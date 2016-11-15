Борис Майоров: Знарка осуждают недалекие люди. Он же не Кокорин!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о конфликте между наставником сборной России Олегом Знарком с болельщиками и лидерстве СКА.

Недавно на матче между московским «Динамо» и СКА болельщики вывесили оскорбительные плакаты в адрес главного тренера армейцев и сборной России Олега Знарка. Допустимо ли такое?

- Должна ли не только КХЛ, но и ФХР вмешаться в ситуацию и защитить наставника, представляющего национальную команду?

- Знарка обвиняют недалекие люди, которые не знают всех обстоятельств его ухода из «Динамо», - считает Борис Майоров. - После того, как его оттуда убрали, тренер долгое время работал только со сборной страны. Потом его пригласили в СКА.

И руководители клуба обратились в ФХР за разрешением совмещать посты в двух командах. Руководители федерации переговорили с самим Знарком. Он был за такой вариант, ему хотелось более активной ежедневной работы с игроками. После этого ФХР дала согласие. Ну и где здесь коммерческий аспект?

Люди не знают структуры построения нашего хоккея и его внутренних дел, а берутся судить! Мне было очень обидно за Знарка. Уж от-то таких обвинений не заслужил…

Я понимаю, когда такие вещи пишут о Кокорине. А он ногой лишний раз двинуть не хочет, чтоб сделать что-то полезное на поле. Но Знарок-то пашет будь здоров.

- Под его руководством СКА довел победную серию до 14 матчей, разгромив в воскресение «Локомотив» - 7:1. Что пожелать другим клубам КХЛ, чтобы они начали оказывать питерцам более жесткое сопротивление?

- Самый простой совет – укомплектоваться также, как СКА, - улыбается Майоров. - Но понятно, что сделать это уже невозможно. В сумасшедшей гонке нашего чемпионата мастерство выходит на первый план. Только оно может компенсировать усталость. И вот мастерства у питерцев гораздо больше, чем у любого из соперников.

Далеко не все сдаются СКА, как «Локомотив» в минувшее воскресенье. 1:7 – не закономерный счет. Не настолько ярославцы питерцам уступают. Просто бывают матчи, когда все валится из рук. Именно такой случай произошел и с железнодорожника ми.

Отбирать очки можно и у армейцев. Но вы назовите, мне хоть одну команду в КХЛ, где не два, а три звена могут сделать результат. Ведь СКА побеждает в основном за счет своей могучей атаки. Оборона за ней только подчищает. Плюс оба вратаря – и Мика Коскинен (пока он был здоров), и Игорь Шестеркин показывают высокий уровень.

В том, что СКА сейчас номер один в КХЛ ни у кого нет сомнений. Но это не гарантирует успеха в плей-офф. Мы все знаем искусство «Магнитки» подходить к решающим матчам в отличном состоянии. «Динамо» тоже недавно доказало, что может дать бой, как питерским, так и московским армейцам. В Кубке такие факторы могут оказаться решающими.

Матч СКА - Барыс Место и дата 15 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция



