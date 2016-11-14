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Эдуард Хусаинов: Откладывать выборы не собираемся

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эдуард Хусаинов
Эдуард ХусаиновИсточник: «Советский спорт»

В понедельник стало известно, что исполком Федерации бокса России (ФБР) в третий раз без объяснения причин перенес сроки отчетно-выборной конференции. В понедельник же в редакции «Советского спорта» прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемы федерации и вопросы политической борьбы в условиях выборов.

Участники круглого стола:

Эдуард ХУСАИНОВ, кандидат в президенты ФБР, мастер спорта международного класса
Александр ЛЕБЗЯК, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, главный тренер сборной России на Играх-2016
Александр БАХТИН, российский боксер-профессионал, экс-чемпион мира по версии IBO
– журналисты российских СМИ.

Источник: «Советский спорт»

ЛЕБЗЯК: ДЕЛЕГАТАМ УЖЕ НАЧАЛИ ПРОМЫВАТЬ МОЗГИ

– Отчетно-выборная конференция переносится уже в третий раз, – начал разговор Эдуард Хусаинов. – Сначала она должна была состояться в Подольске, потом в «Олимпийском», сейчас ходят слухи, что ее вновь перенесут (на момент начала круглого стола еще не было известно об очередном переносе. – Прим. ред.). Очевидно, что в той команде, которая руководила боксом последние несколько лет, что-то не так. За последнее время я много ездил по регионам. Был в Самаре, Борисоглебске, Воронеже, Назрани, других городах. Везде слышал жалобы, что на бокс в минувшие годы никто внимания не обращал. Заседания исполкома не проводились три года. То есть, другими словами, федерация просто бездействовала.

– Дата 17 ноября и правда не очень удобная – в этот день в Санкт-Петербурге стартует юниорский чемпионат мира.
– А исполком, когда принимал такое решение, не знал, что турнир будет проводиться?

– Это должно быть известно за несколько лет.
– Значит, либо это делается специально, либо люди, которые сейчас находятся в руководстве, настолько дилетанты, что не в курсе сроков проведения важнейшего турнира.

Меня тоже пригласили в Санкт-Петербург, я сказал, что обязательно приеду 18-го числа. А 17 ноября, как и было ранее решено исполкомом, мы твердо намерены набрать кворум и провести отчетно-выборную конференцию. Если будет кворум, мы сможем принять любые решения по повестке дня и внести в нее любые изменения.

– Мы общаемся с представителями регионов, более 70 процентов людей за нас, – вступает в разговор Александр Лебзяк. – Многие признаются, что им уже начали промывать мозги. Кто-то после этого начинает трястись, кто-то не поддается давлению. Такое поведение конкурентов, конечно, некорректно. Федерация бокса – общественная организация, и мы, боксеры, должны решать, кто будет нами руководить.

– Я много общаюсь с нашими боксерами, чемпионами мира Александром Поветкиным, Денисом Лебедевым, Эдуардом Трояновским. Это мои друзья, – говорит Александр Бахтин. – У ребят и у меня мнение одно – все поддерживают кандидатуру Эдуарда Хусаинова. Тот же Поветкин боксировал в любителях, когда федерацией руководил Хусаинов. Александр не понаслышке знает методы его работы, помнит обстановку в сборной в то время. Тогда ребята были одной дружной командой, когда все поддерживали друг друга. «То, что было раньше, и то, что сейчас, – небо и земля, – говорит Поветкин». Ребята не общаются между собой, не здороваются. Чего можно добиться с такой сборной?

ЦИФРА

45 человек – достаточный кворум для признания отчетно-выборной конференции ФБР легитимной (максимум – 88 делегатов).

«ПЕРЕНОС ВЫБОРОВ НЕ ЛЕГИТИМЕН»

Кстати, Александр Лебзяк сообщил, что в его адрес поступают анонимные угрозы. Письма странного содержания приходят и на электронную почту пресс-атташе Эдуарда Хусаинова Юлии Жемалевой.

– До каких пор устав федерации позволяет откладывать выборы? – вопрос Хусаинову.
– Мы не позволим бесконечно их откладывать. Если 17 ноября будет кворум, мы сможем принимать любые решения. Хочу подтвердить, что с подавляющим большинством делегатов уже проводились беседы с рекомендациями голосовать за других кандидатов. Говорят прямым текстом: если проголосуешь за Хусаинова, мы вас будем «щемить». На это я отвечаю, что касается нас, то мы никого щемить не собираемся. Если мы выиграем, мы будем ко всем относиться ровно. Для нас не будет своих и чужих. У нас будет одна команда. Кстати, я уверен, что Евгений Алексеевич (Муров. – Прим. ред.) не знает о такой «помощи». Я с ним общался, он честный и порядочный человек.

– В чем отличие вашей команды от соперников?
– Мне кажется, наши оппоненты просто не любят бокс. А если любят, то какой-то странной любовью. Как можно не поехать на Олимпийские игры, чтобы поддержать своих? В Питере проводилось первенство мира, приехал президент международной федерации Ву, от нашей федерации – опять ни одного человека. У нас команда фанатиков бокса, отдают ему свои силы, время, душу. Один человек ничего не изменит, только команда единомышленников. Уверяю, нас никто не напугает, мы пойдем до конца.

– Какие проблемы в федерации требуют немедленного решения?
– Мы ищем на Кубе хороших тренеров, а своих почему-то не ценим. А ведь они – профессора в боксе! Почему их опыт не используется? Есть проблемы с судейством. Сам был очевидцем боев, когда парень выигрывает в одну калитку, а победу отдают его сопернику. Проблем много, и мы готовы их решать.

– Могу сказать, что регионы недовольны работой федерации, – говорит Лебзяк. – За восемь лет никто ни разу не выехал на места. Мы же объехали Сибирь, побывали на Севере. Дети были счастливы, после наших визитов резко возрастало количество желающих заниматься боксом. Это и есть популяризация нашего вида спорта!

– Только что появилась информация: вице-президент федерации Сумайд Халидов заявил о переносе конференции на 1 февраля следующего года.

– А что же президент? – интересуется Хусаинов. – Заболел, наверное. Видимо, у людей, которые хотят остаться у руля при новом руководстве, есть желание провести выборы через 2,5 месяца. У нас же есть желание организовать конференцию 17 ноября, как и было ранее решено. Если собрать кворум не сможем, будем бороться дальше.

– Вот письмо за подписью нынешнего президента федерации Иванюженкова, что выборы переноситься больше не будут, – показывает Лебзяк свой смартфон. – Написано: «Прошу вас своевременно прибыть на отчетно-выборную конференцию, которая состоится 17 ноября в 12.00 в здании ОКР. Дальнейших переносов быть не может, поскольку в этом случае будет нарушен устав федерации, в котором оговорены сроки проведения выборов».

– В уставе говорится, что выборы должны проводиться раз в четыре года. Предыдущие прошли 18 ноября 2012 года. Значит, перенос на 1 февраля не легитимен.
– Да, не легитимен.

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ

На данный момент на должность президента федерации претендуют четыре человека:

Эдуард ХУСАИНОВ
Возглавлял Федерацию бокса России в 2000–2007 гг.

Евгений МУРОВ
Экс-директор Федеральной службы охраны, руководил Федерацией бокса России в 2007–2009 гг., после чего возглавил наблюдательный совет ФБР

Сергей ДАНИЛОВ
Президент Московской областной федерации бокса

Леонид КОТЛЯР
Представитель Московской областной федерации бокса

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