Третьяк впервые победил в КХЛ

Внук легендарного вратаря Максим Третьяк одержал свою первую победу в чемпионатах КХЛ, защищая ворота «Адмирала».

Напомним, что нынешним летом 20-летний голкипер Максим Третьяк перешел из ЦСКА в «Адмирал» и теперь защищает ворота дальневосточной команды.

Наверное, фраза «перешел из ЦСКА» звучит слишком громко. Поскольку за основной состав армейцев Максим так ни разу и не сыграл. Хотя частенько попадал в заявку – вторым вратарем и честно «полировал лавку» на матчах КХЛ. Но вот выйти на лед тему так ни разу и не довелось.

Вместо этого Третьяк честно пахал в МХЛ на протяжении четырех сезонов. А в прошлом поиграл еще и в «Звезде», фарм-клубе ЦСКА из ВХЛ.

Мне порой приходится наталкиваться в интернете на изречения «знатоков», что им, дескать, все ясно, что Максима его известный дедушка президент ФХР Владислав Третьяк тянет в большой хоккей…

И мне странно это слышать. Потому что у нас в стране если уж «тянут», то совсем по-другому. И мы все прекрасно знаем - как.

В чем виноват Максим? В том, что он, как и его дед, хочет играть в хоккей? И что его без конца, от начала и до конца своей картеры будут сравнивать с его знаменитым дедом? При том, что стать сейчас вторым Третьяком в принципе невозможно. Времена не те. Не та структура у нашего хоккея. Наши «третьяки» в НХЛ сейчас играют.

А Третьяк-младший прошел все ступеньки тяжелой хоккейной науки. Не через одну не перепрыгнул. И ведь даже до верха пока не добрался. Он в «Адмирале» ведь далеко не основной вратарь.

По количеству сыгранных матчей (3) – только четвертый! После Игоря Бобкова, Никиты Серебрякова и Ивана Налимова.

Хотя процент отраженных бросков у Третьяка очень даже неплохой – 93,6. По этому показателю он на втором месте в клубе.

Поэтому я рад, что Максим одержал наконец первую победу в КХЛ. Пусть соперник был не самый серьезный – новокузнецкий «Металлург». И далась она с трудом – 3:2 ОТ. И не удалось выручить команду, когда Кирилл Семенов убежал в меньшинстве «один в ноль» и реализовал свой шанс.

В двух предыдущих поединках Третьяку побеждать не удавалось. И это было обидно, потому что играл он неплохо. Пропустил пару шайб в Москве от родного ЦСКА.

Вот таким суровым был у него дебют в КХЛ 25 сентября. 30 отраженных бросков. 93,8 – если в процентах. И 3:0 на табло в пользу московских армейцев – последний гол они забили в пустые ворота.

Еще обиднее сложился второй матч – 23 октября, уже дома, против «Трактора». Всего одна пропущенная шайба. 22 отраженных броска, 95,7% коэффициент. И снова «сухое» поражение – 0:1.

Ну и вот, наконец, победа. И пять пропущенных шайб в трех матчах. Неплохо. И без помощи деда. Который на льду уж точно подсобить не в силах. Разве только уже после игры – мудрым советом.



