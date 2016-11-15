Шахматы на раздевание
Николай Яременко – о партии, которая стала необычайно жаркой. Во всех смыслах
«Я узнаю великого философа-шахмати
Нынешняя же встреча предполагает очень строгий дресс-код. Регламентные нормы прописывают обязательное наличие костюма. Но от пиджака временами можно и избавиться.
Если первые две партии прошли относительно спокойно, то третья оказалась куда более напряжённой. Уже на 10-й минуте началась, по сути, игра на раздевание. Карлсен к 10-му ходу поставил Сергея Карякина в тупик. Над ответом российский гроссмейстер думал больше 20 минут и даже снял пиджак. Но и его ответ заставил задуматься и напрячься норвежца – уже через пять ходов разделся уже Магнус Карлсен.
Like a ruthless 16th century Spanish Inquisition interrogator for whom the first three hours were but an appetiser. #CarlsenKarjakin pic.twitter.com/qI9fCvbOPX— Olimpiu G. Urcan (@OlimpiuUrcan) 14 Samhain 2016