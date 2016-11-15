Не выплыли на Ките. Лэнгфорд не спас УНИКС от поражения в Турции

Успешной игры Кита Лэнгфорда в атаке не хватило УНИКСу для третьей подряд победы в Евролиге. Во вторник подопечные Евгения Пашутина уступили в гостях стамбульскому «Анадолу Эфесу».

ТУРЕЦКИЕ БУДНИ

Стамбул – центр Европы. По крайней мере, баскетбольной. В этом году – особенно. Ровно четверть всех клубов Евролиги – они отсюда. Здесь же пройдет и «Финал четырех». На берега Босфора баскетболисты ездят, как на дачу. Раз в две недели – минимум. Представьте – УНИКС в нынешнем сезоне всего-то дважды прилетит в Москву, один раз – в Питер. И четыре раза – в крупнейший город Турции! Все это не считая возможного попадания в плей-офф…

И пусть встречают здесь не всегда радушно – мы помним, как ЦСКА попал под град монет и зажигалок в первом туре регулярке во время поединка с «Галатасараем» (за что хозяевам влепили солидный штраф). Зато результаты радуют. Армейцы разгромили и «Галатасарай» (109:84), и чуть позже одолели «Анадолу Эфес» (93:87). А УНИКС с визита в Стамбул полмесяца назад начал новую серию в Евролиге. Неудачный старт – четыре поражения кряду – прервался в матче, в котором даже болельщики казанцев не особо верили в успех! Еще бы – какие шансы в противостоянии с «Фенербахче»? Прошлогодним финалистом, фаворитом текущего турнира, с мощнейшим составом да еще в гостях на самой громкой площадке континента – «Улкер Арене»?

«Фенеру», в итоге, не помогло ничего из списка выше. Даже Желько Обрадович помочь не смог. Напряженная концовка, в которых УНИКС стабильно уступал по ходу этого сезона, на этот раз закончилась в пользу казанцев. Кит Лэнгфорд настрелял 28 очков. Артем Параховский – 20. Евгений Пашутин впервые облегченно выдохнул. Успех в Стамбуле помог «зеленым» следом одолеть и «Црвену Звезду», а «Фенербахче» вогнал в депрессию, что привело к разгрому от «Басконии» в предыдущем туре (52:86).

Да, в баскетболе все меняется быстро. Не меняется одно – необходимость регулярно приезжать в Стамбул! На этой неделе сюда прилетели оба наших клуба. Первым свой матч во вторник провел УНИКС.

ДРУГАЯ «АПТИ ПЕКЧИ АРЕНА»

Толпа фанатов, забитые трибуны, ажиотаж вокруг арены? Где это все? Мы точно попали на ту самую «Апти Пекчи», где месяц назад кипели страсти по ходу поединка «Галатасарая» с ЦСКА? Похоже – да. Но атмсофера куда спокойнее. Большинство кресел – пустые. Народу в зале – от силы 2,5 тысячи (возможно, меньше). Никаких кричалок, флагов и, тем более, града из монет. Может, «Анадолу Эфес» не так популярен (два клуба делят один зал)? Может, УНИКС не так привлекает болельщиков?

Это, впрочем, не важно. На качестве игры сказаться не должно. Зато гостям будет, возможно, легче. Вновь получив надежду на возможное попадание в плей-офф – после провального старта она почти угасла – казанцы заиграли куда азартнее и ярче! Пусть до их пор из лазарета не вернулись Антон Понкрашов и Коти Кларк, а приглашенный им на замену Лоренцо Браун завалил медобследование из-за проблемы с сердцем и будет отправлен восвояси. Зато разошелся Параховский, а Лэнгфорд оторвался от Нандо Де Коло в списке лучших снайперов турнира. Для Европы 24,5 очка за матч – все равно, что в НБА под 40!

Да, остановить американца «Анадолу Эфесу» будет нелегко..

ИГРА В ДОГОНЯЛКИ

Собственно, это хозяевам и не удается. Рывок на старте – «фишка» УНИКСа, и казанцы вновь верны себе. Костас Каймакоглу и Параховский мощно толкаются плечами под щитами. Грек быстро набирает 4 очка, белорус – 8. Добавляет пару трешек Лэнгфорд. К середине первой четверти гости ведут – 17:12. Но, как часто бывает при Пашутине, удержать преимущество не получается. И большая часть встречи напоминает игру в догонялки.

Раз – и Деррик Браун, хорошо знакомый нам по «Локо-Кубани», сравнивает счет первый раз – 22:22. Казанцы снова отрываются благодаря подключившимся к атаке Хоакиму Колому и Луке Банчичу (36:42), но два – заработала пушка Алена Омича, и Брайан Данстон начинает уверенно чувствовать себя в проходах… Снова ровно – 49:49. К большому перерыву УНИКС все равно ведет «плюс 5» - 54:49, но в третьей четверти и это преимущество растает.

Когда Евгений Воронов теряет мяч из-за пробежки, в кольцо казанцев тут же прилетает три очка – это Дешоун Принс забивает издали через руки Каймакоглу. Парни с «единичками» на майках в состава двух команд в этот момент в принципе солируют в атаках, только «казанскому» Орландо Джонсону до Принса далеко! А на табло теперь горит 78:69. Пашутин берет очередной тайм-аут. Это немного помогает, но и только. И к середине последней четверти осознаешь – даже 2 тысячи фанатов могут создать порядком шума! К тому же, повод есть – и повод радостный. Так, преимущество хозяев становится двузначным – 95:83. Пусть времени на исправление ситуации хватает, избежать первого поражения российских клубов в Турции в этом году, увы, не удается.

Как бы не старался попадающий из всех позиций Лэнгфорд.