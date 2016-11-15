«Карлсен в таких случаях выигрывает 99 партий из 100»

Пиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».

- Более 500 зрителей наблюдали за третьей партией в зале, и никто не ушел до самого ее окончания, хотя партия продолжалась почти 7 часов, - говорит Кирилл Зангалис. – На обоих гроссмейстеров было больно смотреть, когда они появились на пресс-конференци и по окончании такой изматывающей и нервной партии.

Что касается самой партии, вначале ничто не предвещало такого развития событий, но затем она превратилась в триллер. Была разыграна испанская партия, антиберлинский вариант. Но Карлсен на 10-м ходу свернул с проторенной дороги, сыграв Ле2, компьютер показал, что это продолжение встречалось всего один раз. Сергей потратил на ответный ход 22 минуты, но разобрался в позиции, нашел верный план и легко уровнял игру. И когда уже дело шло к ничьей, Сергей решил сыграть поактивней и на 30-м ходу пошел ладьей на а2. Следовало сыграть понадежней – Ла6. Магнус моментально воспользовался этим просчетом соперника. Компьютер в это время показал, что через несколько ходов чемпион мира выиграет пешку, так и случилось. Потом Магнус долго реализовывал свое преимущество. Пару раз компьютер оценивал шансы соперников, как 80:20 процентов в пользу Карлсена. Магнус в таких случаях выигрывает 99 партий из 100. Мало кто верил, что Сергей может спасти позицию. Однако не зря Карякина называют лучшим шахматистом в мире по игре в защите. Он изыскивал новые ресурсы в позиции и ставил перед Магунсом новые проблемы. И Магнус совершил небольшой просчет - 72 Лb5? Между тем, как 72 Лf7+ вело к победе. Сергей сразу воспользовался этим просчетом и свел партию к ничьей.

«ХОРОШО БЫ ОТДОХНУТЬ, НО ПРИДЕТСЯ ИГРАТЬ»

Зрители и журналисты встретили овацией появление гроссмейстеров на пресс-конференци и. Карлсен сказал, что совсем не устал и готов завтра играть четвертую партию с новыми силами. Однако, по его виду показалось, что чемпион лукавил. Сергей же отметил, что после такой партии он денек бы отдохнул, но регламент есть регламент.

Трудно сказать, будет ли Сергей сегодня после такой трудной партии играть на победу белыми, либо быстро сведет партию к ничьей, чтобы использовать оставшееся до 5-й партии время для отдыха и восстановления.

«ОЧЕРЕДЬ В КАССУ СТОИТ УЖЕ С 12 ЧАСОВ»

Как освещается матч в Америке? В «Нью-Йорк Таймс» публикуются колонки после каждой партии. Но все-таки надо понимать, что в Америке совсем другие виды спорта в приоритете – баскетбол, бейсбол. Понятно, их освещению уделяется много внимания. Но меня поражают зрители – перед каждой партией возле касс уже с 12 часов образуется очередь. Билеты не дешевые – по 75 долларов. Но интерес к матчу у публики высок. И билетов на всех не хватает – зрительный зал вмещает порядка 500 человек.

Что еще… Погода отличная – 15 градусов тепла. Гроссмейстеры не общаются с прессой, кроме как на пресс-конференци ях. В выходной Сергей инкогнито гулял по Нью-Йорку в компании тренеров. До игрового зала от отеля, где проживает российская делегация, 5 минут ходьбы. Сергей всегда на партии идет пешком со своим тренером Владимиром Поткиным.



