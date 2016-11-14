Камил Гаджиев: Фергюсон опаснее для Хабиба, чем Макгрегор

Тони Фергюсон (Фото: mmaoddsbreaker.com)

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Хабиб Нурмагомедов сильнее Конора Макгрегора, однако этот бой, скорее всего, не состоится.

- Вероятность проведения поединка между Хабибом и Конором есть. Но Макгрегор пока не собирается драться, тем более с Нурмагомедовым. Ирландец за последнее время провел большую работу, он хочет немного отдохнуть. И это его право, он заслужил. Но я думаю, что Макгрегор не хочет драться с Хабибом, стиль российского бойца совершенно не подходит для ирландца. Больше шансов, что мы увидим бой Нурмагомедова против Тони Фергюсона. Не знаю, какой статус будет иметь этот бой, может быть за «временного» чемпиона UFC, а может, и за звание претендента на поединок против Макгрегора.

- На данный момент шансы Нурмагомедова в поединке против чемпиона выглядят предпочтительнее.

- Несомненно. Конор не борец. Класс Хабиба выше. К тому же наш спортсмен очень дисциплинированный, что показал его бой против американца Майкла Джонсона. Считаю, что с Фергюсоном Хабибу будет намного сложнее, чем с Макгрегором. Американец более разносторонний боец, чем Конор.

- Уже давно ходят слухи, что UFC может провести свой турнир в России.

- Вероятность достаточно велика. UFC с каждым годом открывает для себя новые страны. В их планах есть и Россия. Но пока это все в планах. Посмотрим, что будет на деле.

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