«Аршавин в сборной? Можно я вас аккуратно остановлю?» Что говорил Черчесов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал пресс-конференцию перед контрольным матчем с Румынией, который состоится во вторник в Грозном.
«АКИНФЕЕВ ГОТОВ ИГРАТЬ»
- После
поражения от Катара кто-то критикует
сборную, кто-то считает, что не стоит
так реагировать на исход контрольного
матча. И все-таки: как нам нам реагировать,
если сборная России проиграет Румынии
0:5 или выиграет с таким счетом?
- Мы концентрируемся на своих матчах. Для этого и разбираем свои ошибки. Никаких экспериментов нет. У нас 10 футболистов в основе нет по той или иной причине. И мы спокойно к этому относимся. Нет одних, которые могут принести пользу, но есть другие, которым дается шанс.
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Так стоит ли расстраиваться, если сборная
проигрывает?
- Надо расстраиваться, потому что это сборная России. И надо делать выводы. Мы спортсмены – и хотим выигрывать. И потом можно говорить «расстраиваться», а можно – «хвататься за голову». Нам не надо делать ни то, ни другое. Нужно анализировать и делать выводы.
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Действительно ли все игроки, которых
сейчас нет в сборной, не могут играть?
- 100 процентов. Джанаев не смог тренироваться, Дзюба был на обследовании в Финляндии, у Головина повреждение, Березуцкий не тренируется в клубе в общей группе, Шатов и Канунников – тоже.
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Игроки сборной говорили, что у вас с
ними был жесткий разговор после поражения
от Катара. И что разбор игры будто бы
два часа длился...
- Не знаю, кто вам такую информацию дает. Пару слов мы нашли – которые посчитали нужными после матча. А после игры больше двух часов точно не сидели. Да, обратили внимание на вещи, которые допускать нельзя.
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Ждать ли изменений в составе по сравнению
с матчем в Дохе?
- Изменения будут. Температурил Ерохин. Сейчас температура спала, но это определенный звонок: футболист, который играл в Катаре, может не выйти на поле в этой игре. Жирков – на подходе... Всем футболистам надо проявлять себя. Этот завершающий сбор даст нам пищу для размышлений.
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Готов ли выйти на поле Акинфеев, который
был заменен в прошлой игре из-за травмы?
- Готов. Как и Миранчук.
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«ДУМАЕТЕ, ИГНАШЕВИЧУ СРАЗУ 37 ЛЕТ БЫЛО?»
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Как в ближайшем матче будет строиться
игра в обороне?
- Нам надо давать играть футболистам и находить оптимальные сочетания. Ничего нельзя сделать, не делая. Мы видим, кто и что может. Знаем, кому и над чем надо работать. Нет Василия Березуцкого – шанс выпал Васину. Ищем варианты. Потому что такая ситуация может возникнуть и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира. Вот на Евро выпали игроки – и возникли проблемы, потому что не было вариантов. И сейчас нам сама ситуация дает возможность проверить футболистов. Мне хотелось бы иметь обойму футболистов, готовых играть на высоком уровне и добавлять одного-двух молодых игроков. Но таких возможностей сейчас нет.
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Есть мнение, что в сборной сейчас просто
нет игроков уровня Игнашевича и
Березуцкого...
- Березуцкие и Игнашевтич не сразу же появились. Вы думаете, Игнашевичу сразу 37 лет было?.. Я с ним разговаривал, когда принял сборную. Мы хорошо пообщались. Но он принял решение – и нам надо находить других Игнашевичей и Березуцких. Эта задача выпала мне. И я с большим удовольствием это делаю. Нас в свое время делали футболистами. И сейчас моя задача – из молодых сделать вторых Игнашевичей и Березуцких.
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«У НАС – ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»
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Вам звонил президент Чеченской Республики
Рамзан Кадыров после того, как сборная
прибыла в Грозный?
- Мне – не звонил. Но нас встречал Хайдар Алханов (вице-президент «Терека» – Прим. ред.), я общался с Магомедом Даудовым (президентом клуба – Прим. ред.). Надеюсь, Рамзан Ахматович будет на игре и поддержит нас. Мы же знаем, как он умеет поддерживать.
На тренировку @TeamRussia приехал Рамзан Кадыров pic.twitter.com/CTbzStJ5KY— Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2016 г.
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Обычно домашняя команда занимает правую
скамейку, а в этот раз сборная будет
слева. Чье это решение?
- Есть регламент. И в Краснодаре мы тоже с левой стороны были, и с Ганой на «Локомотиве» в Москве. А в Катаре – справа. Не мы придумали и не нам это менять.
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Автобус «Терека» специально для сборной
России перекрасили. В цвета национальной
команды. Как вам?
- Зная президента клуба Даудова, ожидал чего-то подобного. И чутье меня не обмануло. Это приятно.
Официальный транспорт сборной России в Грозном. Машины сопровождения прилагаются pic.twitter.com/qcwkDZN4tG— Артем Локалов (@lokalov) 13 ноября 2016 г.
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Видели, как Румыния проиграла Польше
0:3 в отборе на ЧМ-2018?
- Уделили внимание этому матчу, указали на какие-то вещи футболистам. Хороший матч. Поляков знаю не понаслышке (Черчесов до сборной тренировал «Легию» – Прим. ред.), они заслуженно победили. Вне зависимости от этого результата, мы должны показывать максимум и качественную игру.
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Есть ли возможность приглашения Андрея
Аршавина в сборную России? Сколько голов
в чемпионате Казахстана он должен забить
для этого?
- Можно я аккуратненько остановлю вас и верну к вопросам об игре?
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Хорошо. Можете сравнить по линиям сборные
России и Румынии?
- Румыния недавно играла на Евро и после этого турнира больших изменений в команде не было. А у нас – переходный период. Так что здесь у соперника есть преимущество.
Матч
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция