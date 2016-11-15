«Тренирую и упражняюсь» - таково значение слова «гимнастика», которое уходит корнями в античную эпоху. В гимнастике существуют десятки методик - используя их можно буквально «наупражнять» любую часть тела.

«Советский спорт» собрал 7 основных методик в гимнастике, которые помогут избавиться от недомоганий, хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать и хорошо работать.

Методика утренней гимнастики

Известно, что во сне тело человека погружается в спящий режим: частота сердечных сокращений становится ниже, в замедленном темпе работают внутренние органы, расслабляются мышцы.

Утренняя гимнастика нужна, чтобы активировать организм после сна. Методику утренней гимнастики применяют в детских садах, начиная с самых младших групп. Ее же рекомендуют и взрослым.





Методика утренней гимнастики строится вокруг простых функциональных движений. Это легкие вращения всеми частями тела, легкая аэробная активность (бег, ходьба), легкие силовые упражнения (приседания, отжимания).

Утренняя гимнастика, как правило, не требует дополнительного оборудования. По времени она занимает 10-15 минут. Но этого времени достаточно, чтобы «разбудить» организм: улучшить его кровообращение, запустить нервную систему, привести в тонус мышцы, связки и суставы.

Читать на «Советский Спорт» - как делать утреннюю гимнастику

Методика лечебной гимнастики

Лечебная гимнастика нужна для профилактики, лечения и реабилитации при различных болезнях и травмах. Методика лечебной гимнастики предполагает использование небольших (иногда – прогрессирующих) нагрузок, которые помогают восстановлению и укреплению поврежденных частей тела.





Лечебную гимнастику широко применяют, например, для профилактики болезней суставов и позвоночника. Комплекс лечебной гимнастики для суставов – это ряд последовательных упражнений для суставов ног, рук и туловища. Гимнастика способна остановить развитие остеохондроза и артрита, с ее помощью приобретают хорошую осанку, борются с обострением травм позвоночника.

Как правило, комплексы лечебной гимнастики назначает врач. Но в некоторых случаях ее можно выполнять и самому по одному из стандартных комплексов.

Читать на «Советский Спорт» - как делать суставную гимнастику

Методика дыхательной гимнастики

Иногда специалисты называют дыхательную гимнастику одним из подвидов гимнастики лечебной. Методика дыхательной гимнастики помогает при заболеваниях легких и бронхов, но кроме этого – она обладает общим позитивным действием на организм.

Дыхательную гимнастику используют для снятия усталости и напряжения, при переутомлении, головных болях, болях в позвоночнике и других частях тела. В ряде случаев дыхательная гимнастика даже помогает худеть.

Сегодня распространены несколько методик дыхательной гимнастики. Это гимнастика по методу Стрельниковой (с ее помощью лечат болезни внутренних органов), китайская дыхательная гимнастика «Цзянфэй» (для сжигания жира), дыхательная гимнастика, пришедшая из йоги (восстанавливает хорошее самочувствие).





Методика атлетической гимнастики

Еще в античные времена было замечено: использование в гимнастическом комплексе упражнений с отягощениями позволяет увеличить силу человека.

В основе атлетической гимнастики лежит метод прогрессирующей нагрузки. Поступательное увеличение веса снарядов дает стимул для роста мышц.

Методика атлетической гимнастики включает работу с гантелями и штангой, а также – упражнения с собственным весом (где нагрузку усиливают за счет увеличения повторений или сокращения пауз для отдыха).

Помимо увеличения силы атлетическая гимнастика укрепляет иммунитет человека, усиливает его выносливость, гибкость и координацию.

Методика ритмической гимнастики

Методика ритмической гимнастики основана на том, что темп упражнениям задает музыка. Этот метод применяют как в качестве общей гимнастики для оздоровления организма, так и для решения специальных задач – например, развития координации, внимания, памяти.

Метод ритмической гимнастики разработал в начале 20 века швейцарский ученый Эмиль Жак-Далькроз. Позже его взяли на вооружение в Советском Союзе: передачи с комплексами ритмической гимнастики были необычайно популярны у населения. Считалось, в числе прочего, что методика ритмической гимнастики положительно влияет на производительнос ть труда.





Методика прикладной гимнастики

Назначение прикладной гимнастики – повысить профессиональные навыки и снизить травматизм при выполнении работы. Различают военно-прикладну ю, спортивно-прикла дную и профессионально- прикладную гимнастики. В этих видах существуют и более мелкие «профессиональны е» разделения. Так, гимнастика на производстве отличается от гимнастики, которую используют при подготовке пожарных или космонавтов.

Методика прикладной гимнастики помогает развить связь нервной и мышечной систем – благодаря этому, человек достигает автоматизма в своих действиях.

Методика гимнастики для беременных

Методика гимнастики для беременных имеет своей целью укрепить те мыщцы, которые участвуют в родах. Это мышцы живота, спины и таза. Кроме того, эта методика позволяет беременным женщинам улучшить свое самочувствие в целом – снизить дискомфорт, улучшить настроение и сон.





Комплексы гимнастики для беременных различаются в зависимости от срока беременности. В первом триместре гимнастика сфокусирована на дыхательных упражнениях, во втором – на легких упражнениях по улучшению тонуса мышц, а в третьем – на упражнениях, которые тренируют подвижность суставов и улучшают кровоток. Методика гимнастики для беременных применяется по назначению и под контролем врача.



