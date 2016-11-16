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«НХЛ может не поехать на Олимпиаду в Корею». Мнение Павла Лысенкова

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«НХЛ может не поехать на Олимпиаду в Корею». Мнение Павла Лысенкова
Источник: «Советский спорт»

Комиссар Гари Бэттман выступил с заявлением, что решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде будет принято до весны. Обозреватель «Советского спорта» объясняет, чего нам ждать.

«Случится это первого января или десятого – неважно, – сказал Гари Бэттман в интервью TSN, которое приводит официальный сайт лиги. – Этот вопрос не перейдет в весну.

Если говорить о финансах, то ИИХФ придет и скажет, что готова это делать на паритетных условиях. Но в лиге есть некоторое раздражение. Оно связано с тем, что мы должны прервать чемпионат. То есть нам придется перелететь из Америки в Корею, каждой сборной провести полдюжины игр или меньше, причем матчи в неудобное время, а мы упустим 17 дней показа хоккея в прайм-тайм, когда наш сезон в самом разгаре. Причем в этот период нет американского футбола и бейсбола – только мы и НБА. Это непростая ситуация. Мы рискуем упустить момент.

МОК говорит, что решение за нами. Но мы платить не собираемся. Это не добавляет приятных эмоций. Мы приходили к общему знаменателю на прошлых пяти Олимпиадах. Но сейчас правила игры поменялись, и мы не можем не принимать это во внимание…»

Мнение Павла Лысенкова:

- Как вы помните, игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 года. Трижды с тех пор турнир выиграла Канада, по одному разу – Чехия и Швеция. Переговоры Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея (ИИХФ) с НХЛ проходили со скрипом, но всегда удавалось найти общий язык.

Североамериканскую лигу можно понять. Как сказал Бэттман, они вынуждены прерывать чемпионат в самое прибыльное время. А если кто-то из звезд получает на Олимпиаде травму и возвращается в клуб на костылях? Как это объяснить хозяину команды? Таких примеров хватало. В конце концов, прибыль от Олимпиады забирает МОК, делясь с ИИХФ, а вот НХЛ остается в стороне от этого пирога.

Ключевые вопросы в переговорах – страховки для игроков, перелет, проживание хоккеистов и их семей. В сумме это тянет на $10 млн. НХЛ соглашалась приезжать, если организаторы брали эти расходы на себя. Но теперь МОК платить отказался. Таких денег у ИИХФ нет. Североамериканская сторона справедливо говорит, что платить не будет. Они и так несут убытки, а участие в Олимпиадах для них – благотворительность и популяризация хоккея.

Если разделить эти суммы на национальные федерации, то Канада, США, Россия потянут расходы, а вот шведы, финны и остальные – нет. Где же выход? Я вижу только один…

Прибыль МОК от Олимпиады в Сочи - $53,15 млн. И это как в магазине: если тебе нужен хороший продукт, за это надо платить деньги. Не знаю, как – привлекать новых спонсоров, покупать вскладчину, брать кредит. В остальном нет перспективы.

Не исключаю, что игроки НХЛ не поедут в Южную Корею – лиге не особо интересен этот рынок. А вот по поводу Пекина-2022 наверняка договорятся. Возможно, заплатит сам Китай, для которого это не слишком серьезная сумма, и где думают о качестве зрелища.

Но я уверен в двух вещах:

- НХЛ платить ничего не будет;

- решение узнаем не позже января.

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