Емелин: «Меня ненавидят? Это хорошо!» Интервью самого жесткого защитника НХЛ

Алексей Емелин (слева) Источник: Reuters

Корреспондент «Советского спорта» в Монреале побеседовал с защитником «Канадиенс» Алексеем Емелиным.

НАПАРНИК УЭБЕРА

Кажется, главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен определился с парами защитников после того, как Пи-Кей Суббан был отправлен в «Нэшвилл».

Новый Генерал обороны – Ши Уэбер. Мало того, что он набрал 13 (7+6) очков в 16 матчах, стабильно поражая ворота соперников своим могучим щелчком. Уэбер еще имеет «+16» за полезность. Нетрудно подсчитать, что Ши идет на «+82» по итогам сезона. Конечно, добиться этого трудно. Но когда твой вратарь – Кэри Прайс, ничего невозможного нет.

Поскольку Уэбер частенько подключается к атаке, в пару к нему определили Алексея Емелина. Россиянин набрал не так много очков (1+3), зато снова лидирует в «Монреале» по количеству силовых приемов (52) и идет на третьем месте по блокированным броскам (32). А еще этот дуэт выходит против ведущих троек соперника и закрывает их так, что чужих звезд на площадке даже не видно.

До сезона думали, что с Уэбером будет играть Андрей Марков – уже потому, что его постоянным партнером был Суббан. Но в принципе амплуа у этих двух защитников «Канадиенс» похоже. Поэтому нашего ветерана определили во вторую пару к такому же «домоседу» Джеффу Петри (2+5). В результате и тот набирает очки, и Марков (2+9) продлил свою бомбардирскую серию до пяти матчей.

Может, такие расклады покажутся кому-то слишком занудными. Но когда у тебя в воротах – Прайс, в защите – Уэбер и Емелин, а в атаке Байрон, Гальченюк и Радулов, жизнь играет новыми красками. Вот потому «Монреаль» и лидирует в НХЛ по набранным очкам.

«В ЗАЩИТЕ НУЖНЫ ПЯТЬ ИГРОКОВ»

Алексей Емелин нечасто общается с прессой, но теперь он согласился на интервью.

- Вот уже несколько матчей вы выходите в дуэте с Ши Уэбером. Как вы себя чувствуете на льду, играя с таким мастером?

- Очень комфортно. Ши много подсказывает, говорит во время матча. Я очень легко влился к нему в пару. Мы быстро нашли взаимопонимание.

- Уэбер играет в похожей манере или вас к нему подставили на подстраховку?

- Я не знаю, почему такое решение принял наш главный тренер Мишель Террьен. Наша задача – играть. Мы просто стараемся показывать хороший хоккей.

- Как вы оцените начало сезона для «Монреаля»? Команда идет на первом месте в лиге.

- В целом неплохо. Мы много побеждаем, набираем очки. Они очень пригодятся в конце чемпионата.

- Объясните как защитник – почему соперники так много бросают по воротам «Канадиенс»? Вы не даете спокойной жизни своему вратарю.

- Тут не только наша вина. Мы должны играть все впятером и в защите, и в нападении. Не всегда все получается. Но мы работаем над своими недочетами.

«НЕ ПУСТИТЬ ЧУЖАКОВ НА ПЯТАК»

- У вас подготовка к сезону была какая-то особенная? Чем еще объяснить взлет «Монреаля»?

- Оставим это в секрете. Не будем раскрывать, - улыбается Емелин.

- Кубок мира оказал какое-то влияние?

- Да, пришлось пораньше выйти из отпуска, приступить к тренировкам. Но кардинально ничего не менял. Требовалось сразу войти в хорошую форму. Не было времени на раскачку. На Кубке мира каждая игра очень важна.

- А потом легко вернулись в трудовые будни «Монреаля»?

- В принципе да. Никаких сложностей не возникло. У нас сразу пошли победы.

- А как вписался Александр Радулов?

- Тоже без проблем. Это большой мастер и уже опытный игрок. Он и в НХЛ выступал, и в КХЛ. Много чего добился. Он легко влился в коллектив и показывает отличный хоккей.

- Вы играете в силовой манере. Многие в лиге не очень любят с вами сталкиваться. А вы чувствуете, что есть такие соперники, которые люто вас ненавидят?

- Так это же хорошо! – смеется Емелин.

- Помним, как Милан Лючич, раньше выступавший за «Бостон», обещал вас чуть ли не убить.

- Это хоккей. Все команды бьются, лезут, хотят забить. Наша задача – не пустить чужих игроков на пятак и бороться с ними. Но вообще не скажу, что в каких-то командах есть люди, которые специально играют грубо против меня.

- А бывает ли так, что вы смотрите на состав соперника и решаете: «Так, против этого человека я буду играть предельно жестко»?

- Жестко надо играть против всех. Мы выходим против двух первых пятерок. Нут нельзя зацикливаться на каком-то конкретном хоккеисте. Если один выпадает, то начинаются провалы.