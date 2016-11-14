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Наш футбол и кризис добра. Колонка Андрея Малосолова

Андрей Малосолов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Наш футбол и кризис добра. Колонка Андрея Малосолова
Источник: РФС

Не перебарщиваем ли мы с критикой в адрес сборной России, да и вообще с негативом по отношению к футболу в нашей стране? Не задумывались ли вы о том, что вину за поражения и провалы должны разделить с футболистами и тренерами и мы с вами, столь издевательски к ним (футболистам и тренерам) относящиеся?

Мы стали привыкать к тому, что сборная и весь наш футбол – это что-то ужасное. Что наши футболисты сплошь «кривоногие». Не говоря уже о том, что они еще и «зажравшиеся миллионеры».

СБОРНАЯ-ПЛАХА

Я – человек с трибуны, и могу не разбираться в нюансах тактики и подготовки. В отличие от специалистов и глубокомудрых экспертов, я смотрю футбольные матчи, что называется, в динамике. Могу не отслеживать отдельных футболистов, если, конечно, это не гении, которые в одиночку, как Ибрагимович или Вагнер Лав, могут вытащить матч. Мне нравится само командное действо. Но я отлично вижу, и даже без очков с большими диоптриями, что сборная России становиться плахой и для футболистов, и для тренеров, и для руководителей нашего футбола с пугающей периодичностью.

УСТАЛЫЕ ГОЛОСА

После главных провалов последних 10 лет, все, кто так или иначе были связаны со сборной, уходили из нее оплёванные, униженные и оскорбленные.

И Гус Хиддинк, автор главного русского чуда 2008 года, и Дик Адвокат, который вывел сборную на чемпионат Европы в 2012 году, и Фабио Капелло, с которым команда пробилась на чемпионат мира в Бразилии в 2014-м, и Леонид Слуцкий, который…. Впрочем, все помнят его недолгое пребывание во главе национальной команды.

А потом на пост тренера сборной пришел Станислав Черчесов. И сейчас, после в высшей степени нелогичных поражений от Коста-Рики и, о, ужас, Катара, вновь слышны усталые голоса.

К чему я вспомнил героев (или, если хотите, антигероев) минувших дней? К тому, что последние лет десять сборную тренировали исключительно неплохие, а временами, отличные специалисты. Перепробовали и хороших, и не очень хороших футболистов. Но точно не самых худших в стране. Наоборот, в основном, лучших. А результат один и тот же.

Экспертам и мудрым коллегам много чего видится изнутри. Мне же с трибуны не всегда удается разобраться в тонкостях: я не в курсе, у кого какие отношения в семье, у кого развод с женой, а у кого проблемы с головой и даже совестью. Но мне кажется, у сборной кризис не тренерский, и не игроцкий.

ЗОНА НЕГАТИВА

В России кризис энергии футбола. Он имеет, простите, метафизические корни. Или, если угодно, мистические. Не смейтесь и не кидайтесь в меня вареной свеклой: вы лично логически, подчеркиваю – логически, можете объяснить, что происходит (или происходило) со «Спартаком» последние 15 лет? А с «Динамо» последние 40 лет? А мучения «Торпедо» вы можете объяснить с позиций логики? Можно валить все на руководителей, мол не те. Но за эти времена в данных клубах и прекрасные тренеры работали, и блестящие футболисты играли. Целые составы! Не говоря уже о поддержке армии верных болельщиков!

Сдается мне, господа, наша главная футбольная команда попала в зону негатива, и уже на каких-то метафизических уровнях не вытягивает груза всего отрицательного, несмотря на то, что вышеуказанные специалисты пытались в нее вдохнуть позитивную энергию.

Можно, конечно, перейти в научную область и предположить, что российский футбол в принципе испытывает пассионарный (по Льву Гумилеву) упадок. Это, кстати, довольно рациональное объяснение: системные спады многих футбольных сборных, таких как Англия, Венгрия (с 60-х годов прошлого века), Бразилия последних лет, можно объяснить именно что с позиций теории пассионарности великого русского ученого.

Но весь наш футбол испытывает кризис добра. Его отдельные проекты, например, стадион в Санкт-Петербурге – один сплошной негатив, эмоциональный цугцванг, где с каждым ходом положение все хуже и хуже.

ЛЮБИМЫЙ, МОДНЫЙ, СВОЙ

Выход из ситуации тотального негатива есть. Это не менее тотальная работа футбольных властей над поиском национальной футбольной идеи – именно этот аспект может наконец-то заставить и игроков, и болельщиков воспринимать сборную как Сборную Твоей Страны, а не сбродную. Это серьезная активность в медийном поле и информационной среде. Это прямая работа с болельщиками. Это поиск инфоповодов и системное формирование позитива вокруг главного вида спорта страны.

Получится - и тогда мы сможем хотя бы постараться переломить ситуацию и вновь сделать наш футбол любимым, модным, своим.

Голосование: Как завершится матч Россия – Румыния?

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