Папаха станет модным трендом

Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко – о том, как российские бойцы задают новые модные тренды в мире.

Эта поговорка хорошо известна на Кавказе: «Если голова цела, на ней должна быть папаха». Да, папаха – это больше, чем просто головной убор. Но теперь, после фотографий Хабиба Нурмагомедова в папахе, она практически обречена на совсем иную судьбу – стать модным трендом и очень востребованной деталью.

Перед дебютом в UFC когда-то он раздумывал об образе, в котором надо выходить на бой. Посоветовавшись с отцом (а для человека с Кавказа авторитет отца непререкаем), решил, что будет орлом, выходящим в папахе. Поначалу американцы ничего не поняли. Ещё в прошлом году кое-кто продолжал принимать ее за парик. Но с недавних пор слово «папаха» научились артикулировать уже многие иноземные ведущие и даже соперники.

После новой победы Хабиба количество запросов в поисковых системах со всего мира слова «папаха» стало расти в геометрической прогрессии. В конце концов, это и есть во многом экспансия российского. В мировой спорт, в мировую культуру…