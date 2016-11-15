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Проклятье четвертого матча, пророчество Черного Лося и секреты Тарасова

Петр Терещенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Проклятье четвертого матча, пророчество Черного Лося и секреты Тарасова

Молодежная сборная России потерпела поражения в четвертом матче суперсерии. Перед играми со сборной лиги Квебека счет по победам равный – 2:2.

НА ПОКЛОН К НХЛ

Канадских репортеров на четвертой игре собралось очень прилично – в пресс-боксе представители всех ведущих изданий TheHockeyNews, YahooSports, TSN. Ажиотаж обусловлен географией, а точнее близостью Торонто. От одной из хоккейных столиц страны, где, что логично, базируется достаточно авторитетных авторов, до Гамильтона всего 70 километров.

Пока они ждут декабрьского чемпионата мира с тревогой. Сборные юниорских лиг на суперсерии не впечатляли, и уповают коллеги на помощь из НХЛ. Кто-то уже сейчас предлагает чиновникам из федерации задуматься о крайних мерах: кланяться клубам в ножки. «Поможите люди добрые, у нас же домашний чемпионат мира, и после прошлогоднего провала в Хельсинки повторного фиаско нам не простят». В НХЛ играет восемь человек, годных для МЧМ, и в теории всех, кроме Макдэвида могут отпустить. За что купил…

Улучшить настроение нашим заокеанским партнерам вполне могла игра в Гамильтоне. Все просто – четвертый матч суперсерий просто проклят для российских сборных. Лишь одна победа в 13 попытках, да и то благодаря геройствам вратаря Налимова. В 2013-м нынешний голкипер «Адмирала» отразил 50 бросков, сначала дотащив команду Михаила Варнакова до буллитной серии, а потом и выиграв ее.

Да, до 2010-го года мы восемь лет возили в ноябре за океан команду, собранную по остаточному принципу. Да, же сборная Онтарио считается самой сильной из трех соперников. Но не один же из 13. Выходит, все дело в трехдневной паузе, которая вот уже 14 лет значится в расписании суперсерий между третьим и четвертым матчем. Результаты разве что не кричат, что пауза выбивает гостей из-за океана из игрового ритма, как бы они не выступали в первой половине турне.

В ГОСТЯХ У ИРОКЕЗОВ

И ведь маневра для изобретения велосипед-то, в принципе, и нет. Половину выходного дня сразу после третьего матча занимает переезд к месту проведения следующего, второй и третий день паузы заполняются утренними тренировками. После первой из них молодежка отправилась на Ниагарский водопад. Сотни тысяч туристов со всего мира ежегодно отправляются воочию увидеть это чудо природы, двадцать с лишним россиян еще и попали на акцию протеста коренного населения – ирокезов. «Мы за чистую воду», «Остановите черную змею», - под такими лозунгами индейцы собрались на митинг перед одним из знаменитых на весь мир водопадов.

Пройти мимо диковинного действа было сложно. Благо несколько протестантов откровенно скучали в сторонке. Имен не уточнял, но, судя по гигантским размерам, Бурый Медведь, а может Ниагарская Говорящая Гора раскрыл, в чем суть да дело. Наверное, увидел родственную душу, хотя скорее просто привык стрелять сигареты.

Понял я далеко не все, да и интернет-энциклопедии не особо помогли, но дела, по версии краснокожих, идут под откос. В конце XIXвека легендарный вождь Черный Лось напророчил, что через семь поколений всем племенам надо будет объединиться для спасения Земли от Черных змей. И сейчас пришло время седьмого поколения, а черные змеи – это трубы нефтепроводов. И вот же совпадение, сейчас в Северной Дакоте как раз идет масштабная стройка трубопровода, а ирокезы из Ниагары поддерживают своих братьев с севера США, и вместе спасают мир

- Да делать им просто нечего, - отмахнулся наш гид, к которому я обратился за подробностями. – С тех пор как правительство взяло индейцев на полное обеспечение за грехи прошлого, кто порасторопнее из них делает состояние, остальные довольствуются неограниченными поставками огненной воды. Учиться и работать идут единицы. Из них потом еще делают героев в теленовостях.

ИСТОРИЯ МИСТЕРА ГИББОНСА

На суперсерии вообще не надо искать сюжеты. Только смотри и слушай в круговороте событий, и они сами тебя находят. На предыгровой тренировке нас ждал представительTSNДенис Гиббонс. Этот почтенный джентельмен – неотъемлемая часть турне. Из года в год он собирает материалы про игроков российской сборной, чтобы репортажи с молодежного чемпионата мира радовали зрителей необычными фактами и историями. Стараются копать максимально глубоко. К слову, читают и наши заметки.

Пользуясь случаем, передадим виртуальный привет мистеру Гиббонс, который в Гамильтоне сам рассказал об интересном случае из прошлого. В 1974-м году он в составе делегации канадских тренеров под началом легендарного Фреда Шеро был в Москве на курсах повышения квалификации. И заокеанская бригада в Сокольниках провела матч с сидящей на летнем сборе советской молодежкой. За которую играл… Валерий Брагин.

- Как сыграли?

- Да, это разве важно? Мы просто валяли дурака.

- Важнее, наверное, было выведать секреты Тарасова?

- Да.

Я задавал второй вопрос в шутку, но перед ответом мой собеседник вдруг принял самый серьезный вид. А у нас поднимают на смех тех, кто уверяет, что «кленовые» черпали и черпали в отечественной тренерской школе.

ТЕПЕРЬ НЕ ДО ЛЕГЕНД

Но никакие секреты не помогли бы Онтарио сравнять счет в серии, если бы не наше великодушие в завершающей стадии. По первому периоду, когда в равных составах соперник с трудом выводил шайбу за центр площадки, вообще казалось, что дело кончится разгромом. Но не забили «два в ноль», «один в ноль», «три в одного». А как только Алексеев все-таки попал в девятку с неудобной во втором, почти сразу последовала кошмарная двухминутка. Не добежали, ошиблись на чужой синей, потеряли игрока при вбрасывании в своей зоне – и уже 1:3. Поверишь в любые легенды.

Третий период давили-давили, вроде бы сократили разрыв, как снова необъяснимый просчет в средней зоне – вынимай.

Теперь счет в серии сравнялся – 2:2, но по очкам россияне уступают 5:7, так как одну из побед добыли в овертайме. Теперь серия переезжает в Квебек, и пятый матч уже во вторник. Правда, из городка Шикитуми легенд аборигенов вряд ли доведется привезти. Расписание предельно плотное: сон – перелет – отдых – игра.

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