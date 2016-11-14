А диктор будет из Москвы... Как Грозный ждет матч сборной России (фоторепортаж)

Спецкор «Советского спорта» узнал, будет ли в Грозном традиционная поддержка диктора на матче России с Румынией.

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Путь до «Ахмат Арены» – почти, как в песне у Юрия Антонова: «Пройду по Абрикосовй, сверну на Виноградную...». Только в Грозном так: «Пройду по проспекту Мохаммеда Али, сверну на улицу Льва Яшина...». Вот по ней – как раз до стадиона. В Грозном опять распогодилось – и хозяйки развесили разноцветными или белоснежными гирляндами сушиться белье во дворах. Про подготовку к Новому году, о которой уже задумываются в Москве, в такую погоду здесь и не вспоминается.

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На стадионе тем временем готовятся принять первый матч национальной сборной России – вторая сборная, несмотря на свою короткую историю, успела здесь один из матчей провести. Вокруг поля на приличной скорости гоняет уборочная машина, на газоне, который считают одним из лучших в России, подновляют разметку, а для табло сделали фирменные профайлы на каждого игрока сборных России и Румынии.

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В раздевалке «Терека», которую заняла сборная России, над каждым креслом – по ТВ-экрану. На матчах местного клуба на каждый выводят изображение игрока, который этот шкафчик, точнее, кресло, занимает. В случае со сборной России решили ограничиться логотипом РФС на всех экранах.

Место в правом ряду справа – Станислава Черчесова. Оно ему хорошо знакомо еще со времен, когда Черчесов тренировал «Терек». Тут же, под рукой, и стенд, на котором тренер нарисует игровую схему.

По соседству – тренерская. Отдельный душ, диван, компьютер. И сеть для доступа в интернет с говорящим названием – «Terek – champion».

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У выхода на поле – фото президента Чечни Рамзана Кадырова (хотя почему только у выхода? Его фото тут везде). На этом он с волком – талисманом «Терека». Здесь, на фото, волк этот из «Ну, погоди!». А на тренировку сборной пришел уже другой зверь – тоже волк, но с более серьезным выражением морды, нежели та, что привыкли видеть в известном мультике.

На самом деле, маскот оказался приветливым – с жаром жал руку доктору сборной Эдуарду Безуглову, фотографировался с журналистами, бросился было помогать администраторам сборной, уносившим с поля дополнительные ворота...

Как зовут местного волка, правда, так никто и не сказал. Кто-то лишь предположил, что это Забивака (Grozny style). А кто-то вообще высказал предположение, что этот самый волк в микрофон на матчах в Грозном и кричит. Как в мультике: «Заяц! Ты меня слышишь?!».

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Приехал на тренировку сборной и сам Рамзан Кадыров. Получил от Станислава Черчесова футболку сборной России под первым номером. Сфотографировался. Черчесов же сказал: «Надеюсь, Рамзан Ахматович будет на игре и поддержит нас. Мы же знаем, как он умеет поддерживать, - сказал главный тренер сборной».

Фото: twitter.com/TeamRussia

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Да, кстати, что все-таки с диктором, который гонит «Терек» вперед? На матче России его поддержки, судя по всему, не будет. Во всяком случае, из Москвы специально выписали Виктора Степанова, который был штатным диктором стадиона «Локомотив», но вот уже год как в «Локо» не значится. Зато на сборную привлекается – например, на матче с Ганой в сентябре в Черкизове работал тоже он.

«Аршавин в сборной? Можно я вас аккуратно остановлю?» Что говорил Черчесов