«Карлсен в таких случаях выигрывает 99 партий из 100»
Пиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».
- Более 500 зрителей наблюдали за третьей партией в зале, и никто не ушел до самого ее окончания, хотя партия продолжалась почти 7 часов, - говорит Кирилл Зангалис. – На обоих гроссмейстеров было больно смотреть, когда они появились на пресс-конференци
Что касается самой партии, вначале ничто не предвещало такого развития событий, но затем она превратилась в триллер. Была разыграна испанская партия, антиберлинский вариант. Но Карлсен на 10-м ходу свернул с проторенной дороги, сыграв Ле2, компьютер показал, что это продолжение встречалось всего один раз. Сергей потратил на ответный ход 22 минуты, но разобрался в позиции, нашел верный план и легко уровнял игру. И когда уже дело шло к ничьей, Сергей решил сыграть поактивней и на 30-м ходу пошел ладьей на а2. Следовало сыграть понадежней – Ла6. Магнус моментально воспользовался этим просчетом соперника. Компьютер в это время показал, что через несколько ходов чемпион мира выиграет пешку, так и случилось. Потом Магнус долго реализовывал свое преимущество. Пару раз компьютер оценивал шансы соперников, как 80:20 процентов в пользу Карлсена. Магнус в таких случаях выигрывает 99 партий из 100. Мало кто верил, что Сергей может спасти позицию. Однако не зря Карякина называют лучшим шахматистом в мире по игре в защите. Он изыскивал новые ресурсы в позиции и ставил перед Магунсом новые проблемы. И Магнус совершил небольшой просчет - 72 Лb5? Между тем, как 72 Лf7+ вело к победе. Сергей сразу воспользовался этим просчетом и свел партию к ничьей.
«ХОРОШО БЫ ОТДОХНУТЬ, НО ПРИДЕТСЯ ИГРАТЬ»
Зрители и журналисты встретили овацией появление гроссмейстеров на пресс-конференци
Трудно сказать, будет ли Сергей сегодня после такой трудной партии играть на победу белыми, либо быстро сведет партию к ничьей, чтобы использовать оставшееся до 5-й партии время для отдыха и восстановления.
«ОЧЕРЕДЬ В КАССУ СТОИТ УЖЕ С 12 ЧАСОВ»
Как освещается матч в Америке? В «Нью-Йорк Таймс» публикуются колонки после каждой партии. Но все-таки надо понимать, что в Америке совсем другие виды спорта в приоритете – баскетбол, бейсбол. Понятно, их освещению уделяется много внимания. Но меня поражают зрители – перед каждой партией возле касс уже с 12 часов образуется очередь. Билеты не дешевые – по 75 долларов. Но интерес к матчу у публики высок. И билетов на всех не хватает – зрительный зал вмещает порядка 500 человек.
Что еще… Погода отличная – 15 градусов тепла. Гроссмейстеры не общаются с прессой, кроме как на пресс-конференци