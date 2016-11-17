«Нужно много играть и анализировать». Разговор с чемпионом мира по Hearthstone

Павел с кубком чемпиона мира по Hearthstone. Фото: battle.net

Победитель чемпионата мира по Hearthstone Павел «Pavel» Бельтюков согласился ответить на вопросы корреспондента «Советского спорта». Напомним, что 18-ти летний екатеринбуржец Павел Бельтюков, более известный как Pavel, в начале ноября выиграл Hearthstone World Championship и призовые в размере 250 000 долларов. Примечательно, что в финале Павел встретился с украинцем Артемом «DrHippi» Кравецом из российской команды Virtus.Pro.

«В американских городах экология – как у нас в деревнях»

- Расскажи о своих ощущениях после победы в таком важном турнире.

- Сейчас эмоции уже приутихли, но после победы их было столько, что сложно описать словами то, как я себя чувствовал.

- Многие отмечали, что игроки в Hearthstone очень сдержанно отмечают свои победы. Это справедливо для всех или каждый празднует по-своему?

- Даже не знаю, лично я очень радовался после победы.

- Думаю, многим будет интересно узнать, как спортсмены проводят время между матчами, чем занимаются на турнире.

- В случае с Blizzcon мы прилетели в Лос-Анджелес и поехали в город Торранс, там у нас взяли интервью, сделали несколько фотографий, и мы начали играть групповой этап. В перерыве между матчами мы сидели в игровой зоне, смотрели другие игры, кушали, ну и общались друг с другом. На самом «Близконе» мы находились в комнате для игроков и периодически давали интервью.

- Тебе понравилась атмосфера в коллективе? Не было ли чувства напряженности?

- С казахстанцем Naiman’ом и украинцем DrHippi (участники ЧМ по Hearthstone – прим. редакции) постоянно подшучивали друг над другом. Но особых сложностей не возникало.

- Турнир проходил в Анахайме, пригороде Лос-Анджелеса. В нем есть Диснейленд, хоккейная команда, бейсбольный стадион. Удалось ли что-нибудь из этого увидеть?

- К сожалению, был всего один свободный день и мы с «Хиппи» и Naiman’ом планировали пойти в Диснейленд. В итоге «Хиппи» начал лениться, и мы так никуда и не сходили.

- Какие впечатления остались от Америки?

- Это было мое третье посещение Америки. В городах экология - как у нас в деревнях. У нас выходишь на улицу и сразу чувствуешь выхлопные газы, а там свежий воздух, приятно и люди приветливые.

- Насколько нам известно, ты очень хорошо общался с доктором Хиппи. Может, есть еще друзья из участников?

- Дружили с Naiman, ходили кушать, старался общаться со всеми. Но если бы мой английский был лучше, то у меня было бы больше возможностей для общения с другими людьми.

- Языковой барьер все-таки мешал?

- Да, но у меня сейчас английский уже более-менее, я почти все понимаю, но самому говорить пока сложно. Вот год назад все очень плохо было в этом плане.





«Хочу транслировать свои игры на английском»

- Не могу не спросить, что ты думаешь по поводу других игроков из Европы, почему голландец Thijs и тот же Naiman не слишком удачно выступили?

- Thijs очень сфокусирован на медиапроектах, например, на стримах, он волновался и допустил несколько ошибок. В случае с Naiman’ом, его подвел не самый оптимальный выбор колод.

- Возрастает ли уверенность в себе после камбеков со счета 0-3?

- Обычно в таких ситуациях я думаю, что если мой соперник смог выиграть 3:0, то я смогу у него выиграть 4:0. Если ему до этого повезло, то мне повезет потом. Всегда вспоминаю, что в моих матчах очень много сюрпризов, очень много ситуаций где я отыгрываюсь, и это помогает чувствовать уверенность и фокусироваться на игре, а не думать о дальнейших поражениях. Такие матчи позволяют чувствовать себя лучше, не впадать в панику.

- Комментаторы многократно отмечали, что ты всегда идешь на зрительный контакт с оппонентом, чего не замечается за другими игроками. Правда ли это или это придумали наши комментаторы?

- Да, периодически поглядываю на другого игрока, мне просто интересно посмотреть на эмоции и на его нервы.

- То есть это способ психологического давления?

- Я не думаю, что таким образом давлю на игрока, мне просто нравится так делать. Интересно наблюдать за эмоциями, можно понять какие карты у него в руке.

- Удалось ли пообщаться с представителями других дисциплин? Например, на «Близконе» выступала российская команда по Heroes of the Storm.

- Нет, более того скажу что по самому «Близкону» не гуляли. Лично я фокусировался на игре, тренировался с друзьями. Если бы вылетел, то точно бы пообщался и походил.

BlizzCon — ежегодный фестиваль интерактивных развлечений, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным франчайзам.

- Последний вопрос из общих. Почему европейский регион сильнее остальных регионов?

- Не могу сказать, что Европа сильнее чем Китай. Но наш регион точно сильнее Америки и Юго-восточной Азии, так как тут больше игроков в легенде. Европа после Китая самый сложный регион. В Европе сложнее брать топ и удерживать, чем в Азии и Америке. В теории в Китае больше всего сильных игроков.

- Все сильнейшие игроки имеют такой дополнительный заработок как стриминг. У тебя же его пока нет. Почему и будет ли он когда-нибудь?

- Да, я планирую стримить, но пока что не уверен на каком языке: на английском или на русском. В перспективе хочу делать это на английском, но уровень языка пока не позволяет, а если сейчас начать делать трансляции на русском, то потом будет сложнее переходить на английский. В ближайшем будущем я начну стримить, потому что после «Близкона» есть шанс набрать аудиторию - нельзя упускать такую возможность.

«Когда захочу получить высшее образование, то получу его за границей»

- Почему ты выбрал именно такие колоды?

- Я брал колоды с высоким винрейтом (рейтингом побед – прим. редакции) против большинства колод. При этом все мои колоды хороши против контроль-война.

- Назови колоды, которые показали себя очень хорошо и очень плохо?

- Хорошо проявил себя шаман. Плохо жрец и паладин. Что не удивительно. Охотник - по словам Naiman’а – самая переоцененная колода турнира. С этим я тоже согласен.

- Как раз следующий вопрос: понравились ли тебе колоды игроков с никнеймами Hamster и HotMEOWTH, жрец и патрон-воин необычной сборки?

- Я могу только одно сказать – что это ненадежные колоды.

- Что тебе помогло стать чемпионом мира?

- Хорошие колоды, подготовка, тренировки с друзьями против сборок моих оппонентов, ну, и спасибо болтливым книжкам (карта в игре – прим. редакции).

- Павел, почему ты не стал менять колоды перед началом матчей на выбывание?

- Не было времени тестировать варианты. Хотел добавить Йог-Сарона в колоду темпо-мага, но решил, что это плохой вариант, потому что большинство игр решаются до 10-го хода. В целом считаю, что мой выбор колод был хорош и не было большого смысла его менять. Американец Amnesiac подобрал колоды специально против меня, чтобы повысить свои шансы. Но я не стал так делать, потому что моя цель была не просто выиграть один матч, я хотел выиграть «Близкон», поэтому ничего не менял.

- Ждешь ли ты введения новых режимов и легендарной потасовки?

- Жду введения легендарной потасовки, скорее бы она вышла, очень хочу поиграть в нее. Идея мне нравится, я видел, что многие недовольны, но на самом деле достаточно 6 побед чтобы окупить затраты, что вполне реально. Возможно, разработчики сделали эту потасовку, чтобы запустить новый режим, и сейчас они тестируют его в таком формате.

- Насколько удача влияет на результат матчей?

- Когда игроки одного уровня очень многое зависит от удачи, но еще больше от выбора колод и от того, насколько ты держишь себя в руках и не нервничаешь, ну, а дальше все зависит от случайности.

- Павел такой вопрос: тебе сейчас 18 лет, какие планы на будущее.

- В институт я пока идти не планирую, с армией вопрос закрыл. Когда захочу получить высшее образование, то получу его за границей, а не в России. В некоторых наших институтах дают неплохое образование, но за рубежом оно нигде не котируется.

- Совет начинающим игрокам?

- Все зависит от целей от игры. Если ты не хочешь быть профессиональным игроком, то просто играй и получай удовольствие. А если хочешь, то нужно много играть, смотреть стримы и анализировать.

Отметим, что Павел выиграл турнир с привычными для Hearthstone World Championship 2016 колодами: это Малигос разбойник, Малигос Друид, Мидренж Шаман, Ктун Воин и Темпо маг.

В материале использованы фотографии с сайта battle.net.