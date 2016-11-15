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Виталий Минаков: Макгрегор будет избегать встречи с Хабибом, у него нет шансов

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виталий Минаков
Виталий МинаковИсточник: «Советский спорт»

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

– Сейчас я упорно тренируюсь в надежде на то, что где-нибудь мне все-таки назначат бой, – начал спортсмен. – Пока непонятно...либо я подерусь в рамках Fight Nights и это будет до начала нового года, либо на турнире Bellator, который состоится в 2017 году. У меня действующий контракт с американской компанией, и в этом плане нет никаких вопросов. Единственное – я был лишен титула, но это случилось по моей вине. Если бы не выступил в Санкт-Петербурге, все бы сложилось иначе. Но я пошел на этот шаг сознательно. 

– Вы ведете переговоры по этому вопросу?
– В ближайшее время будет какая-то конкретика и станет понятно, когда я выступлю в следующий раз на турнире Bellator. Хочу, как можно быстрее закончить контракт с этой компанией, но, в любом случае, вопреки всем слухам, скажу еще раз: никакого соглашения с UFC нет, и пока у меня контракт с другой организацией, никаких обсуждений даже не может быть. Поэтому, ждем когда назначат поединок и будем договариваться, чтобы количество боев в Bellator не ограничили. Сейчас идут переговоры, и в этом отношении никаких проблем нет. Поскольку я провел несколько встреч в России, нужно вернуться в зарубежный турнир, чтобы продолжить контракт. Посмотрим, что произойдет в будущем. Несмотря на все это, усердно тренируюсь и прохожу подготовку.

– Тренерский штаб потерпел какие-то изменения?
– Никаких. Те же ребята, которые готовили меня в Брянске, продолжают работу. В Москве у меня тренер по ударной технике Андрей Лищук. Если речь пойдет о Bellator и придется проводить бой в США, то мы вместе с тренерским штабом отправимся в Америку и там будем готовиться. Кстати, в этой стране больше спарринг-партнеров, которых можно не жалеть (смеется). А если серьезно, то к каждой встрече нужно готовиться серьезно, но чтобы это сделать, нужно тренироваться не с друзьями. Их ведь сильно бить не станешь. А в США в этом плане все иначе. То, что нужно для подготовки. 

– Как готовитесь к боям?
– Под каждого соперника составляется индивидуальный план. Изучаем досконально. Конечно, тренировочный процесс терпит какие-то изменения, но в целом, делаем ставку на тактический подход. Основной объем, безусловно, не меняется. Даже если соперник хорошо работает в партере, нужно, конечно работать над этим, но ударную технику никто не отменял, и ей также нужно уделить немало внимания. Нужно иметь в этом виде спорта большой функционал. Можно бороться 20-30 минут без остановки и не выдержать две-три минуты бокса. 

– С кем бы вы хотели встретиться, если мы говорим о Bellator?
– Мне совершенно без разницы, каким будет мой соперник. Имею ввиду уровень, цвет кожи и так далее. Раньше меня это интересовало, но сейчас я думаю лишь о поединке. Главное – бой, а с кем и как – не имеет значения. На данный момент я нахожусь в таком психологическом состоянии, когда на меня уровень соперника или его физические данные особо не влияют. 

– 13 ноября наш боец Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205. Смотрели этот поединок? 
– Да, конечно. Хабиб придерживался своего стиля, прижимал к клетке, переводил бой в партер. Это был очень вязкий поединок, но Нурмагомедов всегда действует в такой манере. Если есть опасность получить «лаки-панч», конечно, не стоит лесть вперед. Хабиб делал то, что хорошо умеет. Придерживаюсь такого мнения, что не важно, как ты выиграл. Главное – победа с минимальным уроном для себя. Конечно, можно делать, как и Конор Макгрегор, держать руки за спиной...но это всегда приводит к поражению. А вот тактика, как у Нурмагомедова – правильная и безопасная. Россиянин замучил своего соперника, и уверенно идет к титульному бою. 

– Получит ли Хабиб титульный поединок с Макгрегором? 
– Думаю, что имея рекорд в 24 победы и проведя так ярко свой поединок, президент UFC не сможет отказать Хабибу в титульном бою. У него не получится в очередной раз отнять это право у россиянина. Макгрегор, в свою очередь, будет избегать боя с Нурмагомедовым, поскольку наш спортсмен не даст ему шанса в партере, – сказал Минаков.


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