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Российские самбисты с триумфом вернулись с чемпионата мира в Софии

Максим Потоцкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото Ивана Писаренко
Фото Ивана ПисаренкоИсточник: «Советский спорт»

В столичном аэропорту «Шереметьево» встретили сборную России по самбо, с блеском выступившую на чемпионате мира в Софии.

В болгарской столице россияне перевыполнили план, завоевав 19 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. К успехам россиян в этом виде единоборств многие привыкли – самбо национальный российский вид спорта. И хотя число стран-участниц чемпионатов мира неуклонно растет – в этот году их было уже 77, наше Отечество продолжает оставаться законодателем мод.

Фото Ивана Писаренко
Фото Ивана ПисаренкоИсточник: «Советский спорт»

Однако об одном медальном рекорде хочется сказать особо. Российская копилка стала значительнее тяжелее благодаря успехам спортсменов, представляющих одну спортивную школу – Центр спорта и образования «Самбо-70». Москвичи на шестерых завоевали в Софии пять золотых и одну серебряную награду. Яна Костенко стала трехкратной чемпионкой мира, свои вторые золотые медали выиграли Никита Клецков и Вячеслав Михайлин (брат олимпийского призера и четырехкратного чемпиона мира по дзюдо Александра Михайлина), серебро у Сергея Рябова, а еще две золотых награды у представителей боевого самбо Велимурада Алхасова и Раймонда Магомедалиева.

Фото Ивана Писаренко
Фото Ивана ПисаренкоИсточник: «Советский спорт»

В аэропорту «Шереметьево», где приземлился борт из Софии, новоиспеченный двукратный чемпион мира Никита Клецков, который уже передаёт свой чемпионский опыт, тренируя мальчишек в «Самбо-70», рассказал:

Фото Ивана Писаренко
Фото Ивана ПисаренкоИсточник: «Советский спорт»

- Знаю, что ребята из моих классов переживали и болели за меня. Мне особенно приятно, что они приехали встречать нас в аэропорт! Все удалось, эмоции захлестывают, но я хочу отметить, что эта победа всей школы «Самбо-70». Наш директор Ренат Лайшев сейчас находится в больнице, он перенес операцию. И я вместе со всеми ребятами хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Вы нам нужны, Ренат Алексеевич!

Фото Ивана Писаренко
Фото Ивана ПисаренкоИсточник: «Советский спорт»

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