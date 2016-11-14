Пути-дорожки Кристофа Даума. Кто тренирует сборную Румынии

«Советский спорт» рассказывает о главном тренера сборной Румынии Кристофе Дауме, чья карьера полна причудливых поворотов, взлетов и падений.

«ГОЛ – ЭТО ОРГАЗМ»

63-летний Кристоф Даум не понаслышке значит, что значит карабкаться на вершину, остановиться в шаге от нее, а потом кубарем покатиться вниз, лишившись всего и запятнав свое имя. На рубеже веков он был самым модным тренером Германии. Молодой, красивый, успешный. Его «Байер» так и не выиграл бундеслигу (хотя прозвище Неверкузен, от английского never – «никогда», появилось уже позже), но влюбил в себя всю футбольную Европу. Даум принял команду из Леверкузена летом 1996-го, и за следующие четыре года она трижды занимала второе место. Ближе всего к титулу «Байер» был в сезоне-1999/2000, когда уступил чемпионство «Баварии» только по разнице мячей.

«Футбол – это как секс, а гол – это оргазм». Нынче такими фразами особо никого не удивишь, но тогда Даум своими экстравагантными интервью шокировал добропорядочных бюргеров, да и всю пуританскую Европу. Эти слова, конечно, эпатируют, но они же и отражают всю любовь тренера к игре, которой он посвятил свою жизнь. «Футбол – это эмоции» - вот еще одна фраза Даума, под которой подписались бы все современные спортивные менеджеры.

Сейчас тот факт, что хороший и успешный тренер не обязательно должен быть в прошлом футболистом, воспринимается как должное. Жозе Моуриньо, Андре Виллаш-Боаш, Леонид Слуцкий, Юрген Клопп и другие все всем давно доказали. Но в свое время Даум был одним из первопроходцев. Выше любительской команды «Кельна» он как игрок не поднялся, и в 27 лет завершил карьеру. Параллельно Даум учился на психолога в университете Кельна и защитил диссертарцию на тему «Важность и значение образовательных и психологических приемов для футбольного тренера».

Полученные знания он использовал в тренерской работе. Те, кто пересекался с ним, рассказывали, что, с одной стороны, он требует от игроков неукоснительного соблюдения дисциплины, с другой – стремится наладить человеческие отношения и может по несколько часов беседовать с футболистом, пока не удостоверится, что тот его правильно понял. «Когда голова работает правильно, то у вас словно вырастает третья нога», - говорил Даум.

«НЕТ НАРКОТИКАМ!»

Обучившись тренерскому ремеслу, он поступательно двигался вверх, завоевывал титулы в Германии и Турции, и спустя 20 лет он должен был подняться на вершину. После провала сборной Германии на Евро-2000, когда она заняла последнее место в группе, показав унылую и удручающую игру, боссы Немецкого футбольного союза решили позвать на пост главного тренера Даума. Сезон-2000/01 тренер должен был отработать в «Байере», а потом принять национальную команду. С Даумом даже подписали предварительный контракт.

Но все рухнуло в один момент. В сентябре 2000-го в мюнхенском таблоиде ZeitZeitung вышло интервью менеджера «Баварии» Ули Хенесса, в котором тот заявил: «Немецкий футбольный союз объявил акцию «Нет наркотикам!», но пока ничего не делает в этом отношении, хотя, например, можно было бы проверить господина Даума». Разгоревшийся скандал набирал обороты. Писали, что Даум участвовал в зажигательных вечеринках с проститутками и кокаином.

В итоге тренер, дабы доказать свою невиновность, решил пройти медицинскую экспертизу. Он постригся, дабы можно было сделать анализ его волос на наличие в них следов наркотиков. «Я делаю это, потому что совесть моя чиста», - заявил Даум. Но в волосах нашли следы кокаина. Карьере в «Байере» пришел конец. Контракт со сборной Германии был расторгнут. Жена подала на развод. На этом фоне штраф в 10 тысяч евро – просто пустяк. Опозоренный Даум сбежал в США, во Флориду.

Спустя три месяца Даум признался: «Да, я принимал кокаин. Я делал это в частном порядке. И неважно, делал ли я это просто так, или был болен и это был побочный эффект от лекарства. Я отдаю себе отчет в случившемся, и несу всю ответственность».

ОТ ЙОГИ ДО ЕВРОПАРЛАМЕНТА

Но было в жизни Даума испытание и пострашнее. В 2011 году Даум поехал в больницу вместе с маленьким сыном, которого укусил клещ. И, разговорившись дерматологом, пожаловался на неприятные ощущения на коже и странные пятна на теле. Доктор предложил сделать анализы и диагноз был ужасен: рак кожи. К счастью, заболевание было на ранней стадии. Дауму тут же сделали операцию, удалив злокачественные ткани. Теперь живот и грудь Даума украшают здоровенные шрамы. «Нас помиловал Бог», - говорила потом вторая супруга немца Анджелика, с которой они обвенчались в 2007 году.

«Ты можешь упасть. Неважно, как глубоко ты упадешь. Ты должен встать и карабкаться наверх», - это жизненное кредо Даума. И он ему следует. Немец реанимировал карьеру после кокаинового скандала и поработал в «Бешикташе», «Фенербахче», «Кельне», «Брюгге», «Аустрии», «Бурсаспоре», прежде чем в июле возглавить сборную Румынии.

Всем своим образом жизни Даум словно стремится показать, что история с наркотиками – досадная случайность. В прошлом году он рванул в Индию, куда его пригласили поучаствовать в одной конференции. А, прочитав лекции, отравился с женой в индийскую глубинку, в храм. Там они вместе со специальным наставником на протяжении недели занимались медитацией, йогой, дыхательными практиками.

Даум ведет активную общественную и образовательную работу. Как-то его позвали в Европейский парламент выступить с лекцией «Этические ценности в спорте и обществе». Рассказывают, что некоторые депутаты, увидев его, презрительно фыркнули – как бывший кокаинщик может их чему-то учить. Но Даум рассказывал в том числе и о своих собственных ошибках, которые заставили его многое переосмыслить.

«Нам нужно создать открытую среду, в которой каждый мог бы высказать свое мнение. А, высказав, не ожидать наказания или остракизма, а услышать, что об этом думают другие», - говорит Даум. И ему хочется верить. Потому что о наказании и остракизме он знает не понаслышке.