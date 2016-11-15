Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус- : -Вашингтон
Баскетбол  Локомотив- : -Олимпия
Баскетбол  Бавария- : -Зенит
Хоккей  Монреаль- : -Флорида
Баскетбол  Дарушафака- : -ЦСКА
Баскетбол  Реал- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шахматы на раздевание

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Николай Яременко – о партии, которая стала необычайно жаркой. Во всех смыслах

«Я узнаю великого философа-шахматиста, доктора Ласкера. Только он один во всем мире носит такие зеленые носки!» - кричал одноглазый шахматист в бессмертном романе Ильфа и Петрова. Тема экипировки шахматистов время от времени выходит на первый план. Впрочем, в майке или в шлёпанцах давно уже за доску никто не садится.

Нынешняя же встреча предполагает очень строгий дресс-код. Регламентные нормы прописывают обязательное наличие костюма. Но от пиджака временами можно и избавиться.

Если первые две партии прошли относительно спокойно, то третья оказалась куда более напряжённой. Уже на 10-й минуте началась, по сути, игра на раздевание. Карлсен к 10-му ходу поставил Сергея Карякина в тупик. Над ответом российский гроссмейстер думал больше 20 минут и даже снял пиджак. Но и его ответ заставил задуматься и напрячься норвежца – уже через пять ходов разделся уже Магнус Карлсен.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Четвертая партия. Карякин играет белыми. ОнлайнЧетвертая партия. Карякин играет белыми. ОнлайнОнлайн-трансляция очередной партии матча за первенство мира по шахматамАнатолий Карпов: Психологическое преимущество на стороне Карякина12-й чемпион мира подвел итог отрезка из трех партий матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.«Карлсен в таких случаях выигрывает 99 партий из 100»«Карлсен в таких случаях выигрывает 99 партий из 100»Пиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».Менеджер Карякина: Очередь в кассу стоит уже с полудняПиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».Городу и миру. Об интересе Нью-Йорка к борьбе за шахматную коронуГороду и миру. Об интересе Нью-Йорка к борьбе за шахматную коронуОбозреватель «Советского спорта» Николай Яременко - борьбе за шахматную корону.Менеджер Карякина: Карлсен лукавил, говоря, что совсем не усталПиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».Мария Фоминых: Карякин показал себя феноменальным защитникомМария Фоминых: Карякин показал себя феноменальным защитникомГроссмейстер Мария Фоминых объяснила «Советскому спорту», чем третья ничья в матче за шахматную корону отличается от первых двух.Магнус Карлсен: Конечно, я разочарованНорвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным.Сергей Карякин: Очень рад, что смог выстоятьРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от третьей партии матча за звание сильнейшего шахматиста на планете с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.Карякин сделал чудо. Не проиграл в почти проигранной партииКарякин сделал чудо. Не проиграл в почти проигранной партииНиколай Яременко – о третьей партии матча за звание мировой шахматной короны.Карякин и Карлсен сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мираРоссийских шахматист Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен не выявили победителя и в третьей партии матча за звание чемпиона мира.Третья партия: Карлсен белыми сыграл вничью с Карякиным. Как это былоТретья партия: Карлсен белыми сыграл вничью с Карякиным. Как это былоКарлсен – Карякин: «рубилово» – впереди!Карлсен – Карякин: «рубилово» – впереди!Николай Яременко успокаивает тех, кто переживает из-за двух ничьих на старте.Александр Халифман: Третья и четвертая партии будут гораздо интереснееАлександр Халифман: Третья и четвертая партии будут гораздо интереснееЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о первых двух партиях матча на первенство мира по шахматам в Нью-Йорке.Александр Халифман: Третья и четвертая партии будут гораздо интереснееЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о второй партии матча в Нью-Йорке.Александр Халифман: Вторая партия получилась еще скучнее первойЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о второй партии матча в Нью-Йорке.Шахматы как модный тренд. Почему шахматы снова должны стать популярныШахматы как модный тренд. Почему шахматы снова должны стать популярныОбозреватель «Советского спорта» Николай Яременко – о популярности шахмат.Александр Халифман: От Карякина лишь требовалась аккуратностьЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о первых двух партиях матча в Нью-Йорке.Александр Халифман: Пока Карлсен и Карякин присматриваются друг к другуЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о первых двух партиях матча в Нью-Йорке.Карлсен выстоял черными против КарякинаКарлсен выстоял черными против КарякинаВторая партия матча на первенство мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном завершилась вничью на 33-м ходу.

Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости
Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости
Матч за звание чемпиона мира по шахматам
Матч за звание чемпиона мира по шахматам

Cпецпредложение