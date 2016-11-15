«Хотелось и 10:0». Нескромный Дадонов – о мегаразгроме «Барыса» (видео)
Евгений
Дадонов после первого покера в карьере отмел стеснительность, а Олег Знарок
почти не нашел слов о самой крупной победе СКА.
Шестеркин: За 15-матчевой серией побед вообще не слежу
– У «Барыса» были шансы, – вдруг шокирует в раздевалке
Игорь Шестеркин. Он, кажется, что-то перепутал, ведь уже через четыре минуты
СКА вел 3:0.
–
Вы следите за 15-матчевой серией из побед?
– Вообще не слежу.
– В матче с «Барысом» все у нас получалось. Тем более
мы хотим продолжить победную серию, – Евгений Дадонов сделал первый покер в
карьере, у него все основания быть умеренно дерзким.
–
А десятый гол забить хотели?
– Хотелось двузначного преимущества. Но это лично мне (улыбается). Хотелось, чтобы 10:0 было. Там удаление в конце помешало, хотя ребята и вчетвером старались забросить десятую.
– До недавнего времени первые
периоды команде не удавались. Что поменялось?
– Сложно ответить. Мы готовимся, как обычно, просто последние два матча много забиваем. Шайба идет в ворота — это самое главное. Вот бы и дальше так, а то бывает, что идет-идет, а в нужный момент может и не пойти. Так что такое количество шайб — может, не очень и хорошо, если потом именно их нам не хватит. Хочется, чтобы всегда получалось.
– И в Ярославле, и дома
ваше звено становится самым результативным. У вас получилось выйти
на пик формы?
– Мы особо не обращаем внимания на то, у кого что идет, для нас главное — командный результат. Получается у нас, да, последние два матча много забиваем, но и другие звенья тоже отличаются на постоянной основе. Нужно, чтобы и дальше всё продолжалось так же. Главное — победы.
– Мы неплохо сыграли сегодня. Не знаю, что еще сказать,
– самый скромный из всех – главный тренер СКА.
–
Сегодня был ваш день.
– Спасибо. И ваш, наверное, – Олег Знарок, кажется, вообще не понимает, почему ему нужно как-то объясняться.
–
Звено Шипчева раскрепостилось?
– Неплохо сыграли все звенья, вся команда. Выделять кого-то бессмысленно.
–
Есть внутреннее удовлетворение от такой победы?
– При такой поддержке они обязаны так играть.
–
Совсем немного осталось до рекорда КХЛ по количеству побед подряд. Следите за
этим?
– Не обращаем внимания.
Херсли: Трудно критиковать себя после 9:0
– У СКА лучшие игроки в лиге! – защитник Патрик
Херсли, у которого было не так уж много работы, в восторге от партнеров по
атаке. – Когда они играют так хорошо, мы забиваем много голов.
–
Дадонов четыре гола забил. Как вам его результативность?
– Он очень опасен, когда находится с шайбой перед
воротами. У него в звене два великолепных партнера - Шипачев и Гусев. Они очень
обученные, хорошо взаимодействуют, поэтому и забивают много голов.
–
Очередная игра на ноль, но даже после таких матчей игроки умудряются найти, в
чем себя покритиковать. Сегодня что-то не понравилось?
– Трудно критиковать себя после 9:0. В этой лиге нет
легких команд, в каждой смене тяжело играть. Нам нужно все так же трудиться.
Мне надо работать каждый день, чтобы хорошо играть в защите, а остальные ребята
могут концентрироваться на том, чтобы забрасывать шайбы.
–
Специалисты говорят, что у СКА в последнее время нет конкурентов. Что скажете
об этом?
– Если мы расслабимся и посчитаем, что игра сложится
легко, то проиграем. КХЛ хороша тем, что любой соперник может тебя победить,
если ты в нелучшем состоянии. У нас два звена обычно играют просто здорово,
поэтому мы и выигрываем много
матчей. Если расслабимся, будет тяжело.