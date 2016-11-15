Коллекция скальпов. СКА установил рекорд, поиздевавшись теперь и над «Барысом»

Олег Знарок против того, чтобы победы СКА называли легкими. Но 9:0 с «Барысом» по-другому и не назвать.

Почему на матчи СКА нельзя опаздывать

Кевин Пулен, нам правда тебя жалко. Ты в «Барысе» всего пару недель, это твой дебют в КХЛ – и всего девять сейвов при пяти пропущенных за первый период.

Причем это ведь не с улицы парень, у него 50 матчей в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс», ему даже в плей-офф там доверяли. Его яркие красно-желтые щитки мелькают постоянно, а шайба то между ними пролетает, то над. Канадец в шоке: вроде лигу сменил, а соперник слабее точно от этого не стал.

4:0 с «Витязем», 7:1 в Ярославле – по цифрам у СКА все легко. А главный тренер обижается на такую формулировку. Матч с «Барысом» еще толком и начаться не успеет, а на ум снова придет мысль о том, что СКА победит вообще без проблем.

Главный вывод для болельщиков: на матчи СКА нельзя опаздывать. Вроде бы задержаться на 10 минут – ничего страшного. Но это когда все остальные играют, а в Петербурге надо к началу.

4:20 игровых, 10 астрономических минут – и «Барыс» выкидывает из головы смелую мысль про продолжение своей серии. Потому что СКА ведет уже 3:0 – это две реализации большинства и гол Евгения Дадонова в равенстве. Цунами, смерч, буря – любой разрушительной стихией можно сейчас называть нынешнюю команду Знарка, все будет в точку.

15 минут игры – 5:0, можно расходиться. Жаль общая заявка с командами в ВХЛ и МХЛ не настолько сквозная, чтобы в перерыве сменить пару пятерок и дать сыграть молодым. Дадонов – хет-трик, Ковальчук – две передачи, он снова обгоняет Мозякина. За свежих полсезона он уже больше, чем в предыдущем, осталось 11 передач, чтобы обойти себя и по этой части.

Ротация Знарка, кстати, удивляет даже других работников клуба: на обложке программки к матчу Николай Прохоркин – а в составе его нет. Надежда только на то, что центрфорвард вернется к «Автомобилисту» – программка на две игры. Очень похоже, что в СКА теперь играют просто по кругу: результат дают все, две первые тройки форвардов давно устоялись, а на выход в третьем-четвертом звене можно составлять живую очередь.

Покер Дадонова, дебют Маурисио

«Автомобилист», ЦСКА, «Йокерит» и «Северсталь» – это путь СКА к рекорду КХЛ по продолжительности победной серии. У «Авангарда» шесть лет назад получилось 18 подряд, Олег Знарок с хорошими шансами приближается к преодолению достижения.

У «Барыса», которыми закусили в начале домашней серии, было пять выигранных матчей. Для них очень достойно, они даже в топ-8 на Востоке стояли, «Сибирь» из зоны плей-офф на время выбивали.

Редко бывает, чтоб в гостях очень уж тепло встречали кого-то из игроков. Пример противоположный – защитник казахстанцев Кевин Даллмэн. Его отлично помнят в Петербурге как защитника-бомбардира, за два с половиной сезона в Астане ничего не изменилось: канадский казахстанец и сейчас лучший в команде по очкам. Но как тут обо всем это думать.

Пять минут второго периода – 0:7, основного вратаря Хенрика Карлссона тоже быстренько приговаривают.

За воротами Игоря Шестеркина в первом периоде тот, кому гораздо больше повезло с премьерой, чем вратарю Пулену: футболист «Зенита» Жозе Маурисио недавно в благотворительной акции подвозил простых петербуржцев на такси и рассказал, что ни разу не был на хоккее. Футбольный чемпионат на паузе, с первым походом в Ледовый русскоговорящий бразилец явно угадал.

– Здесь очень хорошо, приятно. Настроение и атмосфера отличные, – добродушно делится Маурисио после матча. – Я сто процентов вернусь сюда снова и приведу семью, когда они вернутся из Бразилии! Я пока не очень понимаю игру, хотя к концу чуть-чуть разобрался! Хоккей - совсем другой! (смеется). В моей работе - в футболе - очень сложно забить девять голов.

На первых минутах ему как будто правила объясняют, а если расклад сил – наверняка аналогию с «Реалом» или «Барселоной» проводят. Кстати, удивительно, но наш Лео Месси молчит: у Павла Дацюка ни одного очка.

Зато у Дадонова первый в карьере покер, Ковальчук останавливается на 1+3, а Шипачев отдает пять голевых передач.

«Барыс», нам в общем-то целиком тебя жалко. Ты же ни в чем не виноват, ты просто приехал к этим монстрам, потому что так было нужно по календарю.

Для СКА это, кстати, рекорд в КХЛ: самая крупная победа. До этого было 10:2 со «Спартаком» в 2011-м. Тогда такое буйство было яркой вспышкой, теперь – почти обыденность. В четверг с «Автомобилистом» может случиться и что-нибудь похуже.