Российские самбисты с триумфом вернулись с чемпионата мира в Софии

В столичном аэропорту «Шереметьево» встретили сборную России по самбо, с блеском выступившую на чемпионате мира в Софии.

В болгарской столице россияне перевыполнили план, завоевав 19 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. К успехам россиян в этом виде единоборств многие привыкли – самбо национальный российский вид спорта. И хотя число стран-участниц чемпионатов мира неуклонно растет – в этот году их было уже 77, наше Отечество продолжает оставаться законодателем мод.

Однако об одном медальном рекорде хочется сказать особо. Российская копилка стала значительнее тяжелее благодаря успехам спортсменов, представляющих одну спортивную школу – Центр спорта и образования «Самбо-70». Москвичи на шестерых завоевали в Софии пять золотых и одну серебряную награду. Яна Костенко стала трехкратной чемпионкой мира, свои вторые золотые медали выиграли Никита Клецков и Вячеслав Михайлин (брат олимпийского призера и четырехкратного чемпиона мира по дзюдо Александра Михайлина), серебро у Сергея Рябова, а еще две золотых награды у представителей боевого самбо Велимурада Алхасова и Раймонда Магомедалиева.

В аэропорту «Шереметьево», где приземлился борт из Софии, новоиспеченный двукратный чемпион мира Никита Клецков, который уже передаёт свой чемпионский опыт, тренируя мальчишек в «Самбо-70», рассказал:

- Знаю, что ребята из моих классов переживали и болели за меня. Мне особенно приятно, что они приехали встречать нас в аэропорт! Все удалось, эмоции захлестывают, но я хочу отметить, что эта победа всей школы «Самбо-70». Наш директор Ренат Лайшев сейчас находится в больнице, он перенес операцию. И я вместе со всеми ребятами хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Вы нам нужны, Ренат Алексеевич!