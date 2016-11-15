Городу и миру. Об интересе Нью-Йорка к борьбе за шахматную корону

Если кому-то покажется, что Нью-Йорк избалован событиями такого масштаба и по ходу матча Карлсен – Карякин интерес к нему постепенно снижается, то знайте: всё совсем не так!

Интерес к матчу в Америке колоссальный. На открытие съехался практически весь бомонд. Многие актёры не смогли пройти мимо

(на фото – актёр Вуди Харрельсон и издатель «Советского спорта « Сергей Колушев).

Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов по известным причинам санкционного характера присутствовать не смог. Но Россия была представлена на довольно высоком уровне – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Зрители покупают билет на игру, но это не значит, что в зале они проведут все 4-5 часов, а то и все семь, как вчера (партия затянулась до 78 хода). Зрителей так много, что в зал есть возможность зайти только на 15 минут. Да и посмотреть на шахматистов можно только через стекло. Про его пуленепробиваемы е характеристики не знаем, а вот шумозащитные свойства его хорошо известны: шахматисты спрятаны за стеклом, чтобы избежать подсказок. В итоге за партией следят всё-таки не вживую, а в соседних залах, чаще всего при помощи своих гаджетов.







