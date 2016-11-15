Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4Авангард
Хоккей  ЦСКА2 : 0Автомобилист
Хоккей  Спартак1 : 2 БТрактор
Футбол  Россия1 : 0Румыния
Хоккей  СКА9 : 0Барыс
Футбол  Италия0 : 0Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Четвертая партия. Карякин играет белыми. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Магнус Карлсен - Сергей Карякин
Магнус Карлсен - Сергей Карякин

«Советский спорт» представляет онлайн четвертой партии матча за первенство мира по шахматам.

Сегодня в Нью-Йорке пройдет четвертая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ, в котором норвежский чемпион Магнус Карлсен защищает свой титул в противостоянии с российским претендентом Сергеем Карякиным. На нашем сайте мы можете следить за тем, как разворачивается партия в режиме онлайн.

Партия начнется в 22:00 по московскому времени. Белыми фигурами играет Карякин, черными Карлсен. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анатолий Карпов: Психологическое преимущество на стороне Карякина12-й чемпион мира подвел итог отрезка из трех партий матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.«Карлсен в таких случаях выигрывает 99 партий из 100»«Карлсен в таких случаях выигрывает 99 партий из 100»Пиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».Менеджер Карякина: Очередь в кассу стоит уже с полудняПиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».Городу и миру. Об интересе Нью-Йорка к борьбе за шахматную коронуГороду и миру. Об интересе Нью-Йорка к борьбе за шахматную коронуОбозреватель «Советского спорта» Николай Яременко - борьбе за шахматную корону.Менеджер Карякина: Карлсен лукавил, говоря, что совсем не усталПиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».Мария Фоминых: Карякин показал себя феноменальным защитникомМария Фоминых: Карякин показал себя феноменальным защитникомГроссмейстер Мария Фоминых объяснила «Советскому спорту», чем третья ничья в матче за шахматную корону отличается от первых двух.Магнус Карлсен: Конечно, я разочарованНорвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным.Сергей Карякин: Очень рад, что смог выстоятьРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от третьей партии матча за звание сильнейшего шахматиста на планете с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.Карякин сделал чудо. Не проиграл в почти проигранной партииКарякин сделал чудо. Не проиграл в почти проигранной партииНиколай Яременко – о третьей партии матча за звание мировой шахматной короны.Карякин и Карлсен сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мираРоссийских шахматист Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен не выявили победителя и в третьей партии матча за звание чемпиона мира.Третья партия: Карлсен белыми сыграл вничью с Карякиным. Как это былоТретья партия: Карлсен белыми сыграл вничью с Карякиным. Как это былоКарлсен – Карякин: «рубилово» – впереди!Карлсен – Карякин: «рубилово» – впереди!Николай Яременко успокаивает тех, кто переживает из-за двух ничьих на старте.Александр Халифман: Третья и четвертая партии будут гораздо интереснееАлександр Халифман: Третья и четвертая партии будут гораздо интереснееЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о первых двух партиях матча на первенство мира по шахматам в Нью-Йорке.Александр Халифман: Третья и четвертая партии будут гораздо интереснееЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о второй партии матча в Нью-Йорке.Александр Халифман: Вторая партия получилась еще скучнее первойЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о второй партии матча в Нью-Йорке.Шахматы как модный тренд. Почему шахматы снова должны стать популярныШахматы как модный тренд. Почему шахматы снова должны стать популярныОбозреватель «Советского спорта» Николай Яременко – о популярности шахмат.Александр Халифман: От Карякина лишь требовалась аккуратностьЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о первых двух партиях матча в Нью-Йорке.Александр Халифман: Пока Карлсен и Карякин присматриваются друг к другуЭкс-чемпион мира Александр Халифман – о первых двух партиях матча в Нью-Йорке.Карлсен выстоял черными против КарякинаКарлсен выстоял черными против КарякинаВторая партия матча на первенство мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном завершилась вничью на 33-м ходу.Магнус Карлсен: Пытался захватить инициативу, но не нашел способ сделать этоНорвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным.

Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости
Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости
Матч за звание чемпиона мира по шахматам
Матч за звание чемпиона мира по шахматам

Cпецпредложение