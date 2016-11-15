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Еще больше денег. Рекорды, которые побил турнир UFC 205

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Еще больше денег. Рекорды, которые побил турнир UFC 205
Источник: Global Look Press

В воскресенье в Нью-Йорке состоялся турнир UFC 205, в главном бою которого ирландец Конор Макгрегор во втором раунде нокаутировал американца Эдди Альвареса и стал чемпионом организации одновременно в двух весовых категориях: полулегкой и легкой.

Ранее в Нью-Йорке никогда не проводились мероприятия, связанные с ММА. До 23 марта 2016 года именно Нью-Йорк оставался последним штатом в Северной Америке, где ММА, как профессиональный спорт, был запрещен. В течении девяти лет представители UFC пытались легализовать спорт в штате, но их попытки терпели неудачи. Законопроект о легализации ММА был принят Законодательным собранием штата с перевесом голосов 113-25.

Таким образом, UFC первым из всех промоушенов официально провел турнир в Нью-Йорке. Еще задолго до UFC 205 глава организации Дана Уайт предсказывал, что это шоу будет самым масштабным, самым крутым из всех, что проходили раньше. «Советский спорт» разбирается, что из этого в итоге вышло.

Рекорды

Турниру UFC 205 реально удалось побить многие рекорды. Тут Дана Уайт не соврал. Промоутер уже сделал официальное заявление, что рекорд по продажам платных онлайн-трансляций побит, однако, пока не озвучил данные. Известно, что прошлый рекорд недолго удерживал турнир UFC 202, в котором также принимал участие Конор Макгрегор. В главном бою вечера он решением судей победил Нейта Диаса. Тот турнир собрал около 1 650 000 продаж. Был побит рекорд по прибыли с билетов. Организация на этом заработала 17,7 миллионов долларов. Арена была переполнена — это было видно даже по картинке с трансляции. Любопытно, но в этом плане UFC побил рекорд 1999 года. Тогда на «Мэдисон-Сквер-Гарден» прошел боксерский поединок между Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом. Выручка от вечера бокса тогда составила 13,5 миллионов долларов.

На бои в Нью-Йорке пришли посмотреть 20427 человек. Тут рекорд никак не удалось побить. Причина — вместимость арены.

ТОП-5 самых посещаемых турниров UFC

№5 UFC 83. Посещаемость – 21 390 человек
Главный бойЖорж Сент-Пьер — Мэтт Серра

№4 UFC 97. Посещаемость – 21 451 человек
Главный бой Андерсон Силва — Тейлс Лейтес

№3 UFC 124. Посещаемость – 23 152 человека
Главный бой — Жорж Сент-Пьер — Джош Косчек

№2 UFC on FOX 14. Посещаемость – 30 000 человек
Главный бой — Александр Густафссон — Энтони Джонсон

№1 UFC 129. Посещаемость – 55 724 человека
Главный бой — Жозе Алдо — Марк Хоминик

Также UFC 205 побил рекорд по выплатам бойцам. Макгрегор заработал более 3,5 миллиона долларов.

Полный список гонораров выглядит следующим образом

1. Конор Макгрегор: $3,590,000 ($3,500,000 за выход на бой, $50,000 бонус «Выступление вечера», $40,000 выплаты Reebok)
2. Тайрон Вудли: $590,000 ($500,000 за выход на бой, $50,000 бонус «Бой вечера», $40,000 выплаты Reebok)
3. Эдди Альварес: $540,000 ($500,000 за выход на бой, $40,000 выплаты Reebok)
4. Фрэнки Эдгар: $400,000 ($190,000 за выход на бой, $190,000 за победу, $20,000 выплаты Reebok)
5. Стивен Томпсон: $350,000 ($270,000 за выход на бой, $50,000 бонус «Бой вечера», $30,000 выплаты Reebok)
6. Крис Уайдман: $285,000 ($275,000 за выход на бой, $10,000 выплаты Reebok)
7. Джоанна Еджейчик: $260,000 ($110,000 за выход на бой, $110,000 за победу, $40,000 выплаты Reebok)
8. Йоэль Ромеро: $215,000 ($130,000 за выход на бой, $30,000 за победу, $50,000 бонус «Выступление вечера», $5,000 выплаты Reebok)
9. Джим Миллер: $151,000 ($61,000 за выход на бой, $61,000 за победу, $9,000 выплата от Тиаго Алвеса за перевес, $20,000 выплаты Reebok)
10. Каролина Ковалькевич: $130,000 ($100,000 за выход на бой, $30,000 выплаты Reebok)
11. Тим Ботч: $123,000 ($54,000 за выход на бой, $54,000 за победу, $15,000 выплаты Reebok)
12. Дональд Серроне: $88,000 (Гонорар выплачен несмотря на отмену боя)
13. Джереми Стивенс: $77,000 ($57,000 за выход на бой, $20,000 выплаты Reebok)
14. Миша Тейт: $60,000 ($50,000 за выход на бой, $10,000 выплаты Reebok)
15. Ракель Пеннингтон: $57,000 ($26,000 за выход на бой, $26,000 за победу, $5,000 выплаты Reebok)
16. Хабиб Нурмагомедов: $57,000 ($26,000 за выход на бой, $26,000 за победу, $5,000 выплаты Reebok)
17. Рафаэль Наталь: $56,000 ($41,000 за выход на бой, $15,000 выплаты Reebok)
18. Тиаго Алвес: $56,000 ($45,000 за выход на бой, $20,000 выплаты Reebok, $9,000 выплата в пользу Джима Миллера за перевес)
19. Майкл Джонсон: $47,000 ($32,000 за выход на бой, $15,000 выплаты Reebok)
20. Лиз Кармуш: $43,000 ($19,000 за выход на бой, $19,000 за победу, $5,000 выплаты Reebok)
21. Висенте Луке: $34,500 ($16,000 за выход на бой, $16,000 за победу, $2,500 выплаты Reebok)
22. Белал Мухаммад: $14,500 ($12,000 за выход на бой, $2,500 выплаты Reebok)
23. Кэтлин Чукагян: $14,500 ($12,000 за выход на бой, $2,500 выплаты Reebok).

Дана Уайт — о поединке Эдди Альварес — Конор Макгрегор

- Макгрегор — удивительный парень. Он всегда обещает и выполняет. Его соперники не могут удержаться на ногах. Он прекрасно защищался от тейкдаунов. Он выступил феноменально. Он особенный боец. Пока не знаю, какое у него будущее.

Бонусы UFC 205 (50 000$ каждому)

Бой вечера: Тайрон Вудли – Стивен Томпсон

Выступление вечера: Конор МакГрегор и Йоэль Ромеро

Лучшие цитаты после турнира

Мы вместе с Ари Эмануэлем (владельцем чемпионата - прим. ред.) поедем в Россию в ближайшее время. Постараемся организовать там шоу. (Дана Уайт)

Хочу оставаться скромным, но я должен кое-что сказать. Я осознаю всю мощь PR-машины UFC. Но здесь есть «цыпленок», который в начале года сдался, а сейчас бьется за чемпионский пояс — это безумие. Ирландия — это лишь около 6 млн человек, а Россия — 150 млн человек. Я хочу драться с вашим «цыпленком», потому что он самый простой соперник в легком весе! (Хабиб Нурмагомедов)

Нурмагомедов дерется раз в восемь лет. Чтобы пойти на организацию такого боя, мне нужны твердые доказательства, что это будет интересно людям. Мне нужно видеть активность, последовательность. Если ты хочешь, чтобы я пришел и изменил твою жизнь, если ты хочешь, чтобы я выбрал тебя своим соперником, то тебе лучше иметь для этого веские причины. Сегодня он был хорош. Он показал достойный бой, если быть честным. Посмотрим, что из этого выйдет дальше. (Конор Макгрегор)

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