Евгений Дадонов после первого покера в карьере отмел стеснительность, а Олег Знарок почти не нашел слов о самой крупной победе СКА.



Шестеркин: За 15-матчевой серией побед вообще не слежу

– У «Барыса» были шансы, – вдруг шокирует в раздевалке Игорь Шестеркин. Он, кажется, что-то перепутал, ведь уже через четыре минуты СКА вел 3:0.

– Вы следите за 15-матчевой серией из побед?

– Вообще не слежу.

– В матче с «Барысом» все у нас получалось. Тем более мы хотим продолжить победную серию, – Евгений Дадонов сделал первый покер в карьере, у него все основания быть умеренно дерзким.

– А десятый гол забить хотели?

– Хотелось двузначного преимущества. Но это лично мне (улыбается). Хотелось, чтобы 10:0 было. Там удаление в конце помешало, хотя ребята и вчетвером старались забросить десятую.

– До недавнего времени первые периоды команде не удавались. Что поменялось?

– Сложно ответить. Мы готовимся, как обычно, просто последние два матча много забиваем. Шайба идет в ворота — это самое главное. Вот бы и дальше так, а то бывает, что идет-идет, а в нужный момент может и не пойти. Так что такое количество шайб — может, не очень и хорошо, если потом именно их нам не хватит. Хочется, чтобы всегда получалось.

– И в Ярославле, и дома ваше звено становится самым результативным. У вас получилось выйти на пик формы?

– Мы особо не обращаем внимания на то, у кого что идет, для нас главное — командный результат. Получается у нас, да, последние два матча много забиваем, но и другие звенья тоже отличаются на постоянной основе. Нужно, чтобы и дальше всё продолжалось так же. Главное — победы.

– Мы неплохо сыграли сегодня. Не знаю, что еще сказать, – самый скромный из всех – главный тренер СКА.

– Сегодня был ваш день.

– Спасибо. И ваш, наверное, – Олег Знарок, кажется, вообще не понимает, почему ему нужно как-то объясняться.

– Звено Шипчева раскрепостилось?

– Неплохо сыграли все звенья, вся команда. Выделять кого-то бессмысленно.

– Есть внутреннее удовлетворение от такой победы?

– При такой поддержке они обязаны так играть.

– Совсем немного осталось до рекорда КХЛ по количеству побед подряд. Следите за этим?

– Не обращаем внимания.

Херсли: Трудно критиковать себя после 9:0

– У СКА лучшие игроки в лиге! – защитник Патрик Херсли, у которого было не так уж много работы, в восторге от партнеров по атаке. – Когда они играют так хорошо, мы забиваем много голов.

– Дадонов четыре гола забил. Как вам его результативность?

– Он очень опасен, когда находится с шайбой перед воротами. У него в звене два великолепных партнера - Шипачев и Гусев. Они очень обученные, хорошо взаимодействуют, поэтому и забивают много голов.

– Очередная игра на ноль, но даже после таких матчей игроки умудряются найти, в чем себя покритиковать. Сегодня что-то не понравилось?

– Трудно критиковать себя после 9:0. В этой лиге нет легких команд, в каждой смене тяжело играть. Нам нужно все так же трудиться. Мне надо работать каждый день, чтобы хорошо играть в защите, а остальные ребята могут концентрироваться на том, чтобы забрасывать шайбы.

– Специалисты говорят, что у СКА в последнее время нет конкурентов. Что скажете об этом?

– Если мы расслабимся и посчитаем, что игра сложится легко, то проиграем. КХЛ хороша тем, что любой соперник может тебя победить, если ты в нелучшем состоянии. У нас два звена обычно играют просто здорово, поэтому мы и выигрываем много матчей. Если расслабимся, будет тяжело.