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«Макаров вошел в Зал славы. А когда там будет Тихонов?» Пять гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Макаров вошел в Зал славы. А когда там будет Тихонов?» Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


В этот день состоялась только одна игра. Видимо составители календаря решили не отвлекать болельщиков от церемонии введения новых легенд в Зал славы в Торонто. «Тампа-Бэй» приехала в Нью-Йорк, чтобы сыграть в Бруклине против «Айлендерс».

Вообще «молния» победила только трижды в последних девяти матчах. Но команда за последние пару лет выходила в финал и полуфинал Кубка Стэнли. С тех пор «Тампа» слабее не стала.

В конце первого периода отличился Джей-Ти Браун, которому дали отличный пас на ход, и он отлично переиграл вратаря «Айлендерс» Ярослава Галака. Казалось, что больше голов не будет, но за 20 секунд до перерыва отличный щелчок с ходу нанес Райан Каллахан – 0:2. Показалось опять, что «островитяне» спокойно уйдут в раздевалку, но за восемь секунд до конца того же первого периода Никита Кучеров выскочил на вратаря и попал в штангу.

Трудно сказать, что хозяева расклеились – все-таки они много бросали. Но на 35-й минуте Кучеров забил свой гол, разыграв отличную комбинацию со Стивеном Стэмкосом. И вскоре такую же размашистую атаку провела тройка Наместников – Стэмкос – Кучеров. Смотреть на это звено – одно удовольствие!

Вообще «Тампа» в этом сезоне трижды играла с «Айлендерс», одержав три победы с общим счетом 14:2.

ГЕРОЙ ДНЯ


Андрей Василевский сделал 34 сэйва. Это его третий сухарь за карьеру в НХЛ. Особенно много работы было у россиянина в третьем периоде, когда он отразил 20 бросков.

«Возможно, мы в конце матча слишком прижались к своим воротам, - сказал Стэмкос. – Василевскому пришлось сделать несколько важнейших сэйвов, чтобы заработать этот сухарь. Но в первых двух периодах мы играли весьма неплохо».

«Парни сделали хорошую работу, убивая время в меньшинстве. Мы блокировали броски и играли хорошо. Я бы хотел сказать всем спасибо за то, что сейчас сыграл на ноль», - заявил сам Василевский.

Вообще сейчас Андрей очень хорош. Он давно созрел для того, чтобы стать первым номером «Тампы». А вот у основного голкипера Бена Бишопа ($5,95 млн в год) заканчивается контракт. Со стороны генменеджера «молнии» Стива Айзермана будет умным обменять Бишопа перед дэдлайном. Иначе он потеряет на драфте расширения (его устраивают в честь «Лас-Вегаса») или Бишопа, или Василевского, у которого со следующего сезона вступает в силу трехлетний контракт на $10,5млн. Прекрасный вратарь за не очень большие деньги – мечта любого клуба. Так что уже в конце этого сезона Андрей должен стать первым голкипером «Тампы».

ЦЕРЕМОНИЯ ДНЯ


Сергей Макаров стал восьмым россиянином, которого ввели в Зал славы в Торонто. Ранее такой чести удостаивались Анатолий Тарасов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре и Сергей Федоров.

Вместе с Макаровым в этом году в Зал славы вошли вратарь Роже Вашон, форвард Эрик Линдрос, а также тренер Пэт Куинн (посмертно) – его представляла дочка Келли.

Макаров сказал: «Хочу, чтобы в этот музей вошла бы наша пятерка в полном составе!» Выступал он на английском языке. Вспомнил Челябинск, как в детстве играл в футбол и хоккей. Рассказал о двух братьях – как Николай был его кумиром и научил всему. Как оказался в ЦСКА, когда там еще играли Михайлов, Петров, Харламов.

Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира. Обладатель золотых медалей первенства СССР с 1977 по 1989 годы. 459 голов за клубную карьеру, еще 83 в сборной страны. Конечно, Макарова стоило принять в Зал славы гораздо раньше. Но лучше поздно, чем никогда.

ВОПРОС ДНЯ

Кого следующим из наших представителей хоккея могут ввести в Зал славы?

Думаю, главный кандидат – Александр Могильный. Однажды он забил 76 голов за сезон, становился обладателем Кубка Стэнли, выигрывал Олимпиаду и чемпионат мира. И приоткрыл дверь в НХЛ остальным, когда уехал в «Баффало» в 1989 году.

Хотелось бы увидеть Владимира Крутова и Алексея Касатонова – остальных игроков великой пятерки. Надеюсь, что выборщик Зала славы Игорь Ларионов не забудет о боевых товарищах во время голосования.

И если быть справедливыми, в Зале славы не хватает Виктора Тихонова. Да, отношения между великим тренером и великими игроками были сложными. Но посмотрите на результат. Тихонов должен быть в Торонто – рано или поздно.

ЗВЕЗДЫ ДНЯ

Лига объявила трех звезд минувшей недели. Титул первой звезды получил вратарь «Бостона» Туука Раск, который одержал четыре победы и сделал два сухаря – с «Баффало» и «Колорадо». Вторая звезда – Марк Шайфли, лучший бомбардир НХЛ из «Виннипега». Он набрал 6 (3+3) очков в четырех матчах, реализовал победный буллит с «Лос-Анджелесом», забил два гола и отдал две передачи в игре с «Далласом» (8:2).

Третья звезда – голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, который пропускал в среднем 0,67 шайбы в трех победных матчах.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал 34 сэйва в матче с «Айлендерс» (4:0)

2** - Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс» (4:0)

3*** - Владислав НАМЕСТНИКОВ (Тампа-Бэй)

Забил гол в матче с «Айлендерс» (4:0)

ЦИТАТА ДНЯ

«Если бы я должен был поблагодарить всех, с чьей помощью этого достиг, церемония затянулась бы до утра. Поэтому я скажу просто – спасибо всем!»

Сергей МАКАРОВ, член Зала славы в Торонто

ТАБЛО ДНЯ

Айлендерс – Тампа-Бэй – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Браун, Каллахан, КУЧЕРОВ, НАМЕСТНИКОВ (КУЧЕРОВ)

А: Кулемин (0+0; 0, 0, 0, 13.26)

ТБ: Кучеров (1+1; +2, 2, 3, 17.38)

Наместников (1+0; +1, 2, 2, 14.45)

Нестеров (0+0; 0, 0, 0, 19.24)

в Василевский (34-34; 100%, 60.00)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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