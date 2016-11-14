Выбираем тренера. 6 правил, чтобы оценить компетентность инструктора в зале

Выбор тренера – едва ли не главный вопрос, от которого зависит, будет ли у вас прогресс в зале или вы потратите время впустую и уйдете ни с чем. Как выбрать тренера и оценить его компетентность уже после первого разговора «Советскому спорту» рассказала Ольга Корчака, IFBB Bikini Pro, абсолютная чемпионка Северо-Запада в номинации «фитнес бикини», создатель и руководитель фитнес проекта KORCHAKACLUB.



ПРАВИЛО 1. СМОТРИТЕ НА ВНЕШНИЙ ВИД ТРЕНЕРА

Первое- внешний вид самого тренера. Вряд ли стоит ждать результатов от человека, который не способен привести в порядок даже свое собственное тело. Выбранная вами кандидатура должна прежде всего уметь применить на себе знания в области питания и тренировок. Его собственный результат - это товар, который он и продает.

ПРАВИЛО 2. ПОНАБЛЮДАЙТЕ, КАК ТРЕНЕР ЗАНИМАЕТСЯ С ДРУГИМИ УЧЕНИКАМИ

Понаблюдайте со стороны, каким образом проходят занятия у выбранного вами тренера. Важно понять, достаточно ли внимания тренер уделяет клиенту или больше сидит на лавочке, лишь изредка вмешиваясь в процесс. Как тщательно он контролирует технику выполнения упражнений, насколько внимательно следит за ней и поправляет. Каким образом в целом проходит тренировка: много ли здесь постороннего общения или упражнения все же на первом месте.

Не лишним будет поговорить и с учениками вашего вероятного тренера. Что они думают о его работе, что им нравится, а что не очень.

ПРАВИЛО 3. ВОЗЬМИТЕ ПРОБНУЮ ТРЕНИРОВКУ

Пробная тренировка позволяет определить, насколько вам подходит в качестве тренер тот или иной человек. Зачастую все остальные вопросы после пробной тренировки отпадают сами собой.

Настоящий специалист своего дела в первую очередь должен расспросить вас об имеющихся заболеваниях, противопоказания х и травмах в прошлом. Если этого не произошло, а тренер сразу дал вам задание - можете смело благодарить за уделённое внимание и отправляться на поиски нового тренера.

Так же стоит поступать, если тренер даже не попытается выяснить уровень вашей физической подготовки и не поговорил с вами о целях, которых вы собираетесь достичь в спортзале.

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ПРАВИЛО 4. СПРАШИВАЙТЕ БОЛЬШЕ

Проверьте компетентность тренера, задавая заранее подготовленные вопросы. Спросите, например, как, на его взгляд, можно избавиться от животика или «ушей» на бедрах. Или - за сколько времени до тренировки можно есть и каким продуктам отдавать предпочтение.

Ответы со стороны тренера должны быть быстрыми, четкими и понятными. Не поленитесь заранее поискать ответы на свои вопросы, чтобы понять – прав тренер или он нет.

Хороший совет - не стесняться вообще задавать как можно больше вопросов по ходу тренинга. Настоящий специалист должен уметь объяснить любую интересующую вас тематику относительно тренинга и питания, а не сухо отвечать : «так надо».

ПРАВИЛО 5. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЭКЗОТИКИ

Отнеситесь с настороженностью к тому тренеру, который навязывает новичку сложные непонятные упражнения – тем самым пытаясь выделиться, показать свой «индивидуальный подход».

На самом деле индивидуальный подход начинается с того, что тренер берет ваши данные – рост, вес, возраст, образ жизни, питание. На их основании (и на основании того, каких целей вы хотите достичь), он выстраивает ваш режим, частоту тренировок. Помимо этого тренер корректирует нормы БЖУ (белков-жиров-уг леводов) и необходимую вам калорийность еды.

И если затем тренер даст вам одну программу, какая покажется вам стандартной – это не должно вас смущать. В тренинге, существует ряд рабочих схем, которые при небольшой индивидуальной корректировке эффективно действуют на большинство людей. В то время как излишняя «экзотика» в упражнениях и программах не всегда идет на пользу.

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ПРАВИЛО 6. ВЫБИРАЙТЕ ТРЕНЕРА «ПО ДУХУ»

Посмотрите, насколько в целом вам симпатичен человек, который берется вас тренировать. Говорите ли вы на одном языке? Комфортно ли вам с ним во время занятий? Не перегибает ли он палку или, напротив, не ведет ли себя слишком пассивно?

Тренер должен быть близок вам «по духу», и тогда тренировки будут приносить радость, а результаты не заставят себя ждать.