаловаться, потому что и сейчас играю в большом клубе, который, к тому же, много для меня сделал. Тем не менее, не могу и вычеркнуть вариант с возвращением в Бразилию. Было бы здорово. Вижу, как многие бразильцы возвращаются на родину после выступления в Европе, а потом получают вызов из сборной. Например, Ренато Аугусто. И такие примеры придают мне сил.

«Думал, буду чувствовать себя слабаком»

- Сейчас Россия все так же привлекательна в финансовом плане для футболистов, как и когда вы туда переезжали?

- Теперь чуть меньше, так как в стране кризис. Клубы меньше инвестируют в игроков, но все равно тут по-прежнему лучше с деньгами, чем в Бразилии.

- После стольких лет в России считаете ли себя местным?

- В марте будет семь лет, как я в России. Я полностью освоил язык, культуру, не боюсь холода. Все сложности давно преодолены. В этой стране я вырос, как личность, многому здесь научился.

- Вы свободно говорите по-русски?

- Любой футболист, приезжающий в новую страну, должен учить язык. Поначалу я не очень учил русский, сильно уставал и после тренировок сразу шел спать. Но в процессе общения схватывал какие-то слова, выражения. У нас был и переводчик. Не могу сказать, что я говорю свободно, но все понимаю, общаюсь, даю интервью.

- Поначалу было тяжело жить в стране, которая так отличается от Бразилии?

- В первые пять месяцев хотел вернуться. Помню, когда самолет приземлился, было очень много снега, чуть ли не по окна. И холод стоял страшный. Да, было трудно, но помогли другие бразильцы «Локо»: Родолфо, Гилерме, Шарлес и Вагнер.

- Почему большая часть бразильцев не остается надолго в странах Восточной Европы?

- Бразильские футболисты, которые уезжают на пике карьеры, не понимают, что за место в составе нужно бороться. Тут все по-другому. Первые пять месяцев были тяжелыми, но я не мог вернуться так скоро, думал, в таком случае буду чувствовать себя слабаком.

- Вас пытались натурализовать, как это произошло с Гилерме?

- Не могу выступать за сборную России, так как представлял Бразилию на чемпионате мира для игроков до 20 лет. Да и моя мечта – играть за Бразилию. Жулиано ведь из «Зенита» вызвали. Поэтому я тоже надеюсь.

- Старт сезона «Локомотиву» не слишком удался. Что случилось? И каков ваш вклад в выступления команды?

- Мы плохо начали сезон, было много ничьих и поражений. А еще сменилось руководство. И пришел тренер, который приобрел меня в команду в 2010 году. Я как раз вернулся после серьезной травмы, не играл полгода. Тренер лично побеседовал со мной. И я стал снова выходить на поле. В последних четырех матчах забил четыре гола.

- Прижилось ли прозвище Болт в России?

- Нет, здесь я просто Майкон.