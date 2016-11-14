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Растим мышечную массу: урок второй

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Растим мышечную массу: урок второй

ВИДЕО 2. ПОСТАНОВКА ТЕХНИКИ БАЗОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА НИЗ

С чего начинается мышечная масса, глядя на которую будут завидовать мужчины и замирать от восторга девушки? Правильно – масса начинается с приседаний!

В этом виде – постановка техники базовых упражнений на низ тела. Как правильно брать штангу при приседе. Как ставить ноги. Что значит «спина прямая, колени врозь, таз назад». Как делать выпады и контролировать самого себя на предмет ошибок – полный гид по упражнениям в видео-курсе на набор мышечной массы.

Когда в зале, тренер спросит вас, где вас научили идеальной технике приседаний, вы знаете, что ответить. 

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