«Приходилось играть за памперсы». Что Ари рассказал о начале карьеры и России

ESPN рассказывает о форварде «Краснодара» Ари, который в 18 лет играл за памперсы и еду, а теперь надеется сыграть за Россию на ЧМ-2018.

Бразилия. Продавец фруктов

«С семи лет я вместе с родителями продавал фрукты на улице, - рассказывает Ари о вполне типичном детстве для бразильских футболистов. - Потом продавал кукурузу и даже баночки сухого молока. Позже был помощником каменщика, продавал мороженое на пляже, делал все, что вы можете себе представить. Родители учили быть честным, и работать с малых лет».

В свободное от работы время Ари гонял мяч на пляже. «Всегда играл с парнями старше меня. И все говорили, что у меня есть будущее, - вспоминает форвард. - Но в то время я был центральным защитником».

Талант нападающего у Ари раскрылся в команде второго дивизиона его родного штата Сеара: «Я впервые надел бутсы в 15 лет. И спустя год уже стал профессиональным футболистом».

В 2003 году Ари хотел подписать контракт с бразильским «Аваи». Но неожиданно в его карьере случилась пауза. Клуб не мог предложить игроку зарплату, только содержание. А у Ари в то время родился первый ребенок.

«Мне нужно было на что-то его содержать, - говорит бразилец. - Поэтому полгода пришлось играть на любительском уровне, получал 40 реалов за матч. Также играл за футзальные команды в обмен на памперсы и молоко».

Швеция. Морозы и каменный мяч

Спустя полгода один из родственников устроил Ари просмотр в местной команде. И нападающий так впечатлил, что его сразу взяли в клуб «Форталеза», вместе с основой он отправился на Кубок Сан-Паулу. Много игрового времени Ари не получил. Зато стал вторым в списке лучших бомбардиров в чемпионате штата Сеара. Конечно, к чемпионату Бразилии «Форталеза» усилилась, а потому вторую часть сезона Ари провел в молодежке. Затем получил шанс попробовать себя в Европе. И уехал из Бразилии в 19 лет.

«Сначала отправился на просмотр в Германию, потом в Швецию, в «Хельсингборг», там еще Хенрик Ларссон играл. Пробыл там неделю, выкладывался на тренировках, но тренер хотел другого нападающего. Так я оказался в клубе «Кальмар».

Впрочем, этот этап карьеры бразильца всем известен. Интересно лишь, похожи ли ощущения от игры в мороз в Швеции и в России.

«Клуб базировался в небольшом городке, - продолжает рассказ нападающий. - Мне удалось довольно быстро адаптироваться, несмотря на мороз в минус 18 градусов. Как-то раз я вообще ничего не чувствовал из-за холода, казалось, что бью не по мяу, а по камню. Но все преодолел и сумел выделиться».

Россия. Гол «Селтику» и мечты о сборной

Через пять лет Ари - уже из чемпионата Голландии - перейдет в «Спартак», и впервые сыграет в Лиге чемпионов.

«Хорошие тогда были сезоны. Я забивал голы, к тому же участвовал в различных соревнованиях на самом высоком уровне. Особенным стал гол в ворота «Селтика» в Лиге чемпионов, а еще на всю жизнь запомню матч с «Барселоной» в 2012 году».

Российским СМИ Ари не признается, но в Бразилии заявляет, что по-прежнему мечтает сыграть за сборную России на ЧМ-2018.

«Бывший тренер сборной, Фабио Капелло, звонил мне, говорил, что мне нужно получить российский паспорт. К сожалению, он ушел, и оформление документов застопорилось. Но мечта все еще живет», - говорит нападающий.

Напоследок Ари рассказывает о собственной фирме, которая сотрудничает с командой «Оризонти» в Форталезе. Клуб уже трижды участвовал в кубке страны, что довольно престижно.

«Я пошел на сотрудничество, чтобы помогать молодым игрокам исполнять свои мечты. Надеюсь открыть новые таланты, дать возможность молодым развиваться, хорошо, если у них будет возможность перейти в большие клубы Бразилии и Европы», - сообщает футболист.