Растим мышечную массу: урок второй
ВИДЕО 2. ПОСТАНОВКА ТЕХНИКИ БАЗОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА НИЗ
С чего начинается мышечная масса, глядя на которую будут завидовать мужчины и замирать от восторга девушки? Правильно – масса начинается с приседаний!
В этом виде – постановка техники базовых упражнений на низ тела. Как правильно брать штангу при приседе. Как ставить ноги. Что значит «спина прямая, колени врозь, таз назад». Как делать выпады и контролировать самого себя на предмет ошибок – полный гид по упражнениям в видео-курсе на набор мышечной массы.
Когда в зале, тренер спросит вас, где вас научили идеальной технике приседаний, вы знаете, что ответить.
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