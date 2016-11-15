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С кем будет зажигать Самедов? Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Самедов
Александр СамедовИсточник: РФС

Тренд этой осени – вооружиться фонариком и высветить в сборной России что-то положительное. Я так и сделал. И вот результат изыскания.

Более-менее прилично удалось сыграть против Ганы и Румынии. Заметьте: оба этих матча были вторыми в контрольных микроциклах.  Когда Черчесов мог поработать на  материале предыдущей встречи и подретушировать недочеты. Значит, какой-то люфт для прогресса, пусть и незначительного, у команды есть.

Ну и второй вывод: видимо, сборной в нынешнем ее образе требуется продолжительная зарядка батареек. Тем более  что у команд Станислава Саламовича импульс обычно обгоняет структурные игровые ценности. Пример с  сиятельным – по нашим меркам – Вальбуэна в пору его динамовской практики  многое проясняет. У бело-голубых партнеров француза словно постоянно свербило в мозгу: он на ходу, может обыграть и отдать – ну и флаг ему в ноги. Вот и подсовывали заезжему солисту мяч беспрерывно,  даже когда заставали его в  малообещающих для развития атаки позициях. Я убежден:  при лучше прочерченной структуре игры француз мог дать много больше тому мелькнувшему на премьер-лиговом небосводе «Динамо».

А Вальбуэна пришел на память вот почему: в начале матча с Румынией в  его звездной роли выступил Самедов. Все атаки стягивались вправо – на ходу же человек, пятки сверкают!  Этот театр одного актера порождал два соображения. На   сколько Самедову хватит энергии и темперамента – а с другой стороны, в ком другом можно было найти схожий импульс, милый тренерской душе Черчесова (у Жиркова с самого начала не задалось)?

Матч с по-мужицки крепкими, но ничем не примечательными румынами позволил  в какой-то мере оценить запас прочности у пополнения сборной. И вот что приоткрылось:   в характерах Кутепова и Зобнина, пожалуй, есть  тот стержень, который готов помочь им закрепиться в составе сборной. Во всяком случае, в их силах дать команде  некоторый  замес прочности и надежности. А вот от тех, кто мог бы, теоретически, добавить дефицитного импульса и драйва – Миранчука и Могилевца, увы, веет на поле застенчивостью…

Но в этот раз Черчесов удачно придумал. Когда казалось – усилия команды постепенно и необратимо иссякают, тройная замена сделала свое дело. Полоз, Оздоев и Ерохин сумели исполнить в концовке коллективного Самедова – каким тот был в первую четверть часа. И попрессинговали, и прорвались-таки к голу под самый финальный свисток. Приятно, что была исполнена пара характерных ростовских закидушек на Полоза, и он  малость ощутил себя в своей стихии. И отдельный интерес может представить Оздоев. Да, вектор карьеры у него пока ломаный – но, быть может, именно в его натуре скрывается то актуальное сочетание упорства и дерзости, которого взыскует Черчесов. Его гол, в муках рожденный, в качества узелок на память. Весной  парня нужно будет хорошенько протестировать  на сей счет.

Матч

Россия - Румыния - 1:0 (0:0)

Голы

Оздоев 90 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин

Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)

Предупреждения:

нет - Препелицэ, 72

Судья:

Алексей Кульбаков (Белоруссия)

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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