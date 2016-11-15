С кем будет зажигать Самедов? Колонка Юрия Цыбанева

Александр Самедов Источник: РФС

Тренд этой осени – вооружиться фонариком и высветить в сборной России что-то положительное. Я так и сделал. И вот результат изыскания.

Более-менее прилично удалось сыграть против Ганы и Румынии. Заметьте: оба этих матча были вторыми в контрольных микроциклах. Когда Черчесов мог поработать на материале предыдущей встречи и подретушировать недочеты. Значит, какой-то люфт для прогресса, пусть и незначительного, у команды есть.

Ну и второй вывод: видимо, сборной в нынешнем ее образе требуется продолжительная зарядка батареек. Тем более что у команд Станислава Саламовича импульс обычно обгоняет структурные игровые ценности. Пример с сиятельным – по нашим меркам – Вальбуэна в пору его динамовской практики многое проясняет. У бело-голубых партнеров француза словно постоянно свербило в мозгу: он на ходу, может обыграть и отдать – ну и флаг ему в ноги. Вот и подсовывали заезжему солисту мяч беспрерывно, даже когда заставали его в малообещающих для развития атаки позициях. Я убежден: при лучше прочерченной структуре игры француз мог дать много больше тому мелькнувшему на премьер-лиговом небосводе «Динамо».

А Вальбуэна пришел на память вот почему: в начале матча с Румынией в его звездной роли выступил Самедов. Все атаки стягивались вправо – на ходу же человек, пятки сверкают! Этот театр одного актера порождал два соображения. На сколько Самедову хватит энергии и темперамента – а с другой стороны, в ком другом можно было найти схожий импульс, милый тренерской душе Черчесова (у Жиркова с самого начала не задалось)?

Матч с по-мужицки крепкими, но ничем не примечательными румынами позволил в какой-то мере оценить запас прочности у пополнения сборной. И вот что приоткрылось: в характерах Кутепова и Зобнина, пожалуй, есть тот стержень, который готов помочь им закрепиться в составе сборной. Во всяком случае, в их силах дать команде некоторый замес прочности и надежности. А вот от тех, кто мог бы, теоретически, добавить дефицитного импульса и драйва – Миранчука и Могилевца, увы, веет на поле застенчивостью…

Но в этот раз Черчесов удачно придумал. Когда казалось – усилия команды постепенно и необратимо иссякают, тройная замена сделала свое дело. Полоз, Оздоев и Ерохин сумели исполнить в концовке коллективного Самедова – каким тот был в первую четверть часа. И попрессинговали, и прорвались-таки к голу под самый финальный свисток. Приятно, что была исполнена пара характерных ростовских закидушек на Полоза, и он малость ощутил себя в своей стихии. И отдельный интерес может представить Оздоев. Да, вектор карьеры у него пока ломаный – но, быть может, именно в его натуре скрывается то актуальное сочетание упорства и дерзости, которого взыскует Черчесов. Его гол, в муках рожденный, в качества узелок на память. Весной парня нужно будет хорошенько протестировать на сей счет.