Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович6:1, 6:2Гоффен
Хоккей  Торпедо1 : 0Металлург
Хоккей  СКА1 : 2Автомобилист
Баскетбол  УНИКС67 : 63Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Локомотив1 : 0Динамо Москва
Хоккей  Спартак2 : 1Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Нужно много играть и анализировать». Разговор с чемпионом мира по Hearthstone

Виталий Коваленко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Павел с кубком чемпиона мира по Hearthstone. Фото: battle.net
Павел с кубком чемпиона мира по Hearthstone. Фото: battle.net

Победитель чемпионата мира по Hearthstone Павел «Pavel» Бельтюков согласился ответить на вопросы корреспондента «Советского спорта».

Напомним, что 18-ти летний екатеринбуржец Павел Бельтюков, более известный как Pavel, в начале ноября выиграл Hearthstone World Championship и призовые  в размере 250 000 долларов. Примечательно, что в финале Павел встретился с украинцем Артемом «DrHippi» Кравецом из российской команды Virtus.Pro. 

«В американских городах экология – как у нас в деревнях»

-  Расскажи о своих ощущениях после победы в таком важном турнире.
- Сейчас эмоции уже приутихли, но после победы их было столько, что сложно описать словами то, как я себя чувствовал.

- Многие отмечали, что игроки в Hearthstone очень сдержанно отмечают свои победы. Это справедливо для всех или каждый празднует по-своему?
- Даже не знаю, лично я очень радовался после победы.

- Думаю, многим будет интересно узнать, как спортсмены проводят время между матчами, чем занимаются на турнире.
- В случае с Blizzcon мы прилетели в Лос-Анджелес и поехали в город Торранс, там у нас взяли интервью, сделали несколько фотографий, и мы начали играть групповой этап. В перерыве между матчами мы сидели в игровой зоне, смотрели другие игры, кушали, ну и общались друг с другом. На самом «Близконе» мы находились в  комнате для игроков и периодически давали интервью.

- Тебе понравилась атмосфера в коллективе? Не было ли чувства напряженности? 
- С казахстанцем Naiman’ом и украинцем  DrHippi (участники ЧМ по Hearthstone – прим. редакции) постоянно подшучивали друг над другом. Но особых сложностей не возникало.

- Турнир проходил в Анахайме, пригороде Лос-Анджелеса. В нем есть Диснейленд, хоккейная команда, бейсбольный стадион. Удалось ли что-нибудь из этого увидеть?
- К сожалению, был всего один свободный день и мы с «Хиппи» и Naiman’ом планировали пойти в Диснейленд. В итоге «Хиппи» начал лениться, и мы так никуда и не сходили.

- Какие впечатления остались от  Америки?
- Это было мое третье посещение Америки. В городах экология - как у нас в деревнях. У нас выходишь на улицу и сразу чувствуешь выхлопные газы, а там свежий воздух, приятно и люди приветливые.

- Насколько нам известно, ты очень хорошо общался с доктором Хиппи. Может, есть еще друзья из участников?
- Дружили с Naiman, ходили кушать, старался общаться со всеми. Но если бы мой английский был лучше, то у меня было бы больше возможностей для общения с другими людьми.

- Языковой барьер все-таки мешал?
- Да, но у меня сейчас английский уже более-менее, я почти все понимаю, но самому говорить пока сложно. Вот год назад все очень плохо было в этом плане.


«Хочу транслировать свои игры на английском»

- Не могу не спросить, что ты думаешь по поводу других игроков из Европы, почему голландец Thijs и тот же Naiman не слишком удачно выступили?
- Thijs очень сфокусирован на медиапроектах, например, на стримах, он волновался и допустил несколько ошибок. В случае с Naiman’ом, его подвел не самый оптимальный выбор колод.

- Возрастает ли уверенность в себе после камбеков со счета 0-3?
- Обычно в таких ситуациях я думаю, что если мой соперник смог выиграть 3:0, то я смогу у него выиграть 4:0. Если ему до этого повезло, то мне повезет потом. Всегда вспоминаю, что в моих матчах очень много сюрпризов, очень много ситуаций где я отыгрываюсь, и это помогает чувствовать уверенность и фокусироваться на игре, а не думать о дальнейших поражениях. Такие матчи позволяют чувствовать себя лучше, не впадать в панику.

- Комментаторы многократно отмечали,  что ты всегда идешь на зрительный контакт с оппонентом, чего не замечается за другими игроками. Правда ли это или это придумали наши комментаторы?
- Да, периодически поглядываю на другого игрока, мне просто интересно посмотреть на эмоции и на его нервы.

Как русский парень стал чемпионом мира по Hearthstone (видео)

- То есть это способ психологического  давления?
- Я не думаю, что таким образом давлю на игрока, мне просто нравится так делать. Интересно наблюдать за эмоциями, можно понять какие карты у него в руке. 

- Удалось ли пообщаться с представителями других дисциплин? Например, на «Близконе» выступала российская команда по Heroes of the Storm.
- Нет, более того скажу что по самому «Близкону» не гуляли. Лично я фокусировался на игре, тренировался с друзьями. Если бы вылетел, то точно бы пообщался и походил.

BlizzCon — ежегодный фестиваль интерактивных развлечений, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным франчайзам.

- Последний вопрос из общих. Почему европейский регион сильнее остальных регионов?
- Не могу сказать, что Европа сильнее чем Китай. Но наш регион точно сильнее Америки и Юго-восточной Азии, так  как тут больше игроков в легенде. Европа после Китая самый сложный регион. В Европе сложнее брать топ и удерживать, чем в Азии и Америке. В теории в Китае больше всего сильных игроков.

- Все сильнейшие игроки  имеют такой дополнительный заработок как стриминг. У тебя же его пока нет. Почему и будет ли он когда-нибудь?
- Да, я планирую стримить, но пока что не уверен на каком языке: на английском или на русском. В перспективе хочу делать это на английском, но уровень языка пока не позволяет, а если сейчас начать делать трансляции на русском, то потом будет сложнее переходить на английский. В ближайшем будущем я начну стримить, потому что после «Близкона» есть шанс набрать аудиторию - нельзя упускать такую возможность.

«Когда захочу получить высшее образование, то получу его за границей»

- Почему ты выбрал именно такие колоды?
- Я брал колоды с высоким винрейтом (рейтингом побед – прим. редакции) против большинства колод. При этом все мои колоды хороши против контроль-война.

- Назови колоды, которые показали себя очень хорошо и очень плохо?
- Хорошо проявил себя шаман. Плохо жрец и паладин. Что не удивительно. Охотник  - по словам Naiman’а – самая переоцененная колода турнира. С этим я тоже согласен.

- Как раз следующий вопрос: понравились ли тебе колоды игроков с никнеймами Hamster и HotMEOWTH, жрец и патрон-воин необычной сборки?
- Я могу только одно сказать – что это ненадежные колоды.

- Что тебе помогло стать чемпионом мира?
- Хорошие колоды, подготовка, тренировки с друзьями против сборок моих оппонентов, ну, и спасибо болтливым книжкам (карта в игре – прим. редакции).

- Павел, почему ты не стал менять колоды перед  началом матчей на выбывание?
- Не было времени тестировать варианты. Хотел добавить Йог-Сарона в колоду темпо-мага, но решил, что это плохой вариант, потому что большинство игр решаются до 10-го хода. В целом считаю, что мой выбор колод был хорош и не было большого смысла его менять. Американец Amnesiac подобрал колоды специально против меня, чтобы повысить свои шансы. Но я не стал так делать, потому что моя цель была не просто выиграть один матч, я хотел выиграть «Близкон», поэтому ничего не менял.

- Ждешь ли ты введения новых режимов и легендарной потасовки?
- Жду введения легендарной потасовки, скорее бы она вышла, очень хочу поиграть в нее. Идея мне нравится, я видел, что многие недовольны, но на самом деле достаточно 6 побед чтобы окупить затраты, что вполне реально. Возможно, разработчики сделали эту потасовку, чтобы запустить новый режим, и сейчас они тестируют его в таком формате.

- Насколько удача влияет на результат матчей?
- Когда игроки одного уровня очень многое зависит от удачи, но еще больше от выбора колод и от того, насколько ты держишь себя в руках и не нервничаешь, ну, а дальше все зависит от случайности.

- Павел такой вопрос: тебе сейчас 18 лет, какие планы на будущее.
- В институт я пока идти не планирую, с армией  вопрос закрыл. Когда захочу получить высшее образование, то получу его за границей, а не в России. В некоторых наших институтах дают неплохое образование, но за рубежом оно нигде не котируется.

- Совет начинающим  игрокам?
- Все зависит от целей от игры. Если ты не хочешь быть профессиональным  игроком, то просто играй и получай удовольствие. А если хочешь, то нужно много играть, смотреть стримы и анализировать.

Отметим, что Павел выиграл турнир с привычными для Hearthstone World Championship 2016 колодами: это Малигос разбойник, Малигос Друид, Мидренж Шаман, Ктун Воин и Темпо маг. 

В материале использованы фотографии с сайта battle.net. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Vega Squadron представила команду по CS:GOОрганизация Vega Squadron объявила о подписании состава по дисциплине CS:GO.Александр «s1mple» Костылев: «Иногда мне кажется, что лучше бы Zeus был в Na’Vi, чем я»Игрок команды Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев в своем Twitter-аккаунте поделился мнением о своем прибывании в команде.На eSPORTconf Russia выступит руководитель Esport-отдела игрового телеканала и портала GamanoidВ конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Сергей Великанов – руководитель Esport-отдела игрового телеканала и портала Gamanoid.Два игрока состава Echo Fox по CS:GO покинули командуШахзеб «ShahZaM» Хан и Ронни «ryx» Билицки покинули состав команды Echo Fox по Counter-Strike: Global Offensive.Виталий «V1lat» Волочай: «Virtus.pro – один из основных претендентов на победу на The Boston Major»Комментатором Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай оценил шансы команды Virtus.pro на предстоящем турнире The Boston Major.Na’Vi покинула турнир IEM Oakland по CS:GOКоманда Natus Vincere покинула турнир Intel Extreme Masters Oakland по Counter-Strike: Global Offensive.Virtus.pro вышла в финал верхней сетки The Summit 6Российская команда Virtus.pro победила китайский коллектив Wings Gaming в полуфинале верхней сетки турнира The Summit 6 по Dota 2.Virtus.pro обыграла EHOME на The Summit 6Российский коллектив Virtus.pro победил китайскую команду EHOME на турнире The Summit 6 по Dota 2Blizzard добавила нового героя, карту и режим в OverwatchКомпания Blizzard в очередном обновлении для Overwatch добавила нового героя, новый игровой режим и новую карту.В League of Legends открыт доступ к 10 сапппортамRiot Games добавила в League of Legends 10 бесплатных героев поддержки.Игрокам LGD.FY и IG.Vitality отказали в американских визахИгрокам команды LGD.FY Ло «lpc» Пучао и Ду «Monet» Пэну отказали в выдаче американских виз, как и Сяо «Jixing» Жихао из коллектив LGD. Игроки команды IG.Vitality также столкнулись с проблемой в получучении визы.Ли «FoREV» Санг Дон: «Хочу стать первым оффлейнером, который получил 9 000 MMR»Кореец Ли «FoREV» Санг Дон в интервью invent.co.kr рассказал о причинах ухода из Team Secret и о своих ближайших планах.Тугай «TuGuX» Кешкин покинул Space SoldiersТугай «TuGuX» Кешкин покинул состав турецкой команды Space Soldiers по Counter-Strike: Global Offensive.Два игрока покинули команду Splyce по CS:GOДэвид «DAVEY» Стеффорд и Энхитайван «Machinegun» Лхагв покинули состав команды по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщил официальный сайт организации.Саша «Scarlett» Хостин попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая богатая киберспортсменкаКанадская киберспортсменка Саша «Scarlett» Хостин попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая богатая киберспортсменка.Natus Vincere выпустила видео о Данииле «Zeus» ТесленкоКиберспортивная организация Natus Vincere на своем YouTube-канале опубликовала видео, посвященное Даниилу «Zeus» Тесленко.Морис «KheZu» Гуттман: «Puppey – один из лучших, если не лучший капитан в истории»Новоиспеченный игрок команды Team Secret Морис «KheZu» Гутман рассказал о Клементе «Puppey» Иванове.Ли «FoREV» Санг Дон стал основным игроком MVP.PhoenixКореец Ли «FoREV» Санг Дон зарегистрировался в системе регистрации составов Valve в качестве основного игрока в команде MVP.Phoenix по Dota 2.Gfinity анонсировала турнир по Call of Duty: Modern Warfare RemasteredКомпания Gfinity анонсировала турнир OMEN Invitational по Call of Duty: Modern Warfare Remastered.Heroic приглашена на турнир IGL 2016 по CS:GOОрганизаторы International Gaming League 2016 анонсировали список приглашенных команд на турнир.

Cпецпредложение