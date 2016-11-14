Третья партия: Карлсен играет белыми. Онлайн

«Советский спорт» представляет онлайн третьей партии матча за первенство мира по шахматам.

Сегодня в Нью-Йорке пройдет третья партия матча за звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ, в котором норвежский чемпион Магнус Карлсен защищает свой титул в противостоянии с российским претендентом Сергеем Карякиным. На нашем сайте мы можете следить за тем, как разворачивается партия в режиме онлайн.

Партия начнется в 22:00 по московскому времени. Белыми фигурами играет Карлсен, черными Карякин.