Хабиб Нурмагомедов и «клетка». История любви

«Советский спорт» – о том, как парень из Дагестана Хабиб Нурмагомедов стал известен во всем мире.

ПЕРВЫЙ БОЙ В КАРЬЕРЕ

Впервые в ММА Нурмагомедов выступил в сентябре 2008 года. На тот момент ему было всего 20 лет. Турнир CSFU – Champions League проходил в Полтаве, Украина. Соперником россиянина был азербайджанец Вюсад Байрамов. В середине второго раунда Нурмагомедов провел удушающий прием «треугольник», после чего рефери в ринге остановил поединок. Соперник «уснул», и его долго не могли привести в себя.

ПЕРВЫЙ БОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ M-1 GLOBAL

Нурмагомедов оказался в М-1 в 2009 году. На турнире M-1 Challenge 2009 его соперником стал незнающий на то время поражений россиянин Шахбулат Шамхалаев. Естественно, эксперты отдавали предпочтение Шахбулату, но в этом поединке сенсационно одержал победу Хабиб. Бой продлился недолго — в первом раунде Нурмагомедову удалось сделать болевой на руку, после чего Шамхалаев сдался. Это был по счету седьмой поединок для нашего героя в ММА.

БОЙ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ НА ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ

Этот бой примечателен тем, что это последний поединок Нурмагомедова на постсоветском пространстве. Дальше он подпишет контракт с самой престижной организацией UFC, которая базируется в Соединенных штатах Америки. В России и в Украине Хабибу уже не было равных, и каждого соперника он щелкал как орешки. Так случилось и бразильцем Аримарселом Сантосом, который даже одного раунда не смог продержаться против россиянина. С самого начала боя Нурмагомедов контролировал ситуацию, а в середине первой пятиминутки добил лежавшего уже на настиле южноамериканца. Этот поединок проходил в родном для Нурмагомедова Дагестане в рамках шоу ProFC – Battle In The Caucasus. Это была уже 15-я его победа в смешанных единоборствах.

БОЛЬШОЙ БОЙ, БОЛЬШАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ

Дебют в UFC состоялся 20 января 2012 года. Нурмагомедов выступил на турнире UFC On FX-Guillard vs.Miller. Соперником его был иранец Камал Шалорус. С противниками такого ранга Хабибу еще не приходилось сталкиваться. Несмотря на небольшое преимущество в течении всего боя, россиянин волновался и совершил несколько ошибок. Но это не помешало ему в третьем раунде совершить удушающий прием и одержать достойную для дебюта победу. Весь Нэшвилл ему аплодировал. Американцами сразу был отмечен очень высокий уровень борцовской подготовки Нурмагомедова. За этот бой Хабиб получил 8 тысяч долларов.

СТАВКИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

7 июля 2012 года Хабиб провел свой второй бой под эгидой американского промоушена UFC против одного из лучших бразильских легковесов Глейсона Тибау, входящего в ТОП-15 лучших бойцов легкого веса в мире на UFC 148 в Лас-Вегасе, штат Невада. На протяжении всех трех раундов россиянин доминировал и выиграл единогласным решением судей. За этот бой Хабиб получил 20 тысяч долларов.

МАКГРЕГОР СЛЕДУЮЩИЙ?

13 ноября Хабиб Нурмагомедов в октагоне турнира UFC 205 «раздавил» американца Майкла Джонсона, не оставив сопернику ни единого шанса. После схватки Хабиб в прямом эфире вызвал на бой самого популярного на данный момент бойца Конора Макгрегора. «Хочу оставаться скромным, но я должен кое-что сказать. Я осознаю всю мощь PR-машины UFC. Но здесь есть «цыпленок», который в начале года сдался, а сейчас бьется за чемпионский пояс — это безумие. Ирландия — это лишь около 6 млн человек, а Россия — 150 млн человек. Я хочу драться с вашим «цыпленком», потому что он самый простой соперник в легком весе!».

ОТВЕТ МАКГРЕГОРА

«Нурмагомедов дерется раз в восемь лет. Чтобы пойти на организацию такого боя, мне нужны твердые доказательства, что это будет интересно людям. Мне нужно видеть активность, последовательнос ть. Если ты хочешь, чтобы я пришел и изменил твою жизнь, если ты хочешь, чтобы я выбрал тебя своим соперником, то тебе лучше иметь для этого веские причины. Сегодня он был хорош. Он показал достойный бой, если быть честным. Посмотрим, что из этого выйдет дальше, - заявил Макгрегор в интервью Sports Joe.

Любопытно, но оба бойца начинали свою карьеру в ММА в 2008 году и провели по 24 поединка. Нурмагомедов свой дебютный бой провел 13 сентября, а Макгрегор — 8 марта. Однако, рекорд лучше у российского спортсмена. Он добился 24 побед, на счету ирландца 21 победа и три поражения. Макгрегор проигрывал Артемию Ситенкову (2008), Джозефу Даффи (2010) и Нейту Диасу (2016). Обоим бойцам по 28 лет.

Нурмагомедов дебютировал в UFC в 2012 году и выиграл восемь поединков. Макгрегор провел первый бой в американском промоушене в 2013 году. С того момента он победил в девяти боях и потерпел одно поражение.