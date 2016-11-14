Уйдет или нет? Что не так с информацией про Месси

Лионель Месси Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко объясняет, почему Лионель Месси никуда уходить не собирается.

Когда мы говорим про испанскую спортивную прессу, тут надо понимать, что она в большинстве случаев тяготеет к одному из двух главных лагерей – хорошо и подробно про «Реал» и очень кратко и без особого пиетета про «Барсу», ну и с точностью до наоборот, разумеется. Поэтому кто именно и о чем пишет – это оказывается важнее, чем степень эксклюзивности того или иного материала. Но сейчас даже не об этом речь. Как относиться к заявлению о том, что Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной», который описан изданием Marca примерно в такой модальности: «Месси принял это решение в тот момент, когда проводил недолгий отпуск на Ибице в компании своей жены Антонеллы. В голове он постоянно прокручивал самые разные варианты, и наконец, решение, которое может стать судьбоносным: не обновлять контракт и дождаться, когда истечет действующее соглашение, чтобы обдумать свое будущее еще раз. Он поделился мыслями со своим отцом и еще одним человеком, и они донесли до президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу сомнения футболиста».

Дальше следует пересказ, как Бартомеу просит Месси взвесить все еще раз, какие шаги собирается предпринять, чтобы убедить аргентинского футболиста, что он играет в лучшем футбольном клубе мира. В общем, всяческая необязательная лирика, которая пишется всегда в таких случаях.

Почему-то в этот раз новость о продлении/непродлении контракта (который, на секундочку, истекает в 2018 году только) вызвала активное обсуждение именно на сей раз. Будто речь не идет о футболисте, «движуха» вокруг которого не происходит еще с его сызмальства-малолетства и который чуть ли не ежегодно с 17-летнего возраста якобы куда-то собирается? Будто новость не звучит так, словно у издания оказался источник прямо внутри семьи Месси?

Переговоры они на то и переговоры, чтобы идти долго. Ситуация даже не в том, что Месси хочет оставить свой след в истории как самый дорогой футболист в истории. Он, конечно, этого заслуживает – весь вопрос в том, есть ли деньги? Дело в том, что переговоры о продлении контракта между Месси и «Барселоной» упираются в финансовый фэйр-плей, который налагает на клуб ограничение по расходам. Стороны ищут способ вписаться в финансовые ограничения.

Так что пока пространство для шуток («о Месси поговорили, а теперь к серьезным новостям») остается.

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