Немецкий триллер! Невероятная концовка гандбольного матча (видео)

В концовке одного из матчей чемпионата Германии болельщики хватались за сердце пять раз за шесть секунд.

Лидер «ТХВ Киль» на своем паркете принимал серебряного призера прошлогоднего турнира «Фленсбург-Хандевитт».

За шесть секунд до конца встречи при счете 24:23 мяч был в руках гандболистов «Киля», которых судьи уже предупредили о пассивной атаке. 20-летний швед Лукас Нильсон делает финт и бросает в дальний угол, а его опытнейший 38-летний соотечественник Маттиас Андерсон не просто отбивает мяч, но и начинает быструю контратаку своей команды.

В один пас мяч преодолевает всю площадку, за две секунды до финального свистка Кентин Мае бросает в угол, но вратарь «Киля» Андреас Вольф парирует удар. На добивании первый Лассе Сван, который с финальным свистком вновь отправляет мяч в угол, и вновь Вольф спасает команду. В момент броска судьи фиксируют нарушение правил - в ворота «Киля» назначен семиметровый.

К мячу подходит Андерс Эгерт и ... отправляет мяч в штангу!

На видео это еще круче, смотрите с 1:24:25!

24:23, победа «Киля», который остается на верхней строчке турнирной таблицы чемпионата Германии, «Фленсбург-Хандевитт» - третий.