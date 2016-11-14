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Снял трусы – наказал команду. Пять побед, одержанных благодаря спущенным трусам

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Снял трусы – наказал команду. Пять побед, одержанных благодаря спущенным трусам

Поздним воскресным вечером шел отборочный матч к чемпионату мира-2018 Греция – Босния и Герцеговина.

Гости вели с минимальным счётом. Концовка матча была нервной. Люди южные, горячие, страсти на поле закипали... Во время одной из атак гостей грек Сократис Папастатопулос успешно вытеснил Эдина Джеко за пределы штрафной. Подтолкнул и после свистка попытался вырвать мяч у него из рук. Мол, нечего тянуть время. Но Джеко, даже лёжа, не только не выпускал мяч из рук, но и умудрился спустить с грека трусы. Грек так и провёл несколько последующих секунд со спущенными трусами, то вставая, то падая, а Эдин Джеко получил жёлтую, которая у него оказалась второй и превратилась в красную.


Нобель Арустамян, комментировавший этот матч для одного из российских телеканалов, признался, что эта ситуация даже на время вывела его из равновесия:

- Возникла не просто потасовка на поле, а долгая пауза, когда арбитры совещались и принимали решение. Красную Джеко получил по делу. Это абсолютно точно неспортивное поведение, карающееся жёлтой. Она оказалось второй. Не очень понятно, зачем полез к арбитру Кирьякос Пападопулос. Схватил арбитра за руку – получил красную тоже.

Джеко оказался, по сути, наказан дважды – удалением и потерей очков команды. Потому что на 95-й минуте (столько времени добавил арбитр как раз из-за долгой паузы, вызванной потасовкой) греки счет сравняли. Так что снял трусы с соперника – в итоге наказал команду. В итоге статус-кво в группе сохранился: греки по-прежнему вторые, боснийцы – третьи, и между ними – всё те же три очка.


Соцсети уже взорвались восторгами: «Эротоман Джеко и греческие булки»!

Ну, трусы и трусы. В конце концов, сами-то трусы на месте остались, а это – шорты. Во многих видах спорта сама экипировка куда менее серьёзна на соперниках. На пляжный волейбол хотя бы посмотрите.

Трусы и прежде срывали с соперника, но пока к таким последствиям это не приводило.

Вот наш топ-4 стянутых на футбольном поле трусов.

5. Бразильский футболист Карлос Алберто снял спортивные трусы с одного из арбитров благотворительного матча в Рио-де-Жанейро.  Игрок остался недоволен решением судейской бригады, и, выражая свое несогласие, подошел к одному из лайнсменов и спустил с него трусы.  
Карлос Алберто не понес никакого наказания за свой поступок.  В благотворительном матче с участием звезд бразильского футбола «команда друзей Зико» победила «команду друзей Тулио» со счетом 8:6. Карлос Алберто играл за команду Тулио и забил два гола.


4. Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген  в 2013 году остроумно спал свою команду от неминуемого гола, стянув трусы с Никласа Хилениуса. «Астон Вилла» гол так и не забила, а счёт из 0:1 превратился в итоге в 0:4.


3. Француз Франсуа Модесто в 2011-м раздел противника за обвинения в симуляции. Случилось это во время матча чемпионата Греции (опять Греция!) между АЕКом (Афины) и «Олимпиакосом» (Пирей). Опытный французский защитник АЕКа Франсуа Модесто стянул с соперника трусы прямо на поле, за что получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Правда, на итоговый счет это не повлияло.


2. Во время финального матча женской футбольной лиги Lingerie Bowl с футболистки Эшли Салерно сняли трусы, когда она пыталась прорваться в зону соперниц. Провинившаяся команда к этому моменту уже проигрывала и на общий исход встречи провинность не повлияла. Впрочем, матчи этой лиги уже проводятся, как видно по фото, с минимумом экипировки.


Но вчерашняя история задала новый стандарт.

И поэтому номер один – на многие год вперёд Эдин Джеко:

1. Поступок Джеко - это определённо одно из главных событий футбольного года. Босниец задрал высокую планку глупости и мало кто его переплюнет.

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