Шахматы на раздевание

Николай Яременко – о партии, которая стала необычайно жаркой. Во всех смыслах

«Я узнаю великого философа-шахмати ста, доктора Ласкера. Только он один во всем мире носит такие зеленые но ски!» - кричал одноглазый шахматист в бессмертном романе Ильфа и Петрова. Тема экипировки шахматистов время от времени выходит на первый план. Впрочем, в майке или в шлёпанцах давно уже за доску никто не садится.



Нынешняя же встреча предполагает очень строгий дресс-код. Регламентные нормы прописывают обязательное наличие костюма. Но от пиджака временами можно и избавиться.

Если первые две партии прошли относительно спокойно, то третья оказалась куда более напряжённой. Уже на 10-й минуте началась, по сути, игра на раздевание. Карлсен к 10-му ходу поставил Сергея Карякина в тупик. Над ответом российский гроссмейстер думал больше 20 минут и даже снял пиджак. Но и его ответ заставил задуматься и напрячься норвежца – уже через пять ходов разделся уже Магнус Карлсен.