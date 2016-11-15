То, что диктор прописал. Кто заставил сборную России победить Румынию

Сборная России, которую в атаку гнал высокопоставленн ый диктор «Ахмат Арены», забила-таки гол и выиграла свой последний матч в этом году, богатом на события. В основном не самые приятные...



Флаги – для болельщиков

Водитель автобуса, на котором сборная перемещалась по Грозному, посигналил машине сопровождения ДПС, чтобы та, наконец, трогалась. От гостиницы до стадиона 10 минут езды, а с патрульными авто – еще быстрее. А остальным до стадиона – идти пешком. По перекрытой для транспорта улице УмараСадаева – до перекрестка с улицей Льва Яшина. Из-за этого близлежащие улицы забиты машинами, на перекрестках толчея, регулировщики отчаянно машут жезлами и кричат. Но отрегулировать движение у них не очень получается. На перекрестке же улиц Садаева и Яшина – уже людская толчея. И здесь чуть ли не единственная точка продажи общепита – женщины предлагают пирожки, беляши и семечки. Купить шарф сборной или флаг? Пожалуй, только в фирменном магазине «Терека». К тому же организаторы перед матчем приготовили 20 тысяч российских флагов – для всех, кто пришел на футбол они были разложены на креслах.

А еще тут нет пластиковых стаканов из-под пива, банок, бутылок. И в продуктовых магазинах полки со спиртным по случаю футбола не закрыты занавесками – спиртное тут просто не продают.

Эксперименты – для сборной

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов, с которым мы встретились перед матчем, пьет кофе в холле гостиницы «Грозный сити».

- Как зритель, не имеющий отношения к тому, что будет происходить на поле на «Ахмат Арене» буду в первый раз, - говорит он. - Но однажды с трибуны здесь матч уже смотрел – после того, как меня дисквалифицирова ли. Тогда я все-таки имел отношение к происходящему на поле.

К сборной Рахимов отношения не имеет. Тем не менее, может сказать, что думаете об игре команды.

- Не думаю, что сейчас по игре сборной нужно делать какие-то выводы, - отмечает тренер. - Нет напряжения, которое бывает в официальных матчах. Сейчас есть возможность для эксперимента, проверки футболистов, которые могут сыграть на чемпионате мира. Но ближе к Кубку конфедераций нужно определяться с костяком. И к нему лепить футболистов, которые к 2018-му станут боеспособной командой. Пока большого значения результатам уделять не стоит. Конечно, мы хотим побед, но, повторюсь, придерживаюсь мнения, что сейчас можно экспериментирова ть и не завышать требования к сборной.

Интересно, что Станислав Черчесов накануне матча наоборот говорил, что ему не до экспериментов. Хотя как без них, если нет почти целого состава. В том числе и поэтому главного тренера сборной спрашивали перед игрой не только о травмированных.

30 тысяч – для команды

Кошмарный Евро, поражения в контрольных матчах, место во второй полусотне рейтинга ФИФА. Сборная России не то, что опустилась на дно. Ее, кажется, уже не ищут. В том смысле, что если раньше болельщики критиковали команду, то теперь отношение к сборной скорее равнодушное. Команда приучила к поражениям. К тому, что удивить чем-то не может. Яркие впечатления после 2008 года (и это при том, что были шансы добавить красок на Евро-2012 и 2016 и ЧМ-2014) потускнели, но еще живы. Не случайно в соцопросах народ, который за сборной в принципе пристально никогда не следил, до сих пор называет самыми заметными игроками команды Аршавина или, скажем, Павлюченко, которые давно в нее не вызываются. Да, есть стабильный Акинфеев – и про него вспоминают тоже. Но кто еще? Кокорин? Он так и остался в подающих надежды. Смолов на Евро себя не проявил. Дзюбатравмирован...

Станислав Черчесов и сам говорит, что команда перестраивается, что нужны новые Игнашевичи иБерезуцкие. Повторил он это и перед матчем, а когда тренера спросили про возможное возвращение Аршавина, Черчесов сам попросил тему не развивать: «Можно я вас аккуратненько остановлю?».

Если бы не Краснодар, где сборная открывала новый стадион, и не Грозный, где матч такого уровня проводили впервые, вряд ли бы команда могла рассчитывать на 30-тысячную аудиторию на домашних матчах. Хотя и Кубок конфедераций скоро, и чемпионат мира за ним виднеется. Тут бы предвкушать турниры, ведь ожидание часто интереснее самого события. Только не предвкушается пока как-то...

Вопрос ребром Что кричал диктор? Во время матча с Румынией в Грозном диктор по традиции активно поддерживал сборную России. Причем это был не приглашенный из Москвы Виктор Степанов, работающий на матчах «Локомотива». Очевидно, сборную России гнал вперед президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В основном, по-чеченски. Спецкор «Советского спорта» попросил грозненского коллегу перевести несколько реплик. * Похлопаем, ребята, похлопаем! * А теперь давайте запустим волну! * Давайте-давайте! Не останавливаемся! Мы вместе! Вы знаете, как нужно поддерживать сборную! * Нохчичо! (дословно – дом чеченцев – Прим. ред.) * Все вместе: «Россия»! Воодушевим команду! * Если мы их не поддержим, он ничего не смогут! * Надо подняться со своих мест и поболеть. Осталось совсем мало времени!

Микрофон – для поддержки

Но можно довольствоваться малым. Вот, например, начали в этот раз живее, чем с Катаром. В обороне против Румынии было не пять, как в предыдущей игре, а три защитника. Кокорина в атаке должен был поддерживать Миранчук. Слева вышел Жирков, пропускавший прошлую игру. Но ничем не запомнился. Больше того – похоже получил повреждение в одном из стыков и после первого тайма был заменен.

Во втором тайме Черчесов выпустил в атаку к Кокорину Полоза. Но и вдвоем у них мало что получалось. Не то что до опасных моментов – до ударов дело редко доходило. Зобнин сместился на фланг, но не знал, что делать с мячом, собирая вокруг себя игроков сборной Румынии, упираясь в них и в итоге теряя мяч.

Самым активным, как это часто бывает в Грозном, оказался диктор – судя по всему, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров взял микрофон. Он призывал народ активнее поддерживать команду, потому что под такой футбол недолго и закиснуть. Теперь понятно, почему «Терек» включается после такого включения.

Диктор на матче Россия - Румыния pic.twitter.com/4iOi2BZFaB — Артем Локалов (@lokalov) 15 ноября 2016 г.

Вот и в этот раз публика оживлялась, вскакивала на ноги, повторяла реплики за предводителем. Точнее, за диктором И сборная затолкала-таки мяч в последней атаке. Финальный свисток не было слышно из-за салюта. Он был громким. Оглушающим даже. Лучше так, чем оглушительные поражения.