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Евгений Ловчев: После такого провала люди выходят на поле рвать!

Евгений Ловчев, Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Кокорин и Александр Самедов
Александр Кокорин и Александр СамедовИсточник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от контрольного матча Россия – Румыния.

 После матча Катар – Россия (2:1) вы были страшно расстроены. Чего ждете от встречи c Румынией?
– Могу представить, как на месте игроков сборной поступили бы футболисты моего поколения. После того как обка…сь и народ недоволен, и на вас махнули рукой.

Так вот, после провала в Катаре… (чуть не сказал в Кувейте, хотя мне все равно, что это за страна). В общем, после такого провала люди выходят на поле рвать! Чтобы оправдаться и сказать примерно следующее: «Заткните рты, мы умеем играть!» Или: «Извините, теперь мы будем стараться». Я жду этого, только и всего. Эмоционального всплеска. Что начнут быстрее бегать и чаще пластаться в подкатах.

 А по качеству игры?
– Здесь улучшений не жду. Вряд ли тот состав, что сейчас есть у Черчесова, сможет резко что-то изменить. Пошли разговоры – а подходит ли Черчесов, и не надо ли было позвать Бердыева. 

После предыдущего матча Саламыч сказал такие слова: «Футболисты приехали в сборную поиграть. А надо выигрывать». Важнейшая фраза, которая, надеюсь, дошла до футболистов. Черчесов будет на этом стоять и сейчас это самое правильное. Не умеете играть, так хоть старайтесь! Чтобы болельщики видели – даже если не получилось, они старались. В матче против Катара этого не было. Тут еще важный вопрос, есть ли в этом составе лидеры. Пока не вижу.

Константин Выборнов: Сборная России никуда не упала

 Основной состав сыграл плохо. Нет ли смысла выпустить совсем уж дублеров вроде Джикия и Панченко?
– Меня очень разочаровали Газинский и Могилевец. Мы говорим – молодые, перспективные. Да никакие они не перспективные! Вам раз в жизни дается шанс, а вы выходите и бегаете трусцой туда-сюда. Такие люди не могут представлять сборную страны, я им не доверяю.

Надо дать Панченко показать себя, он хочет играть. Может, уровень ФНЛ где-то и не соответствует сборной, но Кирилл будет стараться. Думаю, скажется предыдущая работа Черчесова с Кокориным, когда тот неподходяще играл в «Динамо». Журналисты тогда спросили тренера про нападающего, а тот ответил: «Отстаньте вы от Кокорина!» Черчесов опять даст шанс Кокорину. Мол, талантливый парень, играл хорошо. Но это обманчивое мнение. Есть только здесь и сейчас, ничего другого нет. Читаю собратьев журналистов, которые пишут, что Кокорин в «Зените» прибавил. Я этого не вижу. То, что Смолов прибавил, вижу. Поэтому от него и отстали.

– То есть Черчесов привык доверять тем, с кем работал?
– Да, поэтому в сборной Кудряшов, Семенов, спартаковцы, бывшие динамовцы. Но они свой шанс не использовали, и я уверен, что в следующий раз будут Дзагоев, Василий Березуцкий.

– Посетители сайта «Советского спорта» проголосовали за такой исход матча – победы Румынии в один-два мяча…
– Мы выиграем, пусть и с трудом. Как минимум не проиграем. Я верю в людей! Неслучайно они дошли до сборной страны, когда-то у них был спортивный азарт, желание доказать, что они лучше других. Где-то в головах у них это сидит. После того, что они наслушались о себе… Кто-то подумает: «Да пошли вы! Я миллионер», но такие не должны играть в сборной. А большая часть – люди спортивные, в этом моя главная надежда…

Хорошо бы, Рамзану Кадырову во время матча разрешили взять микрофон, чтобы он сказал все, что о них думает. Мотиватора лучше я в стране не вижу. 

А диктор будет из Москвы... Как Грозный ждет матч сборной России (фоторепортаж)

Матч

Россия - Румыния

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия – Румыния?

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