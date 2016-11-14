Жозе провел ОБЖ. Маурисио перехватил у Халка статус самого крутого легионера

Зенитовец Жозе Маурисио на час стал учителем в обычной петербургской школе.

Жозе – восклицательный знак

Перерыв в чемпионате футболисты проводят по-разному: Дмитрий Тарасов, похоже, разводится с Ольгой Бузовой, Доменико Кришито ходит в сауну вместе с баскетболистами «Зенита». А бразилец Жозе Маурисио проводит в школе № 578 Приморского района Петербурга открытый урок по безопасности жизнедеятельности.

Автомобили и дорожное движение в России – знакомая для Маурисио тема: в начале октября бразилец в рамках акции «Давай-давай» стал таксистом и покатал по Петербургу, например, главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова.

За 10 минут до начала мероприятия в актовом зале школы ни одного свободного места, а когда в сопровождении охраны появляется Маурисио, школьники начинают визжать так, как не визжат даже на уроках физкультуры.

– Извините за мой не самый хороший русский язык, – с улыбкой начинает бразилец. – Это приглашение приятно для меня, потому что для каждого ребенка и его семьи очень важно знать и соблюдать правила дорожного движения. Вашим родителям будет намного спокойнее, если вы будете гулять по улице в светоотражателях и смотреть за тем, что происходит на дороге.

Потом Маурисио еще и на сцену выходит! С участниками шоу «Минута славы», актерами театра пластики рук он показывает номер: в конце труппа выкладывает руками «Зенит – чемпион!», а Жозе в этой композиции – восклицательный знак.

«Я не первый раз на сцене»

– Даже после матчей столько камер нет! – уместно подмечает Маурисио. – Что понравилось? Все! Атмосфера, настроение, все просто супер! Мне очень приятно, что меня позвали. У меня тоже есть ребенок, но пока он маленький. Я понимаю, как важны такие уроки.

– Сложно водить машину в Петербурге?

– Очень, здесь много пробок, а сейчас еще и снег мешает. Потихоньку привыкаю.

– Правда, что в Европе все дети ходят со светоотражателями? – спрашивает журналистка, которая наверняка не знает, что всю карьеру Жозе провел в Бразилии и России.

– Не знаю, как в Европе, но в Бразилии у нас их нет. Надеюсь, в скором времени все изменится, потому что безопасность ребенка превыше всего. Вообще, в моей стране преимущество у тех, кто за рулем, а не у пешеходов. Это неправильно.

– Такие мероприятия помогают психологически готовиться к матчам?

– У нас сейчас пауза, еще неделя до игры. Поэтому свой выходной я решил провести так. Это хорошо для головы.

– Понравилось быть артистом в труппе?

– Я не первый раз на сцене (смеется). Но такой танец для меня впервые. Дебют получился нормальный. Я все буду делать, чтобы помогать детям!

– Игру с «Тереком» уже забыли?

– Такие матчи забыть сложно, потому что мы проиграли, в важных встречах нельзя терять очки. Главное опустошить голову, продолжать работу. У нас отличная команда и тренер, – заканчивает Маурисио и пытается пробиться через толпу школьников, которая преследует его до самой машины.

В последнее время у Жозе не все удачно на футбольном поле: он не так часто попадает в стартовый состав, а иногда совершает результативные ошибки. Но за пределами газона Маурисио продолжает оставаться одним из самых добрых и улыбчивых легионеров не только в «Зените», но и во всем чемпионате России. Ждем от бразильца продолжения добрых дел!