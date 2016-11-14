«Аршавин в сборной? Можно я вас аккуратно остановлю?» Что говорил Черчесов

Станислав Черчесов Источник: РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал пресс-конференцию перед контрольным матчем с Румынией, который состоится во вторник в Грозном.

«АКИНФЕЕВ ГОТОВ ИГРАТЬ»

- После поражения от Катара кто-то критикует сборную, кто-то считает, что не стоит так реагировать на исход контрольного матча. И все-таки: как нам нам реагировать, если сборная России проиграет Румынии 0:5 или выиграет с таким счетом?

- Мы концентрируемся на своих матчах. Для этого и разбираем свои ошибки. Никаких экспериментов нет. У нас 10 футболистов в основе нет по той или иной причине. И мы спокойно к этому относимся. Нет одних, которые могут принести пользу, но есть другие, которым дается шанс.

- Так стоит ли расстраиваться, если сборная проигрывает?

- Надо расстраиваться, потому что это сборная России. И надо делать выводы. Мы спортсмены – и хотим выигрывать. И потом можно говорить «расстраиваться», а можно – «хвататься за голову». Нам не надо делать ни то, ни другое. Нужно анализировать и делать выводы.

- Действительно ли все игроки, которых сейчас нет в сборной, не могут играть?

- 100 процентов. Джанаев не смог тренироваться, Дзюба был на обследовании в Финляндии, у Головина повреждение, Березуцкий не тренируется в клубе в общей группе, Шатов и Канунников – тоже.

- Игроки сборной говорили, что у вас с ними был жесткий разговор после поражения от Катара. И что разбор игры будто бы два часа длился...

- Не знаю, кто вам такую информацию дает. Пару слов мы нашли – которые посчитали нужными после матча. А после игры больше двух часов точно не сидели. Да, обратили внимание на вещи, которые допускать нельзя.

- Ждать ли изменений в составе по сравнению с матчем в Дохе?

- Изменения будут. Температурил Ерохин. Сейчас температура спала, но это определенный звонок: футболист, который играл в Катаре, может не выйти на поле в этой игре. Жирков – на подходе... Всем футболистам надо проявлять себя. Этот завершающий сбор даст нам пищу для размышлений.

- Готов ли выйти на поле Акинфеев, который был заменен в прошлой игре из-за травмы?

- Готов. Как и Миранчук.

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«ДУМАЕТЕ, ИГНАШЕВИЧУ СРАЗУ 37 ЛЕТ БЫЛО?»

- Как в ближайшем матче будет строиться игра в обороне?

- Нам надо давать играть футболистам и находить оптимальные сочетания. Ничего нельзя сделать, не делая. Мы видим, кто и что может. Знаем, кому и над чем надо работать. Нет Василия Березуцкого – шанс выпал Васину. Ищем варианты. Потому что такая ситуация может возникнуть и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира. Вот на Евро выпали игроки – и возникли проблемы, потому что не было вариантов. И сейчас нам сама ситуация дает возможность проверить футболистов. Мне хотелось бы иметь обойму футболистов, готовых играть на высоком уровне и добавлять одного-двух молодых игроков. Но таких возможностей сейчас нет.

- Есть мнение, что в сборной сейчас просто нет игроков уровня Игнашевича и Березуцкого...

- Березуцкие и Игнашевтич не сразу же появились. Вы думаете, Игнашевичу сразу 37 лет было?.. Я с ним разговаривал, когда принял сборную. Мы хорошо пообщались. Но он принял решение – и нам надо находить других Игнашевичей и Березуцких. Эта задача выпала мне. И я с большим удовольствием это делаю. Нас в свое время делали футболистами. И сейчас моя задача – из молодых сделать вторых Игнашевичей и Березуцких.

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«У НАС – ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»

- Вам звонил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров после того, как сборная прибыла в Грозный?

- Мне – не звонил. Но нас встречал Хайдар Алханов (вице-президент «Терека» – Прим. ред.), я общался с Магомедом Даудовым (президентом клуба – Прим. ред.). Надеюсь, Рамзан Ахматович будет на игре и поддержит нас. Мы же знаем, как он умеет поддерживать.

- Обычно домашняя команда занимает правую скамейку, а в этот раз сборная будет слева. Чье это решение?

- Есть регламент. И в Краснодаре мы тоже с левой стороны были, и с Ганой на «Локомотиве» в Москве. А в Катаре – справа. Не мы придумали и не нам это менять.

- Автобус «Терека» специально для сборной России перекрасили. В цвета национальной команды. Как вам?

- Зная президента клуба Даудова, ожидал чего-то подобного. И чутье меня не обмануло. Это приятно.

Официальный транспорт сборной России в Грозном. Машины сопровождения прилагаются pic.twitter.com/qcwkDZN4tG — Артем Локалов (@lokalov) 13 ноября 2016 г.

- Видели, как Румыния проиграла Польше 0:3 в отборе на ЧМ-2018?

- Уделили внимание этому матчу, указали на какие-то вещи футболистам. Хороший матч. Поляков знаю не понаслышке (Черчесов до сборной тренировал «Легию» – Прим. ред.), они заслуженно победили. Вне зависимости от этого результата, мы должны показывать максимум и качественную игру.

- Есть ли возможность приглашения Андрея Аршавина в сборную России? Сколько голов в чемпионате Казахстана он должен забить для этого?

- Можно я аккуратненько остановлю вас и верну к вопросам об игре?

- Хорошо. Можете сравнить по линиям сборные России и Румынии?

- Румыния недавно играла на Евро и после этого турнира больших изменений в команде не было. А у нас – переходный период. Так что здесь у соперника есть преимущество.