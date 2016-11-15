Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус- : -Вашингтон
Баскетбол  Локомотив- : -Олимпия
Баскетбол  Бавария- : -Зенит
Хоккей  Монреаль- : -Флорида
Баскетбол  Дарушафака- : -ЦСКА
Баскетбол  Реал- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Хотелось и 10:0». Нескромный Дадонов ­– о мегаразгроме «Барыса» (видео)

Максим Шитиков, Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Хотелось и 10:0». Нескромный Дадонов ­– о мегаразгроме «Барыса» (видео)
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Евгений Дадонов после первого покера в карьере отмел стеснительность, а Олег Знарок почти не нашел слов о самой крупной победе СКА.

Шестеркин: За 15-матчевой серией побед вообще не слежу

– У «Барыса» были шансы, – вдруг шокирует в раздевалке Игорь Шестеркин. Он, кажется, что-то перепутал, ведь уже через четыре минуты СКА вел 3:0.

– Вы следите за 15-матчевой серией из побед?
– Вообще не слежу.

– В матче с «Барысом» все у нас получалось. Тем более мы хотим продолжить победную серию, – Евгений Дадонов сделал первый покер в карьере, у него все основания быть умеренно дерзким.

– А десятый гол забить хотели?
– Хотелось двузначного преимущества. Но это лично мне (улыбается). Хотелось, чтобы 10:0 было. Там удаление в конце помешало, хотя ребята и вчетвером старались забросить десятую.

– До недавнего времени первые периоды команде не удавались. Что поменялось?
 Сложно ответить. Мы готовимся, как обычно, просто последние два матча много забиваем. Шайба идет в ворота — это самое главное. Вот бы и дальше так, а то бывает, что идет-идет, а в нужный момент может и не пойти. Так что такое количество шайб — может, не очень и хорошо, если потом именно их нам не хватит. Хочется, чтобы всегда получалось.

– И в Ярославле, и дома ваше звено становится самым результативным. У вас получилось выйти на пик формы?
 Мы особо не обращаем внимания на то, у кого что идет, для нас главное — командный результат. Получается у нас, да, последние два матча много забиваем, но и другие звенья тоже отличаются на постоянной основе. Нужно, чтобы и дальше всё продолжалось так же. Главное — победы.

– Мы неплохо сыграли сегодня. Не знаю, что еще сказать, – самый скромный из всех – главный тренер СКА.

– Сегодня был ваш день.
– Спасибо. И ваш, наверное, – Олег Знарок, кажется, вообще не понимает, почему ему нужно как-то объясняться.

– Звено Шипчева раскрепостилось?
 Неплохо сыграли все звенья, вся команда. Выделять кого-то бессмысленно.

– Есть внутреннее удовлетворение от такой победы?
– При такой поддержке они обязаны так играть.

– Совсем немного осталось до рекорда КХЛ по количеству побед подряд. Следите за этим?
– Не обращаем внимания.

Херсли: Трудно критиковать себя после 9:0

– У СКА лучшие игроки в лиге! – защитник Патрик Херсли, у которого было не так уж много работы, в восторге от партнеров по атаке. – Когда они играют так хорошо, мы забиваем много голов.

– Дадонов четыре гола забил. Как вам его результативность?

– Он очень опасен, когда находится с шайбой перед воротами. У него в звене два великолепных партнера - Шипачев и Гусев. Они очень обученные, хорошо взаимодействуют, поэтому и забивают много голов.

– Очередная игра на ноль, но даже после таких матчей игроки умудряются найти, в чем себя покритиковать. Сегодня что-то не понравилось?

– Трудно критиковать себя после 9:0. В этой лиге нет легких команд, в каждой смене тяжело играть. Нам нужно все так же трудиться. Мне надо работать каждый день, чтобы хорошо играть в защите, а остальные ребята могут концентрироваться на том, чтобы забрасывать шайбы.

– Специалисты говорят, что у СКА в последнее время нет конкурентов. Что скажете об этом?

– Если мы расслабимся и посчитаем, что игра сложится легко, то проиграем. КХЛ хороша тем, что любой соперник может тебя победить, если ты в нелучшем состоянии. У нас два звена обычно играют просто здорово, поэтому мы и выигрываем много матчей. Если расслабимся, будет тяжело.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Сорокин: Думал о том, как бы поскорее лезвие прикрепилиИлья Сорокин: Думал о том, как бы поскорее лезвие прикрепилиПосле финальной сирены в раздевалке ЦСКА тихо и спокойно. Вратарь сборной России, признанный лучшим на недавнем Кубке «Карьяла», невозмутим.Патрик Херсли: У СКА лучшие игроки в КХЛЗащитник СКА Патрик Херсли в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).Коллекция скальпов. СКА установил рекорд, поиздевавшись теперь и над «Барысом»Коллекция скальпов. СКА установил рекорд, поиздевавшись теперь и над «Барысом»Олег Знарок против того, чтобы победы СКА называли легкими. Но 9:0 с «Барысом» по-другому и не назвать.Когда сломанный конек не помог. ЦСКА наконец-то победил в основное времяКогда сломанный конек не помог. ЦСКА наконец-то победил в основное времяПосле ноябрьской паузы ЦСКА одержал первую победу в основное время.Жозе Маурисио: Сто процентов вернусь в Ледовый дворец и приведу семьюПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча КХЛ между СКА и «Барысом».Эдуард Занковец: Нужно забыть матч против СКА, это был не наш деньГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:9).Евгений Дадонов: Лично мне хотелось двузначного преимущества над «Барысом»Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).Никита Гусев: СКА - команда из другой лиги? Без комментариевНападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).Олег Знарок: Не обращаем внимания на победную сериюГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).Игорь Шестеркин: 15-матчевая серия побед СКА? Не слежу за этимВратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).«Трактор» вырвал победу у «Спартака» в серии послематчевых буллитовХоккеисты «Трактора» переиграли «Спартак» в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1.Голы Ничушкина и Жаркова принесли победу ЦСКА в матче с «Автомобилистом»В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на домашнем льду обыграл «Автомобилист» со счетом 2:0.Магнитогорский «Металлург» на выезде разгромил «Сочи»Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» разгромили ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.СКА обыграл «Барыс», одержав самую крупную победу за время выступления в КХЛСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0.Владимир Семенов: Было тяжело в конце, хорошо, что мы выстоялиСтарший тренер ХК «Авангард» Владимир Семенов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «»Куньлуня».Владимир Юрзинов: Сказывается, что мы провели три тяжелых игры на выездеГлавный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом».Евгений Медведев: Первые 10 минут мы входили игруКапитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».Владимир Соботка: Все больше походило на тренировкуНападающий «Авангарда» Владимир Соботка прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».ЦСКА – «Автомобилист». ОнлайнВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют московский ЦСКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга.СКА – «Барыс». ОнлайнВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА и Санкт-Петербурга и «Барыс» из Астаны.

Барыс
Барыскалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение