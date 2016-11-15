Карякин сделал чудо. Не проиграл в почти проигранной партии

Николай Яременко – о третьей партии матча за звание мировой шахматной короны.

После несколько медленного старта в первых двух партиях сегодня любители шахмат увидели яркую и интересную борьбу.

В третьей партии матча за шахматную корону вновь была зафиксирована ничья. Но эта ничья совсем не походила на ничьи первых двух партий. Карлсен, игравший белыми, и Карякин – черными, разыграли Берлинскую защиту. Считается, что новинок в ней уже быть не может, так как это довольно часто играемый вариант «испанки». Не просто хорошо изученный, но и, как утверждают специалисты, один из самых популярных. Некоторым даже показалось, что в принципе, соперники могли бы уже согласиться на так называемую гроссмейстерскую ничью (так называются быстрые ничьи, когда соперники жмут друг другу руку после 20 с небольшим ходом, а то и раньше). Но регламент имеет ряд ограничений – до 30-го хода предлагать ничью на этом чемпионате мира нельзя. Так сказать, требование спонсоров.

Тем не менее на 30-м ходу Карякин сделал не самый очевидный ход ладьёй. И к 35-му ходу у Карлсена в сложной ситуации с взаимным набором угроз появилась лишняя пешка, и чемпион стал наращивать давление.

Гроссмейстер Пётр Свидлер назвал эту партию тестом: как Крамник сможет проявить свои оборонительные споособности. Это оказалось делом не самым простым. Стал чувствоваться и дефицит времени. Была дважды ситуация, где компьютер оценивал шансы как 80:20 в пользу Карлсена. Тем не менее российский шахматист выстоял. Ничья после 78 ходов, после шести с лишним часов.

Кстати, несмотря на необходимость готовиться к партиям матча (а позади уже четверть из отведённых регламентом 12 партий), шахматисты находят время для презентаций, пусть и тщательно заготовленных заранее.

Так, Магнус Карлсен представил, как сообщил оргкомитет матча, приложение для обучения шахматам - Magnus trainer.

- Моя миссия состоит в том, чтобы вывести шахматы на совершенно новый уровень, - говорит чемпион мира. – Главное, чтобы люди любого возраста и любого мастерства могли и учиться, и уже оттачивать, повышать свои навыки.

НАША СПРАВКА

По регламенту матч продлится с 11 по 30 ноября. За это время соперники должны сыграть 12 партий с классическим контролем (120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го). В случае если один из участников матча набирает 6,5 очка до 12-й партии, матч досрочно заканчивается его победой. Если 12 партий не выявят победителя, 30 ноября будет сыгран тай-брейк.

Призовой фонд матча составляет 1 миллион евро, победителю достанется 60 процентов из этой суммы, проигравшему – 40.