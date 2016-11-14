Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка2:6, 3:6Нисикори
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Хоккей  Торпедо1 : 1Салават Юлаев
Теннис  Маррэй- : -Чилич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Папаха станет модным трендом

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб НурмагомедовИсточник: Global Look Press

Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко – о том, как российские бойцы задают новые модные тренды в мире.

Эта поговорка хорошо известна на Кавказе: «Если голова цела, на ней должна быть папаха». Да, папаха – это больше, чем просто головной убор. Но теперь, после фотографий Хабиба Нурмагомедова в папахе, она практически обречена на совсем иную судьбу – стать модным трендом и очень востребованной деталью.

Перед дебютом в UFC когда-то он раздумывал об образе, в котором надо выходить на бой. Посоветовавшись с отцом (а для человека с Кавказа авторитет отца непререкаем), решил, что будет орлом, выходящим в папахе. Поначалу американцы ничего не поняли. Ещё в прошлом году кое-кто продолжал принимать ее за парик. Но с недавних пор слово «папаха» научились артикулировать уже многие иноземные ведущие и даже соперники.

После новой победы Хабиба количество запросов в поисковых системах со всего мира слова «папаха» стало расти в геометрической прогрессии. В конце концов, это и есть во многом экспансия российского. В мировой спорт, в мировую культуру…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Камил Гаджиев: Фергюсон опаснее для Хабиба, чем МакгрегорКамил Гаджиев: Фергюсон опаснее для Хабиба, чем МакгрегорПрезидент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Хабиб Нурмагомедов.Виталий Минаков: Макгрегор будет избегать боя с Хабибом, потому что россиянин не даст ему шансаРоссийский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном из США в рамках турнира UFC 205.Бату Хасиков: Бой Макгрегора с Хабибом – риск для UFC, ирландец может проиграть, что снизит заработки компанииМногократный чемпион мира по кикбоксингу, а также продюсер телеканала «Матч ТВ» Бату Хасиков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном в рамках турнира UFC 205.Падение Корешкова, взлет Анкалаева, стабильность Федора. Рейтинг бойцов ММАПадение Корешкова, взлет Анкалаева, стабильность Федора. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В ноябрьском рейтинге произошло немало изменений.Хабиб Нурмагомедов – Майклу Джонсону: Для меня было честью выйти с тобою на рингРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отметил своего противника на турнире UFC 205 Майкла Джонсона.Нурмагомедов заработал на турнире UFC 57 тысяч долларов, Макгрегор – 3,5 млнПо итогам турнира UFC 205, который состоялся в Нью-Йорке 12 ноября, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заработал 57 тысяч долларов.Рашид Магомедов потерял десять позиций в рейтинге лучших легковесов мираРоссийский боец Рашид Магомедов в обновленном рейтинге лучших бойцов легкой весовой категории потерял десять позиций и занимает 26-е место. Это произошло из-за недавнего поражения спортсмена на турнире UFC американцу Бенеилу Дариушу.Орел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделюОрел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделюГлавные события в мире боевого спорта – в традиционном еженедельном обзоре «Советского спорта».Хабиб Нурмагомедов: Меня пытаются прятать от медиа, чтобы еще дальше держать от боя за поясРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о несправедливом отношении к нему со стороны организаторов турнира UFC 205.Согласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея ВащенкоСогласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея Ващенко«Советский спорт» рассуждает, что будет дальше в легком дивизионе UFC и каковы шансы на поединок за пояс у Хабиба Нурмагомедова.Борис Бурзиев: Бой Макгрегора и Нурмагомедова был бы очень интересенПрезидент Союза смешанных боевых единоборств России Борис Бурзиев прокомментировал возможность проведения боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Коннором Макгрегором. Он сказал, что такой поединок был бы очень интересным.Хабиб дерется раз в 8 лет? Нурмагомедов и Макгрегор провели одинаковое количество боев, начиная с 2008 годаЧемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов российского бойца Хабиба Нургмагомедова провести поединок.Конор Макгрегор: Нурмагомедов дерется раз в восемь летЧемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов российского бойца Хабиба Нургмагомедова.Камил Гаджиев: Руководство UFC не жаждет боя Макгрегор - НурмагомедовГенеральный продюсер промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев сомневается в том, что UFC в ближайшее время организует поединок Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.Президент UFC: Нурмагомедов очень хочет титульный бой. Мы подумаем об этомПрезидент UFC Дана Уайт ответил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову на просьбу организовать титульный поединок с его участием.Рамзан Кадыров: Дорогой брат Хабиб Нурмагомедов выиграл у Джонсона. Просто прелесть!Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире UFC 205.Хабиб Нурмагомедов: Между раундами сказал Уайту, чтобы он дал мне титульный бой и больше не присылал пустых контрактовРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов надеется в скором времени провести в UFC титульный поединок.UFC заработал рекордную сумму с продажи билетов на шоу с МакгрегоромАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC) заработал 17,7 миллионов долларов с продажи билетов на турнир UFC 205. Эта сумма стала рекордной для турниров UFC.Макгрегор нокаутировал Альвареса, Нурмагомедов «уничтожил» ДжонсонаМакгрегор нокаутировал Альвареса, Нурмагомедов «уничтожил» Джонсона«Советский спорт» провел текстовую трансляцию турнира по смешанным единоборствам UFC 205.Нурмагомедов одержал восьмую победу подряд в UFCРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов одержал восьмую победу подряд в UFC.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости

Cпецпредложение